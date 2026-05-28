Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 19:01

Укрепление рубля - шанс купить иномарку: что происходит с рынком подержанных авто в России в 2026 году

Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.

Ситуация на рынке подержанных иномарок в России в 2026 году вызывает живой интерес у автомобилистов, ведь изменения курса рубля напрямую отражаются на возможностях покупки и выборе машин. Для многих россиян вопрос приобретения автомобиля из Японии, Китая или Кореи становится особенно актуальным, когда национальная валюта укрепляется. Это не только шанс сэкономить, но и возможность выбрать более свежую и оснащенную модель.

По мнению Глеба Шнайдера, руководителя компании «СпецАвтоТрейд», спрос на зарубежные автомобили с пробегом лишь частично зависит от динамики рубля. Когда курс укрепляется, часть покупателей действительно активизируется, однако даже при обратной тенденции интерес к иномаркам не исчезает, пишет Autonews. В последние месяцы отмечается заметный рост заказов, что связано не только с валютными колебаниями, но и с сезонным фактором: ближе к лету традиционно увеличивается число сделок на рынке.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом», подчеркивает, что глобального скачка спроса не наблюдается, однако сегмент параллельного импорта показывает уверенный прирост заказов именно на фоне укрепления рубля. Особенно востребованы кроссоверы - этот класс стабильно удерживает лидерство среди подержанных иномарок. Также растет интерес к пикапам младше трех лет, ведь на них действует пониженный утильсбор, что делает покупку более выгодной.

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что нынешнее укрепление рубля - временное явление. В условиях высокой неопределенности многие покупатели и продавцы предпочитают не торопиться с принятием решений, ожидая дальнейших изменений курса. Это создает своеобразную паузу на рынке, когда часть клиентов выжидает, а другая часть старается воспользоваться моментом для выгодной сделки.

Интересно, что подобная динамика наблюдается не только в сегменте массовых моделей, но и среди премиальных авто. Как отмечают эксперты, покупатели все чаще обращают внимание на комплектацию и возраст машины, а не только на марку. Важно учитывать, что утильсбор на автомобили младше трех лет значительно ниже, что позволяет сэкономить при покупке. В этом контексте стоит вспомнить, как на рынке новых авто меняются предпочтения: например, недавно УАЗ представил обновленный салон «Патриота», что также влияет на интерес к подержанным моделям.

Судя по имеющимся данным, рынок подержанных иномарок в России продолжает жить по своим законам. Сезонные всплески, влияние курса рубля и особенности утильсбора формируют сложную картину спроса. Для покупателей важно учитывать не только текущие цены, но и возможные изменения условий ввоза и налогообложения. В ближайшие месяцы эксперты не исключают новых колебаний, поэтому тем, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за ситуацией и анализировать предложения на рынке.

Упомянутые марки: Toyota, Nissan, Hyundai, KIA, Honda, Mitsubishi
