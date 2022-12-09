Рынок превращается в китайский: дилеры рассказали, сколько брендов осталось в России
«Российский авторынок уже китайский на 78%», если говорить о брендах, подчеркнули представители ассоциации. По объему продаж перевес пока на стороне отечественных брендов: 69% к 31%. Если тенденция будет сохраняться, через несколько лет ситуация изменится на прямо противоположную, и доля китайских машин в объеме продаж в России достигнет 70%.
В РОАД забыли упомянуть еще две российские марки: возрожденный «Москвич» и новый Evolute. А может, сделали это намеренно, ведь и эти автомобили при ближайшем рассмотрении оказываются перелицованными моделями китайских производителей: JAC и Dongfeng соответственно.
Автомобили европейских, японских и американских брендов Минпромторг внес в список параллельного импорта. В него вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari и Aston Martin. Однако, параллельный импорт хотя и улучшает ситуацию на российском авторынке, полностью решить ее не может. Дефицит есть и наиболее заметен в сегменте седанов.
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09.12.2022, 08:53
Стало известно, кто будет осваивать бывший завод Nissan в Петербурге
В ноябре завершилась сделка по передаче российских активов Nissan Минпромторгу РФ в лице ФГУП «НАМИ». Новый собственник сразу заявил, что планирует возобновить на предприятии сборку автомобилей. Сейчас стало известно, какому производителю доверят оперативное управление.Читать далее
-
08.12.2022, 17:30
Беларусы приглашают россиян за автомобилями Lada: с ABS и новогодними скидками
Дилерская сеть Lada в Республике Беларусь объявила о начале новогодней распродажи имеющихся в наличии автомобилей Lada. Машины могут купить граждане стран Таможенного союза, в том числе и за российские рубли. За седан Lada Vesta просят 1 099 000 рублей.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
08.12.2022, 14:39
Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин
Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее
-
08.12.2022, 14:08
Владельцам Hyundai и Kia предложили противоугонное решение из 1980-х
Волна автоугонов обрушилась в США на Kia и Hyundai после запуска челленджа под названием «Kia Challenge». Машины этих двух марок, выпущенные для североамериканского рынка в 2011 – 2021 годах, не были оснащены иммобилайзерами.Читать далее
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