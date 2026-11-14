14 ноября 2026, 16:39
РЖД готовят плацкартные вагоны с душевой и приватными шторами — что еще предложат пассажирам
РЖД готовят плацкартные вагоны с душевой и приватными шторами — что еще предложат пассажирам
РЖД связывает с 2026 годом запуск плацкартных вагонов с душевой и двумя санитарными зонами. Каждому пассажиру полагаются розетка на 220 В с USB и светильник; предусмотрены также воздуховод и столик. Вместимость составит 58 мест, цены и сроки выхода на направления пока не названы.
Вместимость нового плацкартного вагона заявлена на уровне 58 мест. В проекте предусмотрены две санитарные зоны и отдельная душевая. РЖД предлагает подобные услуги в массовом сегменте: компания обновляет привычные плацкартные вагоны, а не вводит новый класс обслуживания.
Для пассажира перемены начинаются с личного места. У каждого места будет подвесная шторка, которой можно отгородиться от соседей. В открытом вагоне это особенно заметно: раньше приватность зависела от расположения полки и общего пространства в салоне.
Изменились и сами спальные места. Боковые полки стали длиннее на 10 см и шире на 4 см; поперечные прибавили 14 см в длину и 3 см в ширину. Согласно материалу, увеличенные размеры вагона позволяют подключить дополнительное оборудование без ощутимого роста габаритов. Вместимость достигает 58 мест.
Оснащение рассчитано на индивидуальное использование. У каждого места будет розетка на 220 В с USB-портом и отдельный светильник; также предусмотрены воздуховод и столик. Пассажирам не придется делить одну розетку на весь вагон, а собственное освещение позволит читать или работать, не мешая соседям. Душевая и две санитарные зоны добавят плацкарту удобства, которые раньше были доступны только в более дорогих классах обслуживания.
РЖД планирует запуск новых вагонов до конца 2026 года. Стоимость билетов пока не раскрыта, точные сроки запуска вагонов на дальние направления также не названы. По представленным данным нельзя оценить, как обновление отразится на цене поездки и доступности мест.
В материале такое зонирование соотносится с поездами Европы и Азии, где эти удобства называются привычными. Для российских пассажиров важно другое: новые вагоны должны составить конкуренцию авиа- и автотранспоту.
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