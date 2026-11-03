Узнала, как будет выглядеть купе с отделкой яхты: что появится вместо старого шкафа и какие удобства приготовили высоким пассажирам

3 ноября 2026, 19:03
РЖД готовит купе с душем и полками длиной почти два метра
РЖД готовит купе с душем и полками длиной почти два метра
До конца 2026 года РЖД планирует выпустить на маршруты 28 купейных вагонов нового поколения. В купе будут два места и полки почти двухметровой длины, а в коридоре разместят душевую; пассажиры уже указали и на неудобства.
В новом купе РЖД для вас предусмотрит несколько вариантов хранения вещей: каждому пассажиру отведут отдельную ячейку, а шкаф разделят на три секции. Для сумок и спортивного инвентаря найдется антресоль. Правда, длинные предметы — те же лыжи — туда не поместятся, и это, на мой взгляд, стоит учитывать заранее.
Такое внимание к багажу не случайно: оно напрямую связано с компоновкой вагона. В каждом купе будет по два спальных места, а полки удлинят почти на два метра. Для высоких пассажиров это заметное улучшение — согласитесь, спать должно быть удобно, а не «как получится».
Интерьер, как вы заметили, вдохновлен отделкой яхты: светлые поверхности соседствуют с темными акцентами, а гладкие панели скрывают встроенные шкафчики и ниши. Оснащение при этом скорее функциональное: климатом и освещением вы сможете управлять через сенсорную панель. Каждому пассажиру предусмотрят USB-розетку и сейф для документов, а для просмотра фильмов установят выдвижной экран — по-моему, приятный штрих для долгой дороги.
Душевую кабину вынесут из купе в коридор. Раньше такой вариант был доступен только в вагонах класса «люкс», так что это шаг в сторону большего комфорта. В новых вагонах также обещают фен и утюг, а для глажки встроят доску — мелочь, но в поездке она может выручить.
Есть и замечания, пока идет детализация планирования. Антресоли расположатся высоко, поэтому вам, если вы невысокого роста, может быть сложно достать даже легкую сумку. Дверцы шкафов, по отзывам, иногда открываются сами или закрываются слишком туго — честно говоря, такие детали лучше доработать до запуска. На части маршрутов обилие мест для хранения может оказаться избыточным, хотя туристам оно наверняка пригодится.
Есть и ограничения, связанные с посадочными местами: высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы диванов. Углы скруглят, но замечание по эргономике, судя по всему, останется. Кстати, в публикации о вагоне габарита Т для «Красной стрелы» описывался еще один проект обновления салона — здесь же основное внимание уделят именно устройству купе и комфорту в дороге.
До конца 2026 года РЖД планирует выпустить на маршруты 28 таких вагонов. Проект пока проходит пилотирование, и его продолжение зависит от ваших отзывов и доработки деталей. Если эксперимент окажется успешным, система охлаждения и полки длиной почти два метра вполне могут стать новым стандартом для поездов дальнего следования — а вам останется только оценить, насколько это удобно на практике.
Похожие материалы
-
05.11.2026, 21:40
Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда
В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.Читать далее
-
05.11.2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.Читать далее
-
04.11.2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.Читать далее
-
04.11.2026, 06:10
Вагоны нового поколения: капсулы, душ и больше места для пассажиров
РЖД показали макет плацкартного вагона нового поколения: вместо привычной «общаги на колесах» — индивидуальные капсулы со шторками, розетками 220 В и USB, откидными столиками и светодиодным освещением у каждого места, включая верхние полки.Читать далее
-
03.11.2026, 17:55
Больше места, больше комфорта: как габарит «Т» меняет вагоны
Еще в 2021 году пассажирам показали новые схемы вагонов: от изолированных капсул до мест по диагонали к проходу. Разбираем, почему они так и не вышли на маршруты и какие решения уже появились в серийных составах.Читать далее
-
03.11.2026, 10:26
Пулково экстренно принял 12 чужих самолетов: почему в Питере массово отменяют и задерживают рейсы
На онлайн-табло аэропорта появились данные на 3 ноября. Корректировки касаются направлений по России и за рубеж. Перед выездом пассажирам полезно проверить статус своего рейса.Читать далее
-
03.11.2026, 07:15
Почему плацкарт станет комфортнее самолета: какие новшества появятся в вагонах РЖД
Полка длиной 183 см в обычном плацкарте не дает возможность многим пассажирам вытянуться во весь рост. В новых вагонах габарита Т спальные места станут длиннее, а первые составы планируют вывести на маршруты в конце 2026 года.Читать далее
Похожие материалы
-
05.11.2026, 21:40
Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда
В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 11:53
Первый в России: как выглядит новый вагон габарита Т
Длина спальных мест в купейных вагонах РЖД теперь достигает двух метров: верхние полки выросли на 16 см, а нижние на 6. В каждом купе предусмотрены душевая и отдельная регулировка температуры.Читать далее
-
05.11.2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.Читать далее
-
04.11.2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.Читать далее
-
04.11.2026, 06:10
Вагоны нового поколения: капсулы, душ и больше места для пассажиров
РЖД показали макет плацкартного вагона нового поколения: вместо привычной «общаги на колесах» — индивидуальные капсулы со шторками, розетками 220 В и USB, откидными столиками и светодиодным освещением у каждого места, включая верхние полки.Читать далее
-
03.11.2026, 17:55
Больше места, больше комфорта: как габарит «Т» меняет вагоны
Еще в 2021 году пассажирам показали новые схемы вагонов: от изолированных капсул до мест по диагонали к проходу. Разбираем, почему они так и не вышли на маршруты и какие решения уже появились в серийных составах.Читать далее
-
03.11.2026, 10:26
Пулково экстренно принял 12 чужих самолетов: почему в Питере массово отменяют и задерживают рейсы
На онлайн-табло аэропорта появились данные на 3 ноября. Корректировки касаются направлений по России и за рубеж. Перед выездом пассажирам полезно проверить статус своего рейса.Читать далее
-
03.11.2026, 07:15
Почему плацкарт станет комфортнее самолета: какие новшества появятся в вагонах РЖД
Полка длиной 183 см в обычном плацкарте не дает возможность многим пассажирам вытянуться во весь рост. В новых вагонах габарита Т спальные места станут длиннее, а первые составы планируют вывести на маршруты в конце 2026 года.Читать далее