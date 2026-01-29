Вышло исследование: какие сегменты прицепной техники оказались устойчивее на фоне общего спада и что это значит для перевозчиков

29 января 2026, 14:19
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов: как изменились продажи в 2025 году
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов: как изменились продажи в 2025 году
Аналитика рынка подержанных прицепов и полуприцепов за 2025 год выявила неожиданные тенденции: несмотря на общее снижение продаж, отдельные сегменты показали рост. Разбираемся, что происходит с рынком и какие типы техники оказались востребованнее.
Рынок подержанной прицепной техники в России в 2025 году оказался под давлением: по данным маркетингового агентства НАПИ, за двенадцать месяцев было реализовано 61,3 тысячи полуприцепов с пробегом, что на 5% меньше, чем годом ранее. Однако, несмотря на общий спад, не все сегменты рынка двигались в одном направлении. Как сообщает Комтранс, динамика продаж по типам техники оказалась весьма разнонаправленной.
Среди полуприцепов наибольшее снижение продемонстрировали бортовые модели - их продажи сократились на 7,5%. Автоцистерны также ушли в минус, потеряв 5,5% по сравнению с 2024 годом. В то же время, вопреки общему тренду, тентованные полуприцепы показали небольшой, но стабильный рост - плюс 2,7%. Еще более заметно вырос спрос на рефрижераторы: продажи подержанных холодильных полуприцепов увеличились сразу на 9,3%.
Сегмент прицепов, напротив, пережил более глубокий спад. За 2025 год на вторичном рынке было реализовано 10,9 тысячи единиц, что на 17,2% меньше, чем в предыдущем году. Пятерка самых популярных типов прицепов также не смогла удержаться на плаву - их продажи снизились на 17,5%. Особенно сильно просели фургоны: минус 35,5% за год. Самосвальные прицепы оказались чуть устойчивее, но и здесь зафиксировано падение на 8,1%.
Такая разнонаправленность в динамике объясняется изменением спроса со стороны перевозчиков и логистических компаний. В условиях нестабильной экономики и колебаний грузопотоков, компании стали осторожнее подходить к обновлению парка техники. Тентованные полуприцепы и рефрижераторы востребованы в первую очередь у тех, кто работает с продуктами питания и товарами, требующими защиты от погодных условий. В то же время, спрос на бортовые полуприцепы и автоцистерны снизился, что может быть связано с сокращением объемов перевозок в соответствующих сегментах.
Если рассматривать рынок в целом, становится очевидно: несмотря на общее падение, отдельные ниши продолжают развиваться. Это подтверждает, что даже в сложные периоды перевозчики ищут возможности для оптимизации бизнеса, делая ставку на наиболее универсальные и востребованные типы техники.
Полуприцепы и прицепы - ключевые элементы грузового автотранспорта, обеспечивающие гибкость и эффективность перевозок. В России этот сегмент традиционно отличается высокой конкуренцией и разнообразием предложений, что позволяет компаниям подбирать технику под конкретные задачи. В последние годы на рынке заметно усилилось влияние китайских и европейских производителей, а также вырос интерес к специализированным решениям для логистики.
По информации Комтранс, тенденции 2025 года могут стать сигналом для участников рынка: стоит внимательно следить за изменениями в структуре спроса и своевременно реагировать на новые вызовы. В условиях, когда одни сегменты теряют позиции, а другие - набирают обороты, успех будет зависеть от умения быстро адаптироваться к меняющейся конъюнктуре.
Полуприцепы и прицепы занимают особое место в транспортной отрасли России. Их разнообразие позволяет перевозить самые разные грузы - от строительных материалов до скоропортящихся продуктов. В последние годы на рынке активно развиваются технологии, связанные с повышением энергоэффективности и безопасности, а также внедряются новые стандарты качества. Это делает сегмент прицепной техники одним из самых динамичных и перспективных в структуре грузоперевозок.
Похожие материалы Грейт Вол, ФАВ, Фотон, ДжАК
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
