Почему в 2026 году растёт спрос на дорожно‑строительную технику

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 15:53

Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций

Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций

Почему в 2026 году растёт спрос на дорожно‑строительную технику

Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций

В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.

В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов и бизнеса новость о росте спроса на спецтехнику означает не только оживление рынка, но и новые возможности для обновления автопарка. Как сообщает «Авито Спецтехника», за первые четыре месяца 2026 года количество просмотров объявлений о продаже дорожно-строительной техники на платформе выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может говорить о том, что отрасль постепенно выходит из затяжной паузы и готовится к новым инвестициям.

Эксперты, участвовавшие в онлайн-сессии Минпромторга России и «Авито Спецтехники», отмечают: интерес покупателей обычно опережает реальные сделки на несколько месяцев. Такой тренд позволяет производителям и дилерам заранее оценивать перспективы и корректировать свои планы. Коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн подчеркивает, что компании по-прежнему осторожны при обновлении техники, внимательно изучая условия финансирования. Однако увеличение просмотров объявлений уже сейчас дает сигнал о возможном дальнейшем росте сделок.

Важную роль в оживлении рынка сыграло снижение ключевой ставки Банка России до 14,5%. Это решение уже отразилось на активности лизинговых компаний и инвестиционных планах предприятий. Дополнительный импульс дает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который предусматривает масштабное развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры по всей стране. Благодаря этим факторам спрос на спецтехнику может продолжить расти, а бизнес - активнее инвестировать в обновление парка.

Параллельно с этим в отрасли идет модернизация регулирования. С ноября 2022 года в России оформлено более 730 тысяч электронных паспортов самоходных машин, что позволило унифицировать учет техники и создать единые стандарты для всех участников рынка. В ближайшие годы ожидаются новые изменения: с сентября 2026 года вводятся единые требования к идентификационным номерам новых машин, а с апреля 2028 года в странах Евразийского экономического союза станет обязательной сертификация самоходной техники. Также готовятся поправки в законодательство, которые расширят полномочия Гостехнадзора - инспекторы смогут проводить постоянные проверки техники прямо в процессе эксплуатации.

Стоит отметить, что подобные перемены в регулировании и инфраструктурные проекты уже оказывают влияние на рынок. Например, в недавнем материале мы подробно разбирали, как изменения в правилах эксплуатации автомобилей с правым рулем могут сказаться на безопасности и структуре автопарка - подробнее об этом читайте в разборе новых инициатив по правому рулю. В целом, текущая динамика на рынке спецтехники создает условия для дальнейшего роста и обновления автопарков, а также стимулирует внедрение цифровых инструментов учета и контроля. Для бизнеса это шанс заранее подготовиться к новым требованиям и воспользоваться открывающимися возможностями.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Ставрополь Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться