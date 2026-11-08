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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

8 ноября 2026, 08:22

РЖД готовят новый формат пассажирских перевозок: одноэтажные вагоны с гибкой планировкой

РЖД готовят новый формат пассажирских перевозок: одноэтажные вагоны с гибкой планировкой

Почему плацкарт уходит в прошлое: РЖД пересаживает пассажиров в вагоны нового формата с душем и USB — как теперь будем ездить

РЖД готовят новый формат пассажирских перевозок: одноэтажные вагоны с гибкой планировкой

РЖД включила в планы до конца 2026 года отказаться от закупок привычных плацкартных вагонов и переход на одноэтажные составы. В них обещают душевую зону и USB у мест; размещение хотят предлагать по разным тарифам. Сроки поставок не названы.

РЖД включила в планы до конца 2026 года отказаться от закупок привычных плацкартных вагонов и переход на одноэтажные составы. В них обещают душевую зону и USB у мест; размещение хотят предлагать по разным тарифам. Сроки поставок не названы.

Российские железные дороги и Федеральная пассажирская компания анонсировали планы по обновлению подвижного состава. До конца 2026 года на маршруты должны выйти новые одноэтажные вагоны, однако точные сроки поставок пока не называются. Главная особенность проекта — гибкая система размещения пассажиров и модульная организация пространства.

Согласно описанию, два вагона планируется соединить герметичным переходом, причем обслуживать такую сцепку сможет один проводник. Сервисная зона с вендинговыми автоматами и душевой кабиной будет размещена в одном из вагонов, а не дублироваться в каждом — это позволит сэкономить пространство.

Внутри новых вагонов предусмотрены USB-розетки на местах и сенсорные панели управления. Заявлены также светодиодная подсветка и регулировка температуры. Полки должны стать шире, а количество туалетов в вагоне увеличится. Для ночных поездок важны и отмеченные улучшения вибро- и звукоизоляции, хотя конкретных данных по этим показателям пока нет.

Пассажирам предложат несколько вариантов размещения в рамках одной компоновки. Четырехместный вариант планируется оценивать по тарифу плацкарты, одноместный — по тарифу купе. Люкс с индивидуальным туалетом должен стоить как СВ. Конкретные тарифы и условия пока не приведены.

При этом привычные плацкартные вагоны не собираются одномоментно выводить из эксплуатации: их хотят модернизировать, обновить интерьер и оборудование. Пассажиры смогут выбирать между обновленной классикой и новым типом вагонов.

Эксперты считают, что новые составы могут привлечь пассажиров, которые сейчас выбирают другие виды транспорта. Для тех, кто рассматривает автомобиль, на сайте есть разбор практичности Lada Azimut.

Пока речь идет лишь о планах РЖД и Федеральной пассажирской компании на 2026 год — точные сроки поставки новых вагонов не названы.

Отдельного внимания заслуживает одноместный вариант — так называемый вагон-экспресс, который уже курсирует между городами. Он рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и приватность в поездке. Каждое место в таком вагоне представляет собой изолированное купе-капсулу с личным пространством: кресло, трансформируемое в спальное место, индивидуальный столик, светильник и собственный блок розеток и USB-портов.

Перегородки и шторы обеспечивают визуальную изоляцию от соседей по вагону. По уровню комфорта такой формат ближе к купе, чем к плацкарту, поэтому и тариф планируется устанавливать по тарифу купе — при этом пассажир не переплачивает за второе место, как при выкупе всего купе. Вагон-экспресс ориентирован в первую очередь на деловые поездки и ночные маршруты, где пассажиры ценят тишину и возможность отдохнуть в одиночестве. 

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