Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 07:54

Вышло исследование: почему закон о локализации такси способен разрушить привычный рынок перевозок и что ждет пассажиров

Новые требования к локализации такси способны не только не поддержать отечественный автопром, но и спровоцировать массовый уход водителей в тень. Что грозит рынку и как это скажется на пассажирах — объяснил эксперт.

Новые требования к локализации такси способны не только не поддержать отечественный автопром, но и спровоцировать массовый уход водителей в тень. Что грозит рынку и как это скажется на пассажирах — объяснил эксперт.

Введение новых требований к локализации автомобилей для такси может стать поворотным моментом для всей отрасли. Закон, который задумывался как поддержка российского автопрома, на деле способен привести к обратному эффекту — массовому уходу водителей из легального сектора. Для большинства россиян, особенно в регионах, это не просто новость, а реальная угроза привычному способу передвижения, уверен руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Суть изменений проста: теперь для работы в такси потребуется автомобиль с высокой долей российских комплектующих. Однако подавляющее большинство водителей, особенно тех, кто подрабатывает на личном авто, не готовы менять свои машины на новые, соответствующие требованиям. Для них такси — не профессия, а способ заработать в свободное время, и вкладываться в покупку или лизинг нового автомобиля ради этого они не станут.

Эксперты оценивают, что до 80% водителей в регионах — это именно такие подработчики. Их не интересуют кредиты, лизинг или долгосрочные обязательства. Они просто хотят быстро и без лишних формальностей заработать дополнительные деньги. Пассажиры, в свою очередь, не обращают внимания на происхождение автомобиля — для них важнее скорость подачи, безопасность и доступная цена поездки.

Когда легальный рынок начнет сжиматься из-за новых ограничений, спрос неизбежно переместится туда, где правила проще и контроль слабее. Уже сейчас в мессенджерах и социальных сетях активно развиваются чаты, где водители и пассажиры находят друг друга напрямую, минуя агрегаторов, реестры и налоги. Если государство ужесточит требования, эти неформальные схемы только укрепятся.

Даже попытки смягчить закон — например, введение квот на старые автомобили или послабления по лизингу — не решают проблему. Наоборот, они создают лазейки для серых схем и обхода правил. В результате реформа, задуманная для наведения порядка, может породить огромный теневой рынок перевозок, где контроль и безопасность окажутся под вопросом.

Петр Шкуматов в разговоре с корреспондентом «За рулем», подчеркивает: если цель — сохранить прозрачность и управляемость отрасли, решения должны учитывать реальное положение дел. Игнорирование интересов подработчиков и особенностей рынка приведет к тому, что легальное такси станет неудобным и дорогим, а пассажиры и водители уйдут туда, где проще и дешевле.

В итоге государство рискует получить не рост отечественного автопрома, а потерю контроля над рынком перевозок. Какой выход возможен и есть ли компромисс, который устроит всех участников рынка — этот вопрос остается открытым. 

