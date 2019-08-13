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13 августа 2019, 00:34

Рынок подержанных машин в июле вырос на 5%

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В июле в России было продано почти полмиллиона легковушек с пробегом или на 5,4% больше, чем в июле 2018 года. Лидером остается продукция Волжского автозавода, на долю которой приходится почти четверть всех продаж на вторичном авторынке.
Рынок подержанных машин в июле вырос на 5

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По данным аналитического агентства «Автостат», в июле новых владельцев обрели 492,4 тыс. подержанных легковых автомобилей (+5,4% к АППГ). Из них 122,4 тысячи некогда сошли с конвейера АвтоВАЗа (+3,2%). Второе место среди самых популярных марок на вторичном рынке занимает Toyota. На «бэушных» автомобилях этого японского бренда в июле остановили свой выбор 54,7 тыс. россиян (+4,2%). Третье место, по традиции, занимает Nissan с показателем 27,6 тыс. проданных автомобилей (+6,2%). Замыкают пятерку лидеров две корейские марки: Hyundai (26 тыс. экз.; +10,2%) и Kia (24,5 тыс. экз.; +16,4%).

Если говорить о конкретных моделях, в июле второй месяц подряд в лидеры вырывается Ford Focus (12,5 тыс. экз.). С минимальным отрывом в спину ему «дышит» 14-я модель Lada (2114), продажи которой составили 12,4 тыс. экземпляров. Еще одна модель АвтоВАЗа – «семерка» (2107) завершила июль с показателем 11,1 тыс. проданных автомобилей. Четвертое место досталось «Солярисам» (10,1 тыс. экз.), пятое – Toyota Corolla (9,8 тыс. экз.)

По итогам 7 месяцев 2019 года, рынок подержанных автомобилей находится в незначительном «минусе» (-0,4%). С января по июль в России было продано почти 3 млн машин с пробегом. Самой распространенной моделью остается Lada 2114 (77,1 тыс. экз.), а самой востребованной иномаркой – Ford Focus (74,3 тыс. экз.).

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Рынок подержанных машин в июле вырос на 5%
{{material_127171}}По данным аналитического агентства «Автостат», в июле новых владельцев обрели 492,4 тыс. подержанных легковых автомобилей (+5,4% к АППГ). Из них 122,4 тысячи некогда сошли с конвейера АвтоВАЗа (+3,2%). Второе место среди самых популярных марок на вторичном рынке занимает Toyota. На «бэушных» автомобилях этого японского бренда в июле остановили свой выбор 54,7 тыс. россиян (+4,2%). Третье место, по традиции, занимает Nissan с показателем 27,6 тыс. проданных автомобилей (+6,2%). Замыкают пятерку лидеров две корейские марки: Hyundai (26 тыс. экз.; +10,2%) и Kia (24,5 тыс. экз.; +16,4%).Если говорить о конкретных моделях, в июле второй месяц подряд в лидеры вырывается Ford Focus (12,5 тыс. экз.). С минимальным отрывом в спину ему «дышит» 14-я модель Lada (2114), продажи которой составили 12,4 тыс. экземпляров. Еще одна модель АвтоВАЗа – «семерка» (2107) завершила июль с показателем 11,1 тыс. проданных автомобилей. Четвертое место досталось «Солярисам» (10,1 тыс. экз.), пятое – Toyota Corolla (9,8 тыс. экз.)По итогам 7 месяцев 2019 года, рынок подержанных автомобилей находится в незначительном «минусе» (-0,4%). С января по июль в России было продано почти 3 млн машин с пробегом. Самой распространенной моделью остается Lada 2114 (77,1 тыс. экз.), а самой востребованной иномаркой – Ford Focus (74,3 тыс. экз.).
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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