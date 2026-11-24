24 ноября 2026, 14:58
Робот-проводник появится в поездах РЖД, но случится это не скоро
Робот-проводник появится в поездах РЖД, но случится это не скоро
РЖД рассматривает гуманоидных роботов как помощников проводников: на борту им могут поручить проверку билетов и работу за барной стойкой. Полностью заменить сотрудников машины не смогут, а трудности качающегося вагона пока остаются серьезным препятствием.
Российские железные дороги начали испытания гуманоидного робота в роли проводника пассажирского вагона. Как сообщил заместитель главы РЖД по пассажирскому направлению Иван Колесников, полностью заменить живых проводников машины пока не способны, однако часть вспомогательных задач уже можно передать автоматике — например, работу за барной стойкой, продажу и проверку билетов.
Что уже умеет робот и чего ему не хватает
Презентация робота, созданного на базе китайской платформы, прошла на высокоскоростном поезде. Однако характеристики платформы сами по себе не означают готовности к работе на транспорте: для эксплуатации в движущемся составе требуются доработки и испытания. Ключевое техническое ограничение — устойчивость при качке и вибрациях, в том числе во время разгона и торможения. Кроме того, андроиду нужна безопасная навигация в узких проходах и надежная идентификация документов для билетного контроля, а также объединение с системами смены перевозчика.
Кто отвечает за разработку
Разработкой гуманоидных роботов для железнодорожной отрасли занимается отраслевой институт, отвечающий за информатизацию, автоматизацию железных дорог и развитие связи. В интервью «РИА Новости» Колесников подчеркнул: «Мы рассчитываем, что со временем часть функций человека можно будет передать машинам». Таким образом, речь идет не о замене проводников, а о постепенной передаче вспомогательных операций.
Мировой контекст и реалистичные сроки
На железных дорогах роботизация развивается быстро, но сейчас внедряются специализированные системы, а не человекоподобные машины. В Японии, например, используют дистанционно управляемую платформу с манипулятором для обрезки ветвей вдоль линий: один манипулятор удерживает ветвь, другой оснащен цепной пилой, оператор работает удаленно. Это пример автоматизации обслуживания инфраструктуры, а не работы андроида-проводника в пассажирском вагоне.
Работа в вагоне требует механической устойчивости при движении поезда, безопасной навигации в ограниченном пространстве и возможности выполнять поручения, связанные с билетами и обслуживанием пассажиров. Испытания в этом направлении позволят оценить сложность задач и определить подходящее место роботов в общей системе обслуживания пассажиров.
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