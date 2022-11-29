Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Bajaj Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng DS EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Oldsmobile OMODA Opel Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Saab Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Voyah Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Cupra
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Rimac
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Lucid
Mercury
Packard
Plymouth
Pontiac
Rivian
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
HiPhi
Hongqi
Howo
Hozon
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Leapmotor
Lifan
Luxgen
Nio
OMODA
Qoros
SAIC
Shacman
Skywell
TANK
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zeekr
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Evolute
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
29 ноября 2022, 09:00

Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%

В ближайшее время мы станем свидетелями противостояния китайских компакт-кроссоверов с новым продуктом возрожденного МАЗ «Москвич». Официальных цен на «Москвич 3» пока нет, но эксперты называют цифры 1,8-2,15 млн руб. Насколько они конкурентные, учитывая, что представители класса SUV B+ подорожали с начала года на 26,9%?
Фото: МАЗ Москвич
Рынок ждет кроссовер Москвич 3 цены на конкурентов с начала года выросли на 27
Изображение загружается

Фото: Geely

До конца 2022 года предприятие «Москвич» обязалось поставить на рынок не менее 600 кроссоверов «Москвич 3». При этом не дремлют и конкуренты. Пусть с некоторых пор их количество поубавилось, и они, согласно данным аналитического агрегатора 110km.ru с начала года выросли в цене, в среднем, на 26,9%, сбрасывать их со счетов не стоит.

Удар по сегменту SUV B+

Текущий год внес значительные коррективы в распределение сил на российском авторынке. Пожалуй, самый сильный удар принял на себя сегмент компактных кроссоверов, позиции которого росли от года к году. Друг за другом из России уехали такие популярные модели, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano и др.

Защищать цвета сектора SUV B+ остались преимущественно китайские игроки – именно они сегодня «делают погоду» на отечественном рынке, потому стараются выдерживать наиболее приемлемые (насколько позволяет ситуация) цены. 

Те, что остались, родом из Китая

Chery Tiggo 4
От 1.5 л, 147 л.с
Новый от 949 900 до 2 920 000 Р
Понятие «дешевые» сегодня, хоть убей, не применить ни к каким автомобилям. Из целого списка компакт-кроссоверов, которые были и остаются самыми продаваемыми в России, даже в начале 2022 года не было ни одного, стартовая стоимость которого была бы ниже психологической отметки 1 млн рублей.

Самым доступным из массово покупаемых «китайцев» был и остается Chery Tiggo 4. В январе текущего года за него, согласно данным агрегатора 110km.ru, просили, в среднем, 1 684 933 руб. По данным на ноябрь, самый маленький в линейке Chery «тигго» оценивается в 1 849 900 руб. Это не только максимально низкая ценовая планка среди «соперников», но и самый скромный ценовой рост за 11 месяцев: +9,8%.

У 4,3-метрового Tiggo 4, представленного в России, 4 комплектации, 1,5-литровый бензиновый мотор в двух вариантах мощности (113 и 147 л.с.), два типа трансмиссии на выбор («механика» и вариатор), 340-литровый багажник и традиционно неплохой набор оборудования.  

Собираемый в Белоруссии Geely Coolray также располагает 1,5-литровым двигателем (с 3-мя цилиндрами), мощность которого достигает 150 л.с. В связке с мотором трудится «робот» с парой мокрых сцеплений. По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за 10 месяцев 2022 года владельцами Coolray стали 8143 россиянина - этого достаточно, чтобы числиться в ТОП-15 самых продаваемых автомобилей России.

Haval Jolion
От 1.5 л, 143 л.с
Новый от 1 200 000 до 3 054 000 Р
Среди китайских одноклассников именно компактный Geely отметился самым серьезным ростом стоимости +27,3%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru констатирует, что в начале 2022-го за «кулрей», в среднем, просили 1 706 667 руб., сегодня мы вынуждены говорить о цифре 2 173 323 руб.  

На его фоне позиции Haval Jolion расцениваются чуть выше – 7 позиция в ТОП-10 по итогам января-октября 2022 года с результатом 13 649 ед. На сегодняшний день «Джолион» считается самым продаваемым китайским автомобилем в стране, который с начала года добавил в цене 15,6% (с 1 722 667 до 1 994 375 руб.).

Этот компактный кроссовер чуть крупнее предыдущих игроков (4472 мм), на его «вооружении» состоит 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 литра с турбокомпрессором. Потенциал зависит от модификации: на переднеприводных версиях генерирует 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента; на полноприводных – 150 л.с. и 230 Нм пиковой тяги.

Во славу убывших

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 1 495 000 до 3 444 300 Р
Безусловно, если бы не история с санкциями, «китайцам» еще долго пришлось бы доказывать свое право на лидерство в  сегменте компактных SUV, потому как до результатов Hyundai Creta или, скажем, Renault Duster им было далеко. Массового производства этих кроссоверов нет уже несколько месяцев, но даже при этом автомобили продолжают входить в ТОП-10 по итогам 10 месяцев 2022-го: «Крета» - 16 196 ед. (6-я строчка), «Дастер» - 11 615 ед. (9 место). 

Дилеры данных марок (или уже экс-дилеры?) еще располагают на складах остатками машин и с определенным скрипом (ценник-то не бюджетный) худо-бедно их распродают. За минувшие 11 месяцев недавние бестселлеры добавили в цене более 30%. Если прибегнуть к аптечной точности, ссылаясь на данные агрегатора 110km.ru, ситуация выглядит следующим образом: Hyundai Creta +39,8% (1 685 429 руб. в январе и 2 355 833 руб. в ноябре 2022-го), Renault Duster +30,1% (соответственно 1 511 786 – 1 967 612 руб.).

Аналогичное удорожание мы видим по перелицованному «Дастеру», который именуется Nissan Terrano: 1 471 111 – 1 955 025руб. (+32,9%), а вот Renault Kaptur, еще летом текущего года уверенно входивший в ТОП-25, продемонстрировал не такой крутой рост стоимости: +19,3% (1 640 333 – 1 957 900 руб.).

KIA Seltos
От 1.6 л, 177 л.с
Новый от 1 687 900 до 3 672 227 Р
Собиравшийся, как и многие другие Kia, до поры до времени на «Автоторе» 4,37-метровый Seltos запомнится нам в качестве рекордсмена. Начав в январе 2022-го со среднестатистической отметки 1 895 000 руб., автомобиль прошел год, скажем так, в турбулентном режиме, достигнув пика своей стоимости в июле (3 020 000 руб.) и, пройдя качели сентября (2 812 500 руб.) – октября (2 366 633 руб.), достиг ноябрьской отметки в 2 661 500 руб. Таким образом, среднее удорожание Kia Seltos за минувшие 11 месяцев составило 40,4%.

Лишь бы государство поддержало

«Дилерские запасы вчерашних европейских и корейских бестселлеров заканчиваются, - комментирует Андрей Добрый, главный редактор портала 110km.ru. – Наступающий год преподнесет нам новых героев в сегменте компактных кроссоверов. Вне всякого сомнения, это будут китайские модели, возможно, некоторые имена станут откровением».

По словам эксперта, сможет ли с ними на равных конкурировать «Москвич 3» (по сути, тот же «китаец»), будет зависеть от государства. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, вроде как, уже анонсировал грядущее включение продукции МАЗ «Москвич» в госпрограмму поддержки спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) на 2023 год. Это должно сделать стоимость новых столичных машин, включая, конечно же, электрические, чуть доступнее среднерыночных цен.

Упомянутые модели: Москвич 3, Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р)
Подпишитесь на Яндекс.Новости и Дзен, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Комментарии
Добавить в избранное на сайте
Новости СМИ2
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%
Испанцы выкатили дебютную модель Liux Animal. Что интересного в этом «животном»?
ФК «Зенит» и «АвтоВАЗ» отныне единое целое. Игрокам петербургского клуба Lada Vesta NG понравилась
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
KIA EV6 и еще 21 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники
Mazda MX-30 и еще 157 моделей
Купе спортивные
Hyundai Coupe и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Тула Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться