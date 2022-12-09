Рынок превращается в китайский: дилеры рассказали, сколько брендов осталось в России

Ранее мы писали Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки ... Читать далее

В начале 2022 года на российском авторынке были представлены новые автомобили 60 брендов. К концу года их количество сократилось до 14 штук, пишет РИА Новости . Из них три бренда отечественные – Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные – китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda. Таким образом отечественный авторынок плавно превращается в китайский.

«Российский авторынок уже китайский на 78%», если говорить о брендах, подчеркнули представители ассоциации. По объему продаж перевес пока на стороне отечественных брендов: 69% к 31%. Если тенденция будет сохраняться, через несколько лет ситуация изменится на прямо противоположную, и доля китайских машин в объеме продаж в России достигнет 70%.

В РОАД забыли упомянуть еще две российские марки: возрожденный «Москвич» и новый Evolute. А может, сделали это намеренно, ведь и эти автомобили при ближайшем рассмотрении оказываются перелицованными моделями китайских производителей: JAC и Dongfeng соответственно.

Автомобили европейских, японских и американских брендов Минпромторг внес в список параллельного импорта. В него вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari и Aston Martin. Однако, параллельный импорт хотя и улучшает ситуацию на российском авторынке, полностью решить ее не может. Дефицит есть и наиболее заметен в сегменте седанов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах