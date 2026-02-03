Вышло исследование: почему стоимость новой прицепной техники в России снова пошла вверх

3 февраля 2026, 16:16
Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост
Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост
Динамика цен на прицепы и полуприцепы в России резко изменилась. После заметного снижения в течение прошлого года, январь 2026-го принес неожиданный разворот тренда. Что происходит на рынке и как это отразится на перевозчиках - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота.
Как сообщает Комтранс, рынок прицепной техники в России пережил заметные перемены за последний год. Если в течение 2025 года стоимость новых и подержанных прицепов и полуприцепов стабильно снижалась, то уже в январе 2026 года ситуация изменилась: цены вновь начали расти. Такой разворот событий стал неожиданностью для многих участников рынка, ведь еще недавно эксперты прогнозировали продолжение снижения стоимости.
По данным маркетингового агентства НАПИ, за период с января 2025 по январь 2026 года средняя цена на новые полуприцепы снизилась на 16,8%, а на подержанные - на 27,6%. Новые прицепы подешевели на 17%, а подержанные - на 13,2%. Однако декабрь 2025 года стал своеобразной точкой отсчета: именно после него начался новый виток удорожания.
В январе 2026 года средняя стоимость новых полуприцепов выросла на 2,8% по сравнению с декабрем, а новых прицепов - на 5,5%. Подержанные прицепы также подорожали, но не так значительно - плюс 1,3%. Единственным исключением стали подержанные полуприцепы, которые немного потеряли в цене - минус 1,6%. Такая разнонаправленность динамики говорит о том, что рынок находится в поиске баланса между спросом и предложением.
Причины разворота тренда кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, на фоне снижения цен в течение года многие перевозчики и компании, работающие в сфере логистики, отложили обновление парка, ожидая дальнейшего удешевления. Однако в начале 2026 года стало ясно, что дальнейшее падение маловероятно, и спрос начал постепенно возвращаться. Во-вторых, на стоимость техники повлияли изменения в курсе валют, а также рост цен на комплектующие и логистические услуги. Все это в совокупности подтолкнуло производителей и дилеров к пересмотру ценовой политики.
Если рассматривать ситуацию в разрезе новых и подержанных прицепов, становится очевидно: рынок новых машин реагирует на изменения быстрее. Подорожание новых прицепов и полуприцепов в январе оказалось заметнее, чем у техники с пробегом. Это связано с тем, что новые модели зависят от текущих затрат на производство и импорт, тогда как подержанные машины больше подвержены влиянию вторичного спроса и состояния конкретных экземпляров.
В целом, ситуация на рынке прицепной техники в начале 2026 года демонстрирует, что период затяжного снижения цен завершился. Перевозчикам и компаниям, планирующим обновление автопарка, стоит учитывать новые реалии: стоимость техники может продолжить расти, особенно если сохранятся текущие экономические условия. Впрочем, рынок остается чувствительным к любым изменениям, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов - от макроэкономики до сезонных колебаний спроса.
Ранее мы уже подробно рассматривали ситуацию с ценами на грузовые автомобили. В частности, в материале «Цены на подержанные лизинговые грузовики в России рухнули почти на 20 процентов» речь шла о резком падении стоимости лизинговых грузовиков. Тогда эксперты отмечали, что снижение цен на вторичном рынке было особенно заметно в сегменте коммерческого транспорта. Эти данные позволяют шире взглянуть на общие тенденции в отрасли и понять, как меняется ситуация не только с прицепами, но и с грузовыми автомобилями в целом.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 14:51
Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот
Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:41
Российский бренд JELAND: старт нового игрока на рынке и планы на 2026 год
Hа российском рынке появляется новый автомобильный бренд JELAND, созданный силами AGR Холдинг и Defetoo. Какие задачи ставят перед собой партнеры, что известно о будущих моделях и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменится рынок после появления JELAND.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 12:49
Maserati удивил уникальным суперкаром MCPura Cielo на льду в Швейцарии
В самом конце зимы Maserati выбрал необычную площадку для мировой премьеры - ледяное озеро в Альпах. Итальянцы показали единственный в своем роде суперкар MCPura Cielo, который уже называют новым символом статуса. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и что скрывает его загадочный дизайн - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:59
Электроника и автомобили: новые правила игры на рынке продаж в России
Российский рынок автомобилей переживает неожиданные перемены - теперь купить Lada или «Москвич» можно там, где раньше брали смартфоны и телевизоры. Как это повлияет на доступность и цены, какие модели уже доступны и что ждет покупателей - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему этот шаг может изменить подход к покупке авто в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 14:51
Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот
Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:41
Российский бренд JELAND: старт нового игрока на рынке и планы на 2026 год
Hа российском рынке появляется новый автомобильный бренд JELAND, созданный силами AGR Холдинг и Defetoo. Какие задачи ставят перед собой партнеры, что известно о будущих моделях и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменится рынок после появления JELAND.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 12:49
Maserati удивил уникальным суперкаром MCPura Cielo на льду в Швейцарии
В самом конце зимы Maserati выбрал необычную площадку для мировой премьеры - ледяное озеро в Альпах. Итальянцы показали единственный в своем роде суперкар MCPura Cielo, который уже называют новым символом статуса. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и что скрывает его загадочный дизайн - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:59
Электроника и автомобили: новые правила игры на рынке продаж в России
Российский рынок автомобилей переживает неожиданные перемены - теперь купить Lada или «Москвич» можно там, где раньше брали смартфоны и телевизоры. Как это повлияет на доступность и цены, какие модели уже доступны и что ждет покупателей - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему этот шаг может изменить подход к покупке авто в ближайшие годы.Читать далее