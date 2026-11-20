20 ноября 2026, 20:12
РЖД готовит конкуренцию авиаперевозкам: плацкарт заменят вагоны нового формата
РЖД готовит конкуренцию авиаперевозкам: плацкарт заменят вагоны нового формата
РЖД и Федеральная пассажирская компания включили одноэтажные вагоны в планы развития: в сцепке предусмотрены душ и вендинговые автоматы, а привычные плацкартные вагоны намерены оставить в работе и модернизировать. Сроки поставок не названы.
Комфортные условия поездки на железнодорожном маршруте складываются из деталей. В новой сцепке вагонов планируется оборудовать сервисную зону: там будут душевая кабина и вендинговые автоматы. Там же можно будетустановить устройство для продажи снеков и подачи горячей и холодной питьевой воды.
Речь идет об одноэтажных вагонах, которые РЖД и Федеральная пассажирская компания включили в планы развития отрасли. Директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов сообщил о разработке двух моделей; одна из них — одноэтажный вагон. Переход к новому формату предполагает постепенное обновление парка: привычные плацкартные вагоны намерены заменить новыми одноэтажными составами, а действующие вагоны продолжат модернизировать.
Вагоны будут соединять попарно герметичным переходом без межвагонных дверей. Такую сцепку сможет обслуживать один проводник. Сервисную зону разстят только в одном помещении: так не будет дублирования оборудования, а в пассажирских помещениях останется больше места.
В пассажирских помещениях заявлены USB-розетки и сенсорные панели. Светодиодное освещение дополнит регулировка температуры. Полки должны стать шире, а вибро- и звукоизоляция — лучше. Для пассажиров предусмотрены потолочные светильники и розетка 220 В; персональные шторки также входят в оснащение. В описании компоновки указаны две туалетные комнаты и отдельная душевая кабина.
Варианты размещения планируют привязать к привычным тарифным ориентирам. Четырехместное размещение хотят предложить по цене плацкартного вагона. Для одноместного размещения — люкс с индивидуальным санузлом — тариф будет на уровне СВ. Это примерная тарифная модель, а не утвержденный прайс-лист.
Планы по вводу новых вагонов включают масштабную программу обновления парка. По долгосрочному контракту Трансмашхолдинга и ФПК до 2030 года перевозчик должен получить более 2,7 тыс. вагонов, среди них 449 одноэтажных вагонов габарита Т. По данным РЖД, за январь — июнь 2026 года в сеть поступил 141 новый вагон: 94 одноэтажных и 14 габарита Т. Эти показатели относятся к общей программе обновления подвижного состава.
Обновление не означает немедленного вывода из эксплуатации существующих плацкартных вагонов: их намерены оставить в эксплуатации и модернизировать. В них обновят интерьер и оборудование. ФПК заявляет, что внедрение нового формата будет поэтапным. Пассажирам должны предложить и обновленную классику, и новый формат. Эксперты считают, что подобные вагоны могут привлечь часть пассажиров других видов транспорта.
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