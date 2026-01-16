Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 18:40

Этот внедорожник удивит даже самых искушенных коллекционеров — что внутри?

С виду - старый грузовик, а внутри - настоящий зверь. Под ржавым кузовом скрывается современная техника и мотор, способный поразить любого. Такой экземпляр редко появляется на аукционах. Не пропустите детали.

На первый взгляд этот Power Wagon кажется обычным ветераном с заброшенного двора - облезлая краска, следы времени, ржавчина на каждом сантиметре. Но стоит заглянуть под капот, и вся картина меняется: здесь прячется настоящий монстр, способный разорвать асфальт. Владелец не просто восстановил старый кузов, а превратил его в уникальный проект, объединив классику и современные технологии.

В основе этого автомобиля - современное шасси, рассчитанное на экстремальные нагрузки. Но главное - двигатель. Здесь установлен легендарный Hellephant 426 V8, заводской «крейтовый» мотор, который выдает невероятные 1000 лошадиных сил. Такой агрегат - мечта любого фаната американских маслкаров, а в сочетании с внешностью старого Power Wagon эффект просто взрывной.

Внутри - не просто реставрация, а полная переработка. Салон получил новые материалы, современную электронику и элементы комфорта, которые не снились оригиналу. При этом дизайнеры сохранили атмосферу ретро, оставив узнаваемые детали и характерные черты эпохи. В результате получился автомобиль, который одинаково хорошо смотрится и на выставке, и на бездорожье.

Такие проекты появляются крайне редко. Обычно подобные машины строят для себя, не выставляя на продажу. Но сейчас этот Power Wagon готов сменить владельца и отправиться к новому хозяину. По информации autoevolution, автомобиль будет выставлен на аукцион, где наверняка вызовет ажиотаж среди коллекционеров и любителей необычных внедорожников.

Сочетание внешней простоты и внутренней мощи - вот что делает этот Power Wagon по-настоящему уникальным. Он не просто привлекает внимание, а буквально провоцирует на эмоции. В мире кастомных автомобилей такие экземпляры становятся легендами еще при жизни. И если вы думали, что уже видели все, этот грузовик способен удивить даже самых искушенных.

Упомянутые марки: Dodge
