От «Нивы» до X-Trail: Рейтинг лучших полноприводных машин 2026 года и советы эксперта по выбору и эксплуатации

16 июня 2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.
В 2026 году российский рынок полноприводных автомобилей переживает заметные изменения. Спрос на такие машины продолжает расти, и теперь полный привод — это не просто модный тренд, а реальная необходимость для многих водителей. Причина очевидна: переменчивая погода, затяжные зимы, весенние оттепели и состояние дорожного покрытия требуют от автомобиля повышенной универсальности и надёжности.
В топ-10 самых востребованных моделей этого года вошли: Lada Niva Legend, Renault Duster, LADA Niva Travel, Suzuki Jimny, УАЗ Патриот, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Каждая из этих машин имеет свои преимущества: Lada Niva Legend славится простотой и ремонтопригодностью, а Subaru Forester — фирменной системой симметричного полного привода. Покупатели могут выбирать как между классическими внедорожниками, так и современными кроссоверами, оснащёнными интеллектуальными системами подключения полного привода.
Выбор полноприводного автомобиля требует вдумчивого подхода. Важно заранее определить бюджет, класс машины — от компактных кроссоверов до полноразмерных внедорожников, тип двигателя, трансмиссию, желаемую комплектацию и уровень безопасности. Эксперты советуют обязательно проводить тест-драйв и сравнивать предложения разных дилеров, чтобы не переплачивать за ненужные опции. Особое внимание стоит уделять системам активной безопасности и расходу топлива, поскольку современные технологии позволяют сочетать проходимость с экономичностью.
Эксперты автошкол напоминают: полный привод не стоит использовать на сухом асфальте, чтобы избежать чрезмерного износа. Тщательно следите за состоянием шин, не перегружайте автомобиль и регулярно проходите техосмотр. Плавное управление и грамотная эксплуатация — залог долгого срока службы машины. Большинство типичных проблем с полным приводом можно предотвратить, если соблюдать эти простые правила.
По надёжности среди отечественных моделей вне конкуренции остаются Lada Niva Legend и УАЗ Патриот. Renault Duster и LADA Niva Travel — лучший выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством. Suzuki Jimny подойдёт тем, кто ценит компактность и отличную проходимость. Среди мировых моделей Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail выделяются современными технологиями и высоким уровнем безопасности.
В последние годы производители продолжают совершенствовать системы полного привода, делая их ещё более интеллектуальными и экономичными. Для российских водителей это означает расширение выбора и повышение надёжности даже в самых сложных дорожных условиях. Важно помнить: правильный подход к выбору и эксплуатации — ключ к уверенности и безопасности на дороге.
Интересно, что нынешние перемены на рынке полноприводных автомобилей напоминают о том, как в своё время выбор Fiat 124 послужил основой для развития отечественного автопрома — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о судьбоносном выборе прототипа для ВАЗ-2101 .
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