Укрепление рубля - шанс купить иномарку: что происходит с рынком подержанных авто в России в 2026 году

28 мая 2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.
Ситуация на рынке подержанных иномарок в России в 2026 году вызывает живой интерес у автомобилистов, ведь изменения курса рубля напрямую отражаются на возможностях покупки и выборе машин. Для многих россиян вопрос приобретения автомобиля из Японии, Китая или Кореи становится особенно актуальным, когда национальная валюта укрепляется. Это не только шанс сэкономить, но и возможность выбрать более свежую и оснащенную модель.
По мнению Глеба Шнайдера, руководителя компании «СпецАвтоТрейд», спрос на зарубежные автомобили с пробегом лишь частично зависит от динамики рубля. Когда курс укрепляется, часть покупателей действительно активизируется, однако даже при обратной тенденции интерес к иномаркам не исчезает, пишет Autonews. В последние месяцы отмечается заметный рост заказов, что связано не только с валютными колебаниями, но и с сезонным фактором: ближе к лету традиционно увеличивается число сделок на рынке.
Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом», подчеркивает, что глобального скачка спроса не наблюдается, однако сегмент параллельного импорта показывает уверенный прирост заказов именно на фоне укрепления рубля. Особенно востребованы кроссоверы - этот класс стабильно удерживает лидерство среди подержанных иномарок. Также растет интерес к пикапам младше трех лет, ведь на них действует пониженный утильсбор, что делает покупку более выгодной.
Большинство участников рынка сходятся во мнении, что нынешнее укрепление рубля - временное явление. В условиях высокой неопределенности многие покупатели и продавцы предпочитают не торопиться с принятием решений, ожидая дальнейших изменений курса. Это создает своеобразную паузу на рынке, когда часть клиентов выжидает, а другая часть старается воспользоваться моментом для выгодной сделки.
Интересно, что подобная динамика наблюдается не только в сегменте массовых моделей, но и среди премиальных авто. Как отмечают эксперты, покупатели все чаще обращают внимание на комплектацию и возраст машины, а не только на марку. Важно учитывать, что утильсбор на автомобили младше трех лет значительно ниже, что позволяет сэкономить при покупке. В этом контексте стоит вспомнить, как на рынке новых авто меняются предпочтения: например, недавно УАЗ представил обновленный салон «Патриота», что также влияет на интерес к подержанным моделям.
Судя по имеющимся данным, рынок подержанных иномарок в России продолжает жить по своим законам. Сезонные всплески, влияние курса рубля и особенности утильсбора формируют сложную картину спроса. Для покупателей важно учитывать не только текущие цены, но и возможные изменения условий ввоза и налогообложения. В ближайшие месяцы эксперты не исключают новых колебаний, поэтому тем, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за ситуацией и анализировать предложения на рынке.
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хендай, Киа, Хонда, Митсубиси
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:58
Как рассчитать налог при продаже автомобиля дороже покупки: важные нюансы
Продажа авто может повлечь налоговые обязательства. Важно знать, когда платить налог. Разбираемся, как снизить сумму и избежать ошибок. Советы для владельцев машин.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хендай, Киа, Хонда, Митсубиси
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:58
Как рассчитать налог при продаже автомобиля дороже покупки: важные нюансы
Продажа авто может повлечь налоговые обязательства. Важно знать, когда платить налог. Разбираемся, как снизить сумму и избежать ошибок. Советы для владельцев машин.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее