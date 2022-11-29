Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%
Фото: Geely
До конца 2022 года предприятие «Москвич» обязалось поставить на рынок не менее 600 кроссоверов «Москвич 3». При этом не дремлют и конкуренты. Пусть с некоторых пор их количество поубавилось, и они, согласно данным аналитического агрегатора 110km.ru с начала года выросли в цене, в среднем, на 26,9%, сбрасывать их со счетов не стоит.
Удар по сегменту SUV B+
Текущий год внес значительные коррективы в распределение сил на российском авторынке. Пожалуй, самый сильный удар принял на себя сегмент компактных кроссоверов, позиции которого росли от года к году. Друг за другом из России уехали такие популярные модели, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano и др.
Защищать цвета сектора SUV B+ остались преимущественно китайские игроки – именно они сегодня «делают погоду» на отечественном рынке, потому стараются выдерживать наиболее приемлемые (насколько позволяет ситуация) цены.
Те, что остались, родом из Китая
Самым доступным из массово покупаемых «китайцев» был и остается Chery Tiggo 4. В январе текущего года за него, согласно данным агрегатора 110km.ru, просили, в среднем, 1 684 933 руб. По данным на ноябрь, самый маленький в линейке Chery «тигго» оценивается в 1 849 900 руб. Это не только максимально низкая ценовая планка среди «соперников», но и самый скромный ценовой рост за 11 месяцев: +9,8%.
У 4,3-метрового Tiggo 4, представленного в России, 4 комплектации, 1,5-литровый бензиновый мотор в двух вариантах мощности (113 и 147 л.с.), два типа трансмиссии на выбор («механика» и вариатор), 340-литровый багажник и традиционно неплохой набор оборудования.
Собираемый в Белоруссии Geely Coolray также располагает 1,5-литровым двигателем (с 3-мя цилиндрами), мощность которого достигает 150 л.с. В связке с мотором трудится «робот» с парой мокрых сцеплений. По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за 10 месяцев 2022 года владельцами Coolray стали 8143 россиянина - этого достаточно, чтобы числиться в ТОП-15 самых продаваемых автомобилей России.
На его фоне позиции Haval Jolion расцениваются чуть выше – 7 позиция в ТОП-10 по итогам января-октября 2022 года с результатом 13 649 ед. На сегодняшний день «Джолион» считается самым продаваемым китайским автомобилем в стране, который с начала года добавил в цене 15,6% (с 1 722 667 до 1 994 375 руб.).
Этот компактный кроссовер чуть крупнее предыдущих игроков (4472 мм), на его «вооружении» состоит 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,5 литра с турбокомпрессором. Потенциал зависит от модификации: на переднеприводных версиях генерирует 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента; на полноприводных – 150 л.с. и 230 Нм пиковой тяги.
Во славу убывших
Дилеры данных марок (или уже экс-дилеры?) еще располагают на складах остатками машин и с определенным скрипом (ценник-то не бюджетный) худо-бедно их распродают. За минувшие 11 месяцев недавние бестселлеры добавили в цене более 30%. Если прибегнуть к аптечной точности, ссылаясь на данные агрегатора 110km.ru, ситуация выглядит следующим образом: Hyundai Creta +39,8% (1 685 429 руб. в январе и 2 355 833 руб. в ноябре 2022-го), Renault Duster +30,1% (соответственно 1 511 786 – 1 967 612 руб.).
Аналогичное удорожание мы видим по перелицованному «Дастеру», который именуется Nissan Terrano: 1 471 111 – 1 955 025руб. (+32,9%), а вот Renault Kaptur, еще летом текущего года уверенно входивший в ТОП-25, продемонстрировал не такой крутой рост стоимости: +19,3% (1 640 333 – 1 957 900 руб.).
Лишь бы государство поддержало
«Дилерские запасы вчерашних европейских и корейских бестселлеров заканчиваются, - комментирует Андрей Добрый, главный редактор портала 110km.ru. – Наступающий год преподнесет нам новых героев в сегменте компактных кроссоверов. Вне всякого сомнения, это будут китайские модели, возможно, некоторые имена станут откровением».
По словам эксперта, сможет ли с ними на равных конкурировать «Москвич 3» (по сути, тот же «китаец»), будет зависеть от государства. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, вроде как, уже анонсировал грядущее включение продукции МАЗ «Москвич» в госпрограмму поддержки спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) на 2023 год. Это должно сделать стоимость новых столичных машин, включая, конечно же, электрические, чуть доступнее среднерыночных цен.
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