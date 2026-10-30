Что получат пассажиры вместо плацкарта и купе: РЖД запускает капсульные вагоны — какие места в них будут

РЖД запускает капсульные вагоны: как будут устроены индивидуальные места

РЖД разрабатывает для ночных маршрутов вагон с 56 индивидуальными спальными зонами. Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году, затем его ждут испытания: до массового выпуска предстоит проверить безопасность и удобство капсул.

РЖД разрабатывает для ночных маршрутов вагон с 56 индивидуальными спальными зонами. Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году, затем его ждут испытания: до массового выпуска предстоит проверить безопасность и удобство капсул.

Открытая полка оставляет пассажира на виду у соседей. В проекте РЖД каждую спальную зону планируют отделить занавеской, чтобы придать больше индивидуальности, а не превращать вагон в обозрение.

В вагоне планируют разместить 56 мест, по 28 на каждом из двух уровней. Конструкторы рассматривают несколько вариантов планирования, в том числе шахматную расстановку капсулы. Окончательную схему пока не предположили.

Что предусмотрят

В первоначальном оснащении предусмотрено удлиненное место для сна и эргономичная спинка. Рядом поставят небольшой столик с углублениями для стаканов. Для зарядки телефонов и планшетов установят USB-разъемы. Индивидуальное светодиодное освещение позволит читать или пользоваться гаджетом, не включая свет.

Для ручной клади предусмотрены полки, а для крупных чемоданов - отдельный отсек. Занавеска должна закрывать пассажира от света и движения в проходе. Ночью это особенно важно: конфиденциальность зависит и от личного восприятия, и от того, насколько хорошо закрыта зона отдыха.

Разработчики продумали капсулу как промежуточный вариант между открытой плацкартной полкой и купе. В плацкарте пассажиры находятся в общем пространстве, поэтому разговоры, свет и соседи могут их беспокоить. Индивидуальная зона должна уменьшить зрительный контакт, сохранив компоновку с большим количеством мест.

Как влияет габарит вагона

Проект выполнен в габарите Т. Такой же размер уже используется в отдельных поездах, в том числе в составе на маршруте «Красной стрелы». Более широкий вагон предоставляет конструкторам больше возможностей для размещения спальных мест и проходов. Появится больше места и для багажа, и для санитарных помещений.

Ранее состав такого габарита был запущен по маршруту Москва - Петербург, подробнее об этом в материале испытаний . Но широкий кузов сам по себе не гарантирует, что каждому пассажиру достанется больше места: все зависит от спального места, расстояния между полками и размеров прохода.

Шахматная раскладка может помочь более рационально использовать площадь вагона и сделать проходы удобными. Однако пока остается не известным будет ли удобно пассажирам.

Для какого предназначены

Капсулы рассчитаны прежде всего на пассажиров ночных поездов, которым важно отдохнуть в дороге, сохранив доступную стоимость поездки. Такой вариант может подойти и тем, кто едет с сумкой в одиночку или проводит в пути несколько часов. Отдельное освещение пригодится тем, кто читает или работает в дороге.

Формат может заинтересовать пассажиров, более чувствительных к свету и шуму, а также тех, кому нужна конфиденциальность без оплаты купе или спального вагона. Такая альтернатива особенно актуальна на направлениях, где заметно дороже плацкарт. Стоимость билетов пока не указана, поэтому оценить ценовое преимущество невозможно.

Если тарифы окажутся доступными, новый тип места смогут выбрать и те, кто сейчас предпочитает автобус или автомобиль. Для РЖД это возможность обновить пассажирский парк и предложить ночным пассажирам большую уединенность. Практический результат будет зависеть от цен и удобства капсул в поезде.

Первые испытания

Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году. Затем предстоит пройти испытания: проверить, удобно ли садиться и выходить с верхних этажей, безопасны ли конструкции и как работают вентиляция и освещение.

Специалистам предстоит оценить вместимость багажных зон и уровень шума. Проверяют и то, устойчивы ли отделочные материалы к износу и уборке, удобны ли они в обслуживании. Для повседневной эксплуатации это важно: даже удачная компоновка не решает задачи, если вагон окажется сложным в обслуживании.

Делать выводы о серийном производстве пока рано. 2028 год обозначен как ориентир для сборки опытного образца, а не как дата массового запуска.