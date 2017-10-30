30 октября 2017, 09:07

Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции

Во многих городах России зима уже наступила, в других – подступает. Самое время не ждать, пока дороги завалит снегом, а заблаговременно «переобуться». Нынче, правда, рынок не кишит новинками.
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Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции

Лишь несколько автопроизводителей вывели в продажу новые модели шипованных и фрикционных покрышек. Объясняют это «стратегией автопроизводителя». У автомобильных экспертов свое мнение на этот счет: россияне обновляют зимние колеса не так уж и часто. В зависимости от интенсивности эксплуатации один комплект шин используют порядка 3-5 сезонов. Сейчас, в кризисное время, колеса в целях экономии меняют и того реже, объем рынка зимних шин падает. Очевидно, что «закармливать» потребителей новинками не имеет смысла.

Самой используемой маркой зимних шин оказалась Nokian - ее выбирает 21% автомобилистов. На втором по популярности месте находится бренд Bridgestone (14,2%), на третьем – Yokohama (7,7%). Далее следуют Dunlop и Hankook, которые имеют практически равные результаты (5,8% и 5,6% соответственно).

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Правда, прогнозировать, сколько прослужат шины, крайне сложно. Срок их службы и пробег зависят от совокупности факторов: стиля вождения, климата, дорожных условий и ухода за шинами. Производители шин акцентируют внимание на том, что важно обращать внимание на индикатор износа, который показывает остаточную глубину протектора. Минимально допустимая глубина протектора для зимних шин составляет 4 мм. Когда шина стирается до этого показателя, ее необходимо заменить, поскольку она не обеспечивает заявленных производителем ключевых характеристик.

После 5 и более лет эксплуатации шины должны тщательно проверяться специалистом не менее одного раза в год. Если шины не были заменены на протяжении 10 лет с даты выпуска, то рекомендуется заменить их на новые. Даже если внешне они выглядят исправно и остаточная глубина протектора выше индикатора износа. Именно поэтому производители покрышек не забывают выводить на рынок свежие модели.

В зимнем сезоне 2017/2018 Michelin предлагает шипованную модель Latitude X-Ice North 2+, предназначенную для вседорожников, эксплуатация которых большую часть времени проходит в суровых зимних условиях. Для ценителей «липучек», которые ездят в основном по городу, разработана фринкционная шина X-Ice 3. Первая модель представлена в 48 типоразмерах от 16 до 21 дюйма. Размерный ряд в зимнем шипованном предложении будет дополнен новыми типоразмерами: 275/50R19 и 305/40R20 для задней оси автомобиля Porsche Cayenne нового поколения в сочетании с уже существующими типоразмерами 255/55R19 и 275/45R20 для передней оси. Помимо этого, потребителям предложат размер 315/35R20 для задней оси автомобиля BMW X5/X6 и Porsche Panamera нового поколения в сочетании с уже существующим типоразмером 275/45R20.
Шипованные покрышки незаменимы на дорогах, покрытых льдом или снегом. Для передвижения чисто по городу, особенно не очень заснеженному, достаточно и «липучек».
X-Ice 3, предназначенная для легковых автомобилей и небольших кроссоверов, предлагается в 63 типоразмерах с посадочным диаметром от 13 до 19 дюйма. Также модель доступна с технологией ZP в 4 типоразмерах: 205/55R16, 225/45R17, 225/50R17, 225/55R17.

У Nokian в этом году вышла долгожданная Hakkapeliitta 9. Как говорит производитель, ее главная особенность – ошиповка двумя типами шипов противоскольжения. Амортизирующий слой Eco Stud смягчает контакт с дорогой, а воздушное пространство в центре нижнего фланца снижает нагрузку от шипа, а также скошенные износостойкие элементы центральных шипов. Скошенные сердечники шипов распределяют ударное воздействие на большей площади. Концепция экологичной ошиповки снижает воздействие на дорожное полотно и обеспечивает более низкий уровень шума.

Bridgestone анонсировала выход на российский рынок шипованной шины от дочернего бренда Firestone. Разработчики Ice Cruiser увеличили центральные блоки, а также сделали их более устойчивыми к повреждениям. Среди «липучек» доступны Blizzak VRX и Blizzak DM-V2.

Несмотря на введение обязательного знака «Ш» для шипованных колес, повышенного интереса потребителей к «липучкам» не наблюдается. По данным Michelin наметилась четкая тенденция к сокращению доли нешипованных шин на рынке зимних легковых шин. Сейчас доля «липучек» составляет около 23%. При этом в сегменте шин «4x4» на фрикционные шины приходится около 30%, но доля сокращается от года к году.

В крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде – водители положительно относятся к зимним колесам без шипов. Виной тому – отсутствие снежных зим и эксплуатация автомобиля преимущественно в городе. Также производители отмечают рост интереса к типоразмерам для SUV, связанный с популярностью кроссоверов и внедорожников в нашей стране. А вот зимние шины для спорткаров покупают все реже. Это объясняется тем, что многие владельцы дорогих и быстрых машин имеют в своем арсенале более удобный и проходимый автомобиль для зимы.

Не секрет, что многие автомобилисты предпочитают новым шинам подержанные. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году емкость вторичного рынка шин для легковых автомобилей в России составила порядка 38 млн штук. При этом на долю зимних шин приходится 38% или 14,5 млн единиц.

Как говорят эксперты, перед тем, как принимать окончательное решение о покупке шин б/у, следует внимательно взвесить все «за» и «против», а также изучить текущие предложения на рынке новых покрышек: в большинстве случаев покупка бюджетных новых колес более оправдана, чем дорогих, но бывших в употреблении за ту же цену. Благо, выбирать есть из чего, хоть в этом году и не так много новинок.
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Арина Милая

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Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
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Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
Лишь несколько автопроизводителей вывели в продажу новые модели шипованных и фрикционных покрышек. Объясняют это «стратегией автопроизводителя». У автомобильных экспертов свое мнение на этот счет: россияне обновляют зимние колеса не так уж и часто. В зависимости от интенсивности эксплуатации один комплект шин используют порядка 3-5 сезонов. Сейчас, в кризисное время, колеса в целях экономии меняют и того реже, объем рынка зимних шин падает. Очевидно, что «закармливать» потребителей новинками не имеет смысла. Самой используемой маркой зимних шин оказалась Nokian - ее выбирает 21% автомобилистов. На втором по популярности месте находится бренд Bridgestone (14,2%), на третьем – Yokohama (7,7%). Далее следуют Dunlop и Hankook, которые имеют практически равные результаты (5,8% и 5,6% соответственно).{{material_121511}} Правда, прогнозировать, сколько прослужат шины, крайне сложно. Срок их службы и пробег зависят от совокупности факторов: стиля вождения, климата, дорожных условий и ухода за шинами. Производители шин акцентируют внимание на том, что важно обращать внимание на индикатор износа, который показывает остаточную глубину протектора. Минимально допустимая глубина протектора для зимних шин составляет 4 мм. Когда шина стирается до этого показателя, ее необходимо заменить, поскольку она не обеспечивает заявленных производителем ключевых характеристик. После 5 и более лет эксплуатации шины должны тщательно проверяться специалистом не менее одного раза в год. Если шины не были заменены на протяжении 10 лет с даты выпуска, то рекомендуется заменить их на новые. Даже если внешне они выглядят исправно и остаточная глубина протектора выше индикатора износа. Именно поэтому производители покрышек не забывают выводить на рынок свежие модели.В зимнем сезоне 2017/2018 Michelin предлагает шипованную модель Latitude X-Ice North 2+, предназначенную для вседорожников, эксплуатация которых большую часть времени проходит в суровых зимних условиях. Для ценителей «липучек», которые ездят в основном по городу, разработана фринкционная шина X-Ice 3. Первая модель представлена в 48 типоразмерах от 16 до 21 дюйма. Размерный ряд в зимнем шипованном предложении будет дополнен новыми типоразмерами: 275/50R19 и 305/40R20 для задней оси автомобиля Porsche Cayenne нового поколения в сочетании с уже существующими типоразмерами 255/55R19 и 275/45R20 для передней оси. Помимо этого, потребителям предложат размер 315/35R20 для задней оси автомобиля BMW X5/X6 и Porsche Panamera нового поколения в сочетании с уже существующим типоразмером 275/45R20.{{photo_text_99}} X-Ice 3, предназначенная для легковых автомобилей и небольших кроссоверов, предлагается в 63 типоразмерах с посадочным диаметром от 13 до 19 дюйма. Также модель доступна с технологией ZP в 4 типоразмерах: 205/55R16, 225/45R17, 225/50R17, 225/55R17. У Nokian в этом году вышла долгожданная Hakkapeliitta 9. Как говорит производитель, ее главная особенность – ошиповка двумя типами шипов противоскольжения. Амортизирующий слой Eco Stud смягчает контакт с дорогой, а воздушное пространство в центре нижнего фланца снижает нагрузку от шипа, а также скошенные износостойкие элементы центральных шипов. Скошенные сердечники шипов распределяют ударное воздействие на большей площади. Концепция экологичной ошиповки снижает воздействие на дорожное полотно и обеспечивает более низкий уровень шума.Bridgestone анонсировала выход на российский рынок шипованной шины от дочернего бренда Firestone. Разработчики Ice Cruiser увеличили центральные блоки, а также сделали их более устойчивыми к повреждениям. Среди «липучек» доступны Blizzak VRX и Blizzak DM-V2.Несмотря на введение обязательного знака «Ш» для шипованных колес, повышенного интереса потребителей к «липучкам» не наблюдается. По данным Michelin наметилась четкая тенденция к сокращению доли нешипованных шин на рынке зимних легковых шин. Сейчас доля «липучек» составляет около 23%. При этом в сегменте шин «4x4» на фрикционные шины приходится около 30%, но доля сокращается от года к году.В крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде – водители положительно относятся к зимним колесам без шипов. Виной тому – отсутствие снежных зим и эксплуатация автомобиля преимущественно в городе. Также производители отмечают рост интереса к типоразмерам для SUV, связанный с популярностью кроссоверов и внедорожников в нашей стране. А вот зимние шины для спорткаров покупают все реже. Это объясняется тем, что многие владельцы дорогих и быстрых машин имеют в своем арсенале более удобный и проходимый автомобиль для зимы.Не секрет, что многие автомобилисты предпочитают новым шинам подержанные. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году емкость вторичного рынка шин для легковых автомобилей в России составила порядка 38 млн штук. При этом на долю зимних шин приходится 38% или 14,5 млн единиц. Как говорят эксперты, перед тем, как принимать окончательное решение о покупке шин б/у, следует внимательно взвесить все «за» и «против», а также изучить текущие предложения на рынке новых покрышек: в большинстве случаев покупка бюджетных новых колес более оправдана, чем дорогих, но бывших в употреблении за ту же цену. Благо, выбирать есть из чего, хоть в этом году и не так много новинок.{{vote_126}}
2017-10-30
Автор: Арина Милая
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