Вышло исследование: какие сегменты прицепной техники оказались устойчивее на фоне общего спада и что это значит для перевозчиков

Рынок подержанных прицепов и полуприцепов: как изменились продажи в 2025 году

Аналитика рынка подержанных прицепов и полуприцепов за 2025 год выявила неожиданные тенденции: несмотря на общее снижение продаж, отдельные сегменты показали рост. Разбираемся, что происходит с рынком и какие типы техники оказались востребованнее.

Рынок подержанной прицепной техники в России в 2025 году оказался под давлением: по данным маркетингового агентства НАПИ, за двенадцать месяцев было реализовано 61,3 тысячи полуприцепов с пробегом, что на 5% меньше, чем годом ранее. Однако, несмотря на общий спад, не все сегменты рынка двигались в одном направлении. Как сообщает Комтранс, динамика продаж по типам техники оказалась весьма разнонаправленной.

Среди полуприцепов наибольшее снижение продемонстрировали бортовые модели - их продажи сократились на 7,5%. Автоцистерны также ушли в минус, потеряв 5,5% по сравнению с 2024 годом. В то же время, вопреки общему тренду, тентованные полуприцепы показали небольшой, но стабильный рост - плюс 2,7%. Еще более заметно вырос спрос на рефрижераторы: продажи подержанных холодильных полуприцепов увеличились сразу на 9,3%.

Сегмент прицепов, напротив, пережил более глубокий спад. За 2025 год на вторичном рынке было реализовано 10,9 тысячи единиц, что на 17,2% меньше, чем в предыдущем году. Пятерка самых популярных типов прицепов также не смогла удержаться на плаву - их продажи снизились на 17,5%. Особенно сильно просели фургоны: минус 35,5% за год. Самосвальные прицепы оказались чуть устойчивее, но и здесь зафиксировано падение на 8,1%.

Такая разнонаправленность в динамике объясняется изменением спроса со стороны перевозчиков и логистических компаний. В условиях нестабильной экономики и колебаний грузопотоков, компании стали осторожнее подходить к обновлению парка техники. Тентованные полуприцепы и рефрижераторы востребованы в первую очередь у тех, кто работает с продуктами питания и товарами, требующими защиты от погодных условий. В то же время, спрос на бортовые полуприцепы и автоцистерны снизился, что может быть связано с сокращением объемов перевозок в соответствующих сегментах.

Если рассматривать рынок в целом, становится очевидно: несмотря на общее падение, отдельные ниши продолжают развиваться. Это подтверждает, что даже в сложные периоды перевозчики ищут возможности для оптимизации бизнеса, делая ставку на наиболее универсальные и востребованные типы техники.

Полуприцепы и прицепы - ключевые элементы грузового автотранспорта, обеспечивающие гибкость и эффективность перевозок. В России этот сегмент традиционно отличается высокой конкуренцией и разнообразием предложений, что позволяет компаниям подбирать технику под конкретные задачи. В последние годы на рынке заметно усилилось влияние китайских и европейских производителей, а также вырос интерес к специализированным решениям для логистики.

По информации Комтранс, тенденции 2025 года могут стать сигналом для участников рынка: стоит внимательно следить за изменениями в структуре спроса и своевременно реагировать на новые вызовы. В условиях, когда одни сегменты теряют позиции, а другие - набирают обороты, успех будет зависеть от умения быстро адаптироваться к меняющейся конъюнктуре.

Полуприцепы и прицепы занимают особое место в транспортной отрасли России. Их разнообразие позволяет перевозить самые разные грузы - от строительных материалов до скоропортящихся продуктов. В последние годы на рынке активно развиваются технологии, связанные с повышением энергоэффективности и безопасности, а также внедряются новые стандарты качества. Это делает сегмент прицепной техники одним из самых динамичных и перспективных в структуре грузоперевозок.