Робот-проводник появится в поездах РЖД, но случится это не скоро

РЖД рассматривает гуманоидных роботов как помощников проводников: на борту им могут поручить проверку билетов и работу за барной стойкой. Полностью заменить сотрудников машины не смогут, а трудности качающегося вагона пока остаются серьезным препятствием.

РЖД рассматривает гуманоидных роботов как помощников проводников: на борту им могут поручить проверку билетов и работу за барной стойкой. Полностью заменить сотрудников машины не смогут, а трудности качающегося вагона пока остаются серьезным препятствием.

Российские железные дороги начали испытания гуманоидного робота в роли проводника пассажирского вагона. Как сообщил заместитель главы РЖД по пассажирскому направлению Иван Колесников, полностью заменить живых проводников машины пока не способны, однако часть вспомогательных задач уже можно передать автоматике — например, работу за барной стойкой, продажу и проверку билетов.

Что уже умеет робот и чего ему не хватает

Презентация робота, созданного на базе китайской платформы, прошла на высокоскоростном поезде. Однако характеристики платформы сами по себе не означают готовности к работе на транспорте: для эксплуатации в движущемся составе требуются доработки и испытания. Ключевое техническое ограничение — устойчивость при качке и вибрациях, в том числе во время разгона и торможения. Кроме того, андроиду нужна безопасная навигация в узких проходах и надежная идентификация документов для билетного контроля, а также объединение с системами смены перевозчика.

Кто отвечает за разработку

Разработкой гуманоидных роботов для железнодорожной отрасли занимается отраслевой институт, отвечающий за информатизацию, автоматизацию железных дорог и развитие связи. В интервью «РИА Новости» Колесников подчеркнул: «Мы рассчитываем, что со временем часть функций человека можно будет передать машинам». Таким образом, речь идет не о замене проводников, а о постепенной передаче вспомогательных операций.

Мировой контекст и реалистичные сроки

На железных дорогах роботизация развивается быстро, но сейчас внедряются специализированные системы, а не человекоподобные машины. В Японии, например, используют дистанционно управляемую платформу с манипулятором для обрезки ветвей вдоль линий: один манипулятор удерживает ветвь, другой оснащен цепной пилой, оператор работает удаленно. Это пример автоматизации обслуживания инфраструктуры, а не работы андроида-проводника в пассажирском вагоне.

Работа в вагоне требует механической устойчивости при движении поезда, безопасной навигации в ограниченном пространстве и возможности выполнять поручения, связанные с билетами и обслуживанием пассажиров. Испытания в этом направлении позволят оценить сложность задач и определить подходящее место роботов в общей системе обслуживания пассажиров.