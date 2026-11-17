17 ноября 2026, 07:52
РЖД готовит плацкартный вагон нового поколения: 58 мест, душевая и шторки
РЖД готовит плацкартный вагон нового поколения: 58 мест, душевая и шторки
РЖД раскрыли детали плацкарта нового поколения. Вагон габарита Т вместит 58 пассажиров вместо привычных 54, полки станут длиннее и шире, а каждое место получит плотную шторку, розетку, USB-порт и индивидуальный светильник.
РЖД вплотную подошли к серийному производству принципиально нового плацкартного вагона. Макет с увеличенными спальными местами, индивидуальными шторками и душевой кабиной был впервые представлен публике еще в ноябре 2025 года, а на недавних форумах компания озвучила финальные сроки реализации проекта. Согласно официальным заявлениям, первые такие вагоны должны выйти на маршруты в 2027 году.
Ключевое отличие: габарит Т и увеличенное пространство
Главная техническая особенность новинки — использование так называемого габарита Т. Это не просто косметическое обновление, а изменение геометрии кузова. По сравнению со стандартными вагонами, новая модель будет шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра . Это позволяет не только сделать салон просторнее, но и увеличить вместимость: если привычный плацкарт рассчитан на 54 пассажира, то новый — на 58 человек .
Увеличение габаритов напрямую сказалось на размерах спальных мест, что особенно важно для пассажиров высокого роста. Поперечные полки станут длиннее на 14 сантиметров и шире на 3 сантиметра, а боковые — на 10 и 4 сантиметра соответственно .
Комфорт на уровне купе: шторки, свет и розетки
Разработчики попытались нивелировать главный недостаток плацкарта — отсутствие личного пространства. Каждое спальное место оборудуют плотными индивидуальными шторками, которые позволяют отгородиться от общего прохода и соседей .
Кроме того, пассажирам больше не придется делить одну розетку на весь вагон или отбирать ее у соседей. В новом вагоне каждое место оснащается:
— Розеткой на 220 В и USB-портами для зарядки гаджетов;
— Индивидуальным светильником;
— Персональным воздуховодом для регулировки потока воздуха;
— Собственным столиком (актуально для пассажиров верхних полок, которые раньше были вынуждены пользоваться общим столом нижних соседей).
Санитарная зона: душ и два туалета
Пожалуй, самым неожиданным нововведением для бюджетного сегмента перевозок станет наличие душевой кабины. В вагоне предусмотрят два санузла и отдельное помещение с душем . Для длительных поездок это серьезный шаг вперед, хотя детали работы душевой (например, платная ли она будет или нет) пока официально не уточняются.
Отказ от «капсул» в пользу проверенной схемы
Интересно, что изначально рассматривался вариант с так называемой «елочкой» или диагональным расположением полок (капсульный тип). Однако от этой идеи пришлось отказаться. Причиной стали жалобы пассажиров на тесноту и неудобство при застилании белья в такой конфигурации . В итоге РЖД вернулись к классической компоновке отсеков, но с увеличенными габаритами и улучшенным оснащением.
Сроки и маршруты
Согласно заявлениям заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, изготовление опытного образца и завершение сертификации запланированы на конец 2026 года . Серийная закупка и начало эксплуатации намечены на 2027 год .
Хотя точные маршруты пока не утверждены, ожидается, что новинка в первую очередь появится на самых востребованных направлениях. Вероятнее всего, это будет сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом, где уже курсируют купейные вагоны габарита Т (в составе «Красной стрелы»), а затем география расширится .
Таким образом, РЖД пытаются совместить доступную стоимость плацкарта с уровнем комфорта, который ранее был доступен только в более дорогих классах обслуживания. Остается дождаться первых реальных поездок, чтобы оценить, насколько удобными окажутся новые полки и хватит ли одной душевой на 58 пассажиров.
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