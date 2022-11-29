Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%

До конца 2022 года предприятие «Москвич» обязалось поставить на рынок не менее 600 кроссоверов «Москвич 3». При этом не дремлют и конкуренты. Пусть с некоторых пор их количество поубавилось, и они, согласно данным аналитического агрегатора 110km.ru с начала года выросли в цене, в среднем, на 26,9%, сбрасывать их со счетов не стоит.

Удар по сегменту SUV B+

Текущий год внес значительные коррективы в распределение сил на российском авторынке. Пожалуй, самый сильный удар принял на себя сегмент компактных кроссоверов, позиции которого росли от года к году. Друг за другом из России уехали такие популярные модели, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano и др.

Защищать цвета сектора SUV B+ остались преимущественно китайские игроки – именно они сегодня «делают погоду» на отечественном рынке, потому стараются выдерживать наиболее приемлемые (насколько позволяет ситуация) цены.

Те, что остались, родом из Китая

Chery Tiggo 4 От 1.5 л, 147 л.с Новый от 949 900 до 2 920 000 Р

Понятие «дешевые» сегодня, хоть убей, не применить ни к каким автомобилям. Из целого списка компакт-кроссоверов, которые были и остаются самыми продаваемыми в России, даже в начале 2022 года не было ни одного, стартовая стоимость которого была бы ниже психологической отметки 1 млн рублей.

Самым доступным из массово покупаемых «китайцев» был и остается Chery Tiggo 4. В январе текущего года за него, согласно данным агрегатора 110km.ru, просили, в среднем, 1 684 933 руб. По данным на ноябрь, самый маленький в линейке Chery «тигго» оценивается в 1 849 900 руб. Это не только максимально низкая ценовая планка среди «соперников», но и самый скромный ценовой рост за 11 месяцев: +9,8%.

У 4,3-метрового Tiggo 4, представленного в России, 4 комплектации, 1,5-литровый бензиновый мотор в двух вариантах мощности (113 и 147 л.с.), два типа трансмиссии на выбор («механика» и вариатор), 340-литровый багажник и традиционно неплохой набор оборудования.

Собираемый в Белоруссии Geely Coolray также располагает 1,5-литровым двигателем (с 3-мя цилиндрами), мощность которого достигает 150 л.с. В связке с мотором трудится «робот» с парой мокрых сцеплений. По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за 10 месяцев 2022 года владельцами Coolray стали 8143 россиянина - этого достаточно, чтобы числиться в ТОП-15 самых продаваемых автомобилей России.

Haval Jolion От 1.5 л, 143 л.с Новый от 1 200 000 до 3 054 000 Р

Среди китайских одноклассников именно компактный Geely отметился самым серьезным ростом стоимости +27,3%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru констатирует, что в начале 2022-го за «кулрей», в среднем, просили 1 706 667 руб., сегодня мы вынуждены говорить о цифре 2 173 323 руб.

На его фоне позиции Haval Jolion расцениваются чуть выше – 7 позиция в ТОП-10 по итогам января-октября 2022 года с результатом 13 649 ед. На сегодняшний день «Джолион» считается самым продаваемым китайским автомобилем в стране, который с начала года добавил в цене 15,6% (с 1 722 667 до 1 994 375 руб.).

Этот компактный кроссовер чуть крупнее предыдущих игроков (4472 мм), на его «вооружении» состоит 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 литра с турбокомпрессором. Потенциал зависит от модификации: на переднеприводных версиях генерирует 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента; на полноприводных – 150 л.с. и 230 Нм пиковой тяги.

Во славу убывших

Hyundai Creta От 1.6 л, 123 л.с Новый от 1 495 000 до 3 444 300 Р

Безусловно, если бы не история с санкциями, «китайцам» еще долго пришлось бы доказывать свое право на лидерство в сегменте компактных SUV, потому как до результатов Hyundai Creta или, скажем, Renault Duster им было далеко. Массового производства этих кроссоверов нет уже несколько месяцев, но даже при этом автомобили продолжают входить в ТОП-10 по итогам 10 месяцев 2022-го: «Крета» - 16 196 ед. (6-я строчка), «Дастер» - 11 615 ед. (9 место).

Дилеры данных марок (или уже экс-дилеры?) еще располагают на складах остатками машин и с определенным скрипом (ценник-то не бюджетный) худо-бедно их распродают. За минувшие 11 месяцев недавние бестселлеры добавили в цене более 30%. Если прибегнуть к аптечной точности, ссылаясь на данные агрегатора 110km.ru, ситуация выглядит следующим образом: Hyundai Creta +39,8% (1 685 429 руб. в январе и 2 355 833 руб. в ноябре 2022-го), Renault Duster +30,1% (соответственно 1 511 786 – 1 967 612 руб.).

Аналогичное удорожание мы видим по перелицованному «Дастеру», который именуется Nissan Terrano: 1 471 111 – 1 955 025руб. (+32,9%), а вот Renault Kaptur, еще летом текущего года уверенно входивший в ТОП-25, продемонстрировал не такой крутой рост стоимости: +19,3% (1 640 333 – 1 957 900 руб.).

KIA Seltos От 1.6 л, 177 л.с Новый от 1 687 900 до 3 672 227 Р

Лишь бы государство поддержало

Собиравшийся, как и многие другие Kia, до поры до времени на «Автоторе» 4,37-метровый Seltos запомнится нам в качестве рекордсмена. Начав в январе 2022-го со среднестатистической отметки 1 895 000 руб., автомобиль прошел год, скажем так, в турбулентном режиме, достигнув пика своей стоимости в июле (3 020 000 руб.) и, пройдя качели сентября (2 812 500 руб.) – октября (2 366 633 руб.), достиг ноябрьской отметки в 2 661 500 руб. Таким образом, среднее удорожание Kia Seltos за минувшие 11 месяцев составило 40,4%.

«Дилерские запасы вчерашних европейских и корейских бестселлеров заканчиваются, - комментирует Андрей Добрый, главный редактор портала 110km.ru. – Наступающий год преподнесет нам новых героев в сегменте компактных кроссоверов. Вне всякого сомнения, это будут китайские модели, возможно, некоторые имена станут откровением».

По словам эксперта, сможет ли с ними на равных конкурировать «Москвич 3» (по сути, тот же «китаец»), будет зависеть от государства. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, вроде как, уже анонсировал грядущее включение продукции МАЗ «Москвич» в госпрограмму поддержки спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) на 2023 год. Это должно сделать стоимость новых столичных машин, включая, конечно же, электрические, чуть доступнее среднерыночных цен.

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