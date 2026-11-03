Узнала, как будет выглядеть купе с отделкой яхты: что появится вместо старого шкафа и какие удобства приготовили высоким пассажирам

РЖД готовит купе с душем и полками длиной почти два метра

До конца 2026 года РЖД планирует выпустить на маршруты 28 купейных вагонов нового поколения. В купе будут два места и полки почти двухметровой длины, а в коридоре разместят душевую; пассажиры уже указали и на неудобства.

До конца 2026 года РЖД планирует выпустить на маршруты 28 купейных вагонов нового поколения. В купе будут два места и полки почти двухметровой длины, а в коридоре разместят душевую; пассажиры уже указали и на неудобства.

В новом купе РЖД для вас предусмотрит несколько вариантов хранения вещей: каждому пассажиру отведут отдельную ячейку, а шкаф разделят на три секции. Для сумок и спортивного инвентаря найдется антресоль. Правда, длинные предметы — те же лыжи — туда не поместятся, и это, на мой взгляд, стоит учитывать заранее.

Такое внимание к багажу не случайно: оно напрямую связано с компоновкой вагона. В каждом купе будет по два спальных места, а полки удлинят почти на два метра. Для высоких пассажиров это заметное улучшение — согласитесь, спать должно быть удобно, а не «как получится».

Интерьер, как вы заметили, вдохновлен отделкой яхты: светлые поверхности соседствуют с темными акцентами, а гладкие панели скрывают встроенные шкафчики и ниши. Оснащение при этом скорее функциональное: климатом и освещением вы сможете управлять через сенсорную панель. Каждому пассажиру предусмотрят USB-розетку и сейф для документов, а для просмотра фильмов установят выдвижной экран — по-моему, приятный штрих для долгой дороги.

Душевую кабину вынесут из купе в коридор. Раньше такой вариант был доступен только в вагонах класса «люкс», так что это шаг в сторону большего комфорта. В новых вагонах также обещают фен и утюг, а для глажки встроят доску — мелочь, но в поездке она может выручить.

Есть и замечания, пока идет детализация планирования. Антресоли расположатся высоко, поэтому вам, если вы невысокого роста, может быть сложно достать даже легкую сумку. Дверцы шкафов, по отзывам, иногда открываются сами или закрываются слишком туго — честно говоря, такие детали лучше доработать до запуска. На части маршрутов обилие мест для хранения может оказаться избыточным, хотя туристам оно наверняка пригодится.

Есть и ограничения, связанные с посадочными местами: высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы диванов. Углы скруглят, но замечание по эргономике, судя по всему, останется. Кстати, в публикации о вагоне габарита Т для «Красной стрелы» описывался еще один проект обновления салона — здесь же основное внимание уделят именно устройству купе и комфорту в дороге.

До конца 2026 года РЖД планирует выпустить на маршруты 28 таких вагонов. Проект пока проходит пилотирование, и его продолжение зависит от ваших отзывов и доработки деталей. Если эксперимент окажется успешным, система охлаждения и полки длиной почти два метра вполне могут стать новым стандартом для поездов дальнего следования — а вам останется только оценить, насколько это удобно на практике.