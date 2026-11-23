РЖД запустят цифровые профили питомцев для упрощения покупки билетов

РЖД запустят цифровые профили питомцев в личном кабинете до конца 2026 года — данные животных будут автоматически подставляться при покупке билетов. Подробности в нашем материале.

РЖД запустят цифровые профили питомцев в личном кабинете до конца 2026 года — данные животных будут автоматически подставляться при покупке билетов. Подробности в нашем материале.

Холдинг «РЖД» до конца текущего года внедрит в личном кабинете пассажира раздел «Мои питомцы». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников. Нововведение позволит хранить данные о животных и автоматически подставлять их при оформлении проездных документов, что исключит необходимость повторного ввода информации .

Суть изменений

В электронной карточке питомца можно будет указать кличку, вид, породу, окрас и особы приметы. Пассажиры смогут создать профили сразу для нескольких животных, а при покупке билета — просто выбрать нужное из списка. Как подчеркнул Колесников, информация сохранится и будет использоваться при всех последующих поездках. По словам представителей холдинга, цель сервиса — сэкономить время пассажиров и сделать подготовку к путешествию максимально удобной.

На фоне анонса важно отметить, что базовые правила перевозки животных остаются неизменными. Согласно действующему законодательству (Приказ Минтранса № 352), мелкие питомцы перевозятся в переносках, габариты которых по сумме трех измерений не превышают 180 см, сверх нормы ручной клади . В компании также подтвердили, что не планируют менять эти требования с 1 февраля следующего года, несмотря на ранее обсуждавшиеся инициативы .

Таким образом, цифровизация касается исключительно административной процедуры оформления билета, а не условий транспортировки. Ожидается, что новый сервис заработает для всех пользователей сайта и мобильного приложения РЖД в ближайшие недели.