13 августа 2019, 00:34
Рынок подержанных машин в июле вырос на 5%
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В июле в России было продано почти полмиллиона легковушек с пробегом или на 5,4% больше, чем в июле 2018 года. Лидером остается продукция Волжского автозавода, на долю которой приходится почти четверть всех продаж на вторичном авторынке.
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Если говорить о конкретных моделях, в июле второй месяц подряд в лидеры вырывается Ford Focus (12,5 тыс. экз.). С минимальным отрывом в спину ему «дышит» 14-я модель Lada (2114), продажи которой составили 12,4 тыс. экземпляров. Еще одна модель АвтоВАЗа – «семерка» (2107) завершила июль с показателем 11,1 тыс. проданных автомобилей. Четвертое место досталось «Солярисам» (10,1 тыс. экз.), пятое – Toyota Corolla (9,8 тыс. экз.)
По итогам 7 месяцев 2019 года, рынок подержанных автомобилей находится в незначительном «минусе» (-0,4%). С января по июль в России было продано почти 3 млн машин с пробегом. Самой распространенной моделью остается Lada 2114 (77,1 тыс. экз.), а самой востребованной иномаркой – Ford Focus (74,3 тыс. экз.).
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