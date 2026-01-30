Редкий пикап восьмого поколения с внешностью «развалюхи» оказался настоящим монстром на дороге

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 11:47

Ржавый Ford F-150 1989 года удивил мощностью в 700 л.с. под капотом

Ржавый Ford F-150 1989 года удивил мощностью в 700 л.с. под капотом

Редкий пикап восьмого поколения с внешностью «развалюхи» оказался настоящим монстром на дороге

Ржавый Ford F-150 1989 года удивил мощностью в 700 л.с. под капотом

Внешне этот Ford F-150 1989 года ничем не выделяется среди старых рабочих пикапов, но под капотом скрывается нечто неожиданное. Почему такие машины становятся объектом внимания автолюбителей и что в них особенного - разбираемся в деталях.

Внешне этот Ford F-150 1989 года ничем не выделяется среди старых рабочих пикапов, но под капотом скрывается нечто неожиданное. Почему такие машины становятся объектом внимания автолюбителей и что в них особенного - разбираемся в деталях.

Старые рабочие пикапы давно стали привычной частью городского и загородного пейзажа, но иногда среди них встречаются сюрпризы. Один из таких - Ford F-150 1989 года выпуска, который с первого взгляда кажется обычной «развалюхой» с облезлой краской, ржавыми порогами и уставшими колесами. Однако за этим скромным обликом скрывается нечто, способное поразить даже опытных автолюбителей.

Внешний вид этого автомобиля не вызывает особого доверия: кузов покрыт пятнами ржавчины, лакокрасочное покрытие давно утратило блеск, а на колесах установлены недорогие диски из магазина тюнинга. Боковой выхлоп и характерный звук двигателя лишь включают антуража, создавая впечатление, что перед вами типичный «рабочий конь», который вот-вот отправится на свалку. Но стоит заглянуть под капот - и вся картина меняется.

Владелец этого F-150 решил не ограничиваться косметическим ремонтом и пошел по пути радикальных доработок. Вместо стандартного мотора здесь установлен современный двигатель, способный производить до 700 лошадиных сил. Такой показатель для старого пикапа — редкость даже по меркам тюнинг-сообщества. Подача мощности на задние колеса передается через усиленную трансмиссию, а выхлопная система с боковым выбросом приводит к агрессивному характеру машины.

Подобные проекты становятся все более популярными среди энтузиастов, которые ценят не только внешний лоск, но и скрытый потенциал техники. В условиях, когда на дорогах преобладают однотипные кроссоверы и современные пикапы, такой «спящий монстр» вызывает неподдельный интерес. Многие прохожие и даже опытные механики не сразу догадываются, что под капотом этого ржавого Форда скрывается двигатель, способный оставить в стороне даже современные спорткары.

Интересно, что подобные автомобили часто используются не только для участия в любительских гонках, но и для повседневной езды. Владелец утверждает, что машина сохранила все функции обычного пикапа: она перевозит грузы, буксирует прицепы и не боится плохих дорог. При этом каждый старт с местами сопровождался включением мотора и дымом из-под колес, что неизменно привлекает внимание окружающих.

В последние годы на рынке тюнинга наблюдается явный тренд: все больше автолюбителей предпочитают вкладываться не во внешний вид, а в техническую начинку. Старые кузова становятся своеобразной маскировкой для мощных агрегатов, позволяющие владельцам удивлять окружающих и получать удовольствие от вождения. Такой подход требует не только финансовых вложений, но и сохранения знаний в области автотехники, ведь интеграция современных моторов в старые авто – задача не из простых.

Ford F-150 1989 года с 700-сильным мотором — запоминающийся пример того, как привычные вещи могут скрывать неожиданные возможности. Этот пикап ломает стереотипы о старых машинах и доказывает, что даже самый невзрачный автомобиль может удивить, если подойти к делу с фантазией и технической смекалкой.

Упомянутые модели: Ford F-150
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Уфа Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться