13 сентября 2021, 00:55
Ржавый Ford Mustang завелся и поехал, простояв 30 лет в лесу
Сейчас Ford Mustang первого поколения представляет большую ценность в глазах коллекционеров и просто любителей ретро-автомобилей. Но несколько десятилетий назад владелец в случае поломки мог просто бросить машину в сарае или на заднем дворе. К счастью, многие из этих заброшенных автомобилей получают второй шанс после десятилетий простоя. Mustang 1966 года – один из счастливчиков.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Шестицилиндровый мотор «Мустанга» Thriftpower объемом 3,3 литра (120 л.с., 258 Нм) оказался в довольно плохом состоянии и нуждался в длинном списке новых деталей. У него заменили провода, свечи зажигания, стартер и аккумулятор. И свершилось чудо – двигатель завелся, а автомобиль смог проехать несколько десятков метров. Конечно, мотор работает неровно и много дымит, но надо учесть, что он дышит впервые за 30 лет.
Упомянутые модели: Ford Mustang
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