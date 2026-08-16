Плацкарт уходит в прошлое: Правда и мифы о капсульных вагонах, которые РЖД запустят после 2028 года

РЖД готовит капсульные вагоны нового поколения: что изменится для пассажиров

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны нового формата. Изменения коснутся не только размеров, но и уровня комфорта пассажиров. Разбираемся, чем эти новинки отличаются от привычных купе и плацкарта, и почему проект уже вызвал оживленное обсуждение.

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны нового формата. Изменения коснутся не только размеров, но и уровня комфорта пассажиров. Разбираемся, чем эти новинки отличаются от привычных купе и плацкарта, и почему проект уже вызвал оживленное обсуждение.

Проект капсульных вагонов, который РЖД планирует реализовать после 2028 года, уже стал одной из самых обсуждаемых тем среди пассажиров и экспертов. Новые вагоны обещают изменить привычный формат ночных поездок, предложив капсулы вместо стандартных купе и плацкарта. Это решение может стать шагом вперед для российских железных дорог, опережая растущий спрос на конфиденциальность и комфорт в будущем.

Главные отличия вагонов - габарит Т. По сравнению с нынешними моделями, ширина увеличивается на 28 сантиметров, а длина - на 73 сантиметра. Благодаря этому в вагоне помещаются десять купе вместо девяти, полки становятся просторнее. В каждой капсуле предусмотрена эргономичная спинка, индивидуальное кресло с углублением для стаканов, розетка и USB-порт. Такой набор опций рассчитан на тех, кто лично ценит личное пространство.

По сути, капсульный вагон – это компромисс между китайским спальным вагоном и привычным плацкартом. Капсулы полностью изолировали друг от друга, что особенно ценят интроверты и те, кто предпочитает путешествовать без лишнего общения. Однако полностью заменить плацкарты такие вагоны не могут - их рассматривают скорее как дополнительный вариант для ночных маршрутов, а не как универсальное решение для всех поездов.

Идея капсульных вагонов обсуждается с 2020 года, но первоначальный макет отличался: между полками была вертикальная стена-шкаф. Теперь концепция стала более ориентированной на индивидуальный комфорт. Однако реакция пассажиров неоднозначна. Одни считают, что подобные вагоны неудобны, другие, наоборот, отмечают их практичность. Вопросы возникают и с бытовой стороны: например, как аккуратно поднести горячий чай к его столику, не пролить его по пути через полки.

Капсульные вагоны - это отражение мировой тенденции к персонализации и повышению стандартов транспортных услуг. В последние годы РЖД уже выпустило двухэтажные поезда, что стало шагом вперед для рынка. Введение капсульных вагонов может усилить конкуренцию с авиаперевозками на ночных маршрутах и ​​повысить привлекательность железнодорожных перевозок для пассажиров новых категорий. При этом важно учитывать, что подобные новшества требуют адаптации к привычкам пользователей.