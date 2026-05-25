Почему в 2026 году растёт спрос на дорожно‑строительную технику

25 мая 2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов и бизнеса новость о росте спроса на спецтехнику означает не только оживление рынка, но и новые возможности для обновления автопарка. Как сообщает «Авито Спецтехника», за первые четыре месяца 2026 года количество просмотров объявлений о продаже дорожно-строительной техники на платформе выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может говорить о том, что отрасль постепенно выходит из затяжной паузы и готовится к новым инвестициям.
Эксперты, участвовавшие в онлайн-сессии Минпромторга России и «Авито Спецтехники», отмечают: интерес покупателей обычно опережает реальные сделки на несколько месяцев. Такой тренд позволяет производителям и дилерам заранее оценивать перспективы и корректировать свои планы. Коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн подчеркивает, что компании по-прежнему осторожны при обновлении техники, внимательно изучая условия финансирования. Однако увеличение просмотров объявлений уже сейчас дает сигнал о возможном дальнейшем росте сделок.
Важную роль в оживлении рынка сыграло снижение ключевой ставки Банка России до 14,5%. Это решение уже отразилось на активности лизинговых компаний и инвестиционных планах предприятий. Дополнительный импульс дает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который предусматривает масштабное развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры по всей стране. Благодаря этим факторам спрос на спецтехнику может продолжить расти, а бизнес - активнее инвестировать в обновление парка.
Параллельно с этим в отрасли идет модернизация регулирования. С ноября 2022 года в России оформлено более 730 тысяч электронных паспортов самоходных машин, что позволило унифицировать учет техники и создать единые стандарты для всех участников рынка. В ближайшие годы ожидаются новые изменения: с сентября 2026 года вводятся единые требования к идентификационным номерам новых машин, а с апреля 2028 года в странах Евразийского экономического союза станет обязательной сертификация самоходной техники. Также готовятся поправки в законодательство, которые расширят полномочия Гостехнадзора - инспекторы смогут проводить постоянные проверки техники прямо в процессе эксплуатации.
Стоит отметить, что подобные перемены в регулировании и инфраструктурные проекты уже оказывают влияние на рынок. Например, в недавнем материале мы подробно разбирали, как изменения в правилах эксплуатации автомобилей с правым рулем могут сказаться на безопасности и структуре автопарка - подробнее об этом читайте в разборе новых инициатив по правому рулю. В целом, текущая динамика на рынке спецтехники создает условия для дальнейшего роста и обновления автопарков, а также стимулирует внедрение цифровых инструментов учета и контроля. Для бизнеса это шанс заранее подготовиться к новым требованиям и воспользоваться открывающимися возможностями.
