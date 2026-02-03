Вышло исследование: почему стоимость новой прицепной техники в России снова пошла вверх

Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост

Динамика цен на прицепы и полуприцепы в России резко изменилась. После заметного снижения в течение прошлого года, январь 2026-го принес неожиданный разворот тренда. Что происходит на рынке и как это отразится на перевозчиках - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота.

Как сообщает Комтранс, рынок прицепной техники в России пережил заметные перемены за последний год. Если в течение 2025 года стоимость новых и подержанных прицепов и полуприцепов стабильно снижалась, то уже в январе 2026 года ситуация изменилась: цены вновь начали расти. Такой разворот событий стал неожиданностью для многих участников рынка, ведь еще недавно эксперты прогнозировали продолжение снижения стоимости.

По данным маркетингового агентства НАПИ, за период с января 2025 по январь 2026 года средняя цена на новые полуприцепы снизилась на 16,8%, а на подержанные - на 27,6%. Новые прицепы подешевели на 17%, а подержанные - на 13,2%. Однако декабрь 2025 года стал своеобразной точкой отсчета: именно после него начался новый виток удорожания.

В январе 2026 года средняя стоимость новых полуприцепов выросла на 2,8% по сравнению с декабрем, а новых прицепов - на 5,5%. Подержанные прицепы также подорожали, но не так значительно - плюс 1,3%. Единственным исключением стали подержанные полуприцепы, которые немного потеряли в цене - минус 1,6%. Такая разнонаправленность динамики говорит о том, что рынок находится в поиске баланса между спросом и предложением.

Причины разворота тренда кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, на фоне снижения цен в течение года многие перевозчики и компании, работающие в сфере логистики, отложили обновление парка, ожидая дальнейшего удешевления. Однако в начале 2026 года стало ясно, что дальнейшее падение маловероятно, и спрос начал постепенно возвращаться. Во-вторых, на стоимость техники повлияли изменения в курсе валют, а также рост цен на комплектующие и логистические услуги. Все это в совокупности подтолкнуло производителей и дилеров к пересмотру ценовой политики.

Если рассматривать ситуацию в разрезе новых и подержанных прицепов, становится очевидно: рынок новых машин реагирует на изменения быстрее. Подорожание новых прицепов и полуприцепов в январе оказалось заметнее, чем у техники с пробегом. Это связано с тем, что новые модели зависят от текущих затрат на производство и импорт, тогда как подержанные машины больше подвержены влиянию вторичного спроса и состояния конкретных экземпляров.

В целом, ситуация на рынке прицепной техники в начале 2026 года демонстрирует, что период затяжного снижения цен завершился. Перевозчикам и компаниям, планирующим обновление автопарка, стоит учитывать новые реалии: стоимость техники может продолжить расти, особенно если сохранятся текущие экономические условия. Впрочем, рынок остается чувствительным к любым изменениям, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов - от макроэкономики до сезонных колебаний спроса.

Ранее мы уже подробно рассматривали ситуацию с ценами на грузовые автомобили. В частности, в материале «Цены на подержанные лизинговые грузовики в России рухнули почти на 20 процентов» речь шла о резком падении стоимости лизинговых грузовиков. Тогда эксперты отмечали, что снижение цен на вторичном рынке было особенно заметно в сегменте коммерческого транспорта. Эти данные позволяют шире взглянуть на общие тенденции в отрасли и понять, как меняется ситуация не только с прицепами, но и с грузовыми автомобилями в целом.