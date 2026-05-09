Это уже не плацкарт: РЖД показала революционные капсулы с душем — когда ждать и на каких маршрутах запустят первыми

9 мая 2026, 16:18
РЖД готовит запуск новых плацкартных вагонов с капсульными местами и душем
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового поколения с капсульными местами, индивидуальными шторками и душевой. Это решение обещает изменить привычный формат поездок, повысить комфорт и приватность, а также предложить новые стандарты для дальних маршрутов.
РЖД анонсировала масштабное обновление плацкартных вагонов, которое может изменить представление о поездках на дальние расстояния. Уже к 2027 году пассажиры смогут воспользоваться новым форматом — индивидуальными капсульными местами, где каждый получит личное пространство и дополнительные удобства. Это не просто косметические изменения: речь идёт о принципиально новом уровне комфорта для тех, кто привык к плацкарту, но хочет большей уединённости.
Как отмечает замглавы РЖД, закупка новых вагонов габарита Т запланирована на 2027 год. Новые составы станут шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра, что позволит увеличить вместимость до 58 мест за счёт дополнительного четырёхместного отсека. Поперечные и боковые полки станут длиннее и шире — это особенно оценят высокие пассажиры, которым больше не придётся спать, поджимая ноги.
Каждое место будет оборудовано индивидуальной шторкой, светильником, воздуховодом, розетками USB и 220 В, а также столиком. Больше не нужно делить пространство с соседями — приватность выходит на первый план.
Впервые в плацкартных вагонах появятся отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты. Ранее такие опции были доступны только в купе более высокого класса. Для дальних маршрутов это серьёзное преимущество, особенно в летний период. Система кондиционирования, выполненная в «тропическом» исполнении, позволит легче переносить жару.
Сертификация новых вагонов завершится в 2026 году, а серийное производство начнётся годом позже. Первыми вагоны увидят пассажиры на самых загруженных направлениях — Москва — Санкт-Петербург и на южных маршрутах. В РЖД подчёркивают: главная задача — создать для путешественника личное пространство, где можно изолироваться от соседей и полноценно отдохнуть в пути. Такой формат рассчитан прежде всего на одного пассажира, который ценит конфиденциальность, но не готов платить за купе. Для семей и компаний сохранятся привычные купе и плацкарты.
Однако массового внедрения сразу не будет. Проект требует значительных вложений и связан с рисками, поэтому сначала пройдут тестовые рейсы, где оценят спрос и выявят возможные недостатки. Скептики опасаются, что закрытые капсулы могут нарушить традиционную атмосферу плацкарта — с разговорами и домашней едой. Кроме того, такой формат кажется слишком закрытым для российского менталитета. Самым интригующим остаётся вопрос цены: в РЖД обещают, что стоимость будет ниже купейной, но точные цифры пока не разглашаются.
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:35
Трамвай в Нижегородском кремле: уникальный опыт городской инфраструктуры XIX века
Нижегородский кремль - не только архитектурный символ, но и пример технических решений своего времени. В конце XIX века по его территории ходил трамвай, для которого был построен специальный подъемник. Почему этот факт до сих пор вызывает интерес и что еще скрывает крепость - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 18:27
Как правильно перевозить вещи и домашних животных на дачу: советы для автолюбителей
С наступлением дачного сезона многие сталкиваются с вопросом, как безопасно и удобно перевезти все необходимое на участок. В статье собраны практические рекомендации по размещению вещей в автомобиле, перевозке домашних животных и обустройству стоянки для машины. Эти советы помогут избежать неприятных сюрпризов в дороге и на даче.Читать далее
-
10.05.2026, 18:17
Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: как меняется стандарт российских поездов
В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и инновационными деталями для комфорта пассажиров. Инженеры ФПК и ТМХ учли реальные пожелания людей, чтобы создать принципиально новый стандарт дальних поездок. Почему этот проект может изменить привычные представления о железнодорожных путешествиях - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 17:28
Как подготовить автомобиль к отпуску: главные шаги перед долгой дорогой
Перед дальней поездкой важно тщательно проверить автомобиль. Ошибки и невнимательность могут дорого обойтись. Подготовка позволит избежать неприятностей. Следуйте простым советам для безопасности.Читать далее
-
10.05.2026, 07:10
Skoda Popular: как компактный автомобиль изменил чешскую автопромышленность
Skoda Popular стала не просто автомобилем, а символом новой эпохи для Чехословакии. Модель пережила войну, заводские разрушения и стала основой для будущих успехов марки. Почему именно этот автомобиль оказался в центре внимания и как он повлиял на развитие автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 05:46
Вагоны габарита Т: новые стандарты комфорта и приватности в российских поездах
С 2026 года на маршруте Москва - Санкт-Петербург появятся вагоны габарита Т с увеличенной шириной, двухметровыми полками и капсульными купе. Новые решения обещают повысить уровень комфорта и приватности для пассажиров, а также задать новый стандарт железнодорожных путешествий в России.Читать далее
-
10.05.2026, 05:06
РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для ночных поездок
В 2028 году РЖД запускает принципиально новый тип вагонов - капсульные модули для сна. Это решение обещает изменить привычный формат ночных поездок, обеспечив тишину и приватность для одиночных пассажиров. Почему этот шаг важен именно сейчас и как он повлияет на рынок железнодорожных перевозок - разбираемся в материале.Читать далее
-
09.05.2026, 17:21
Красная стрела: как легендарный поезд изменил ночные путешествия между столицами
«Красная стрела» - не просто поезд, а символ эпохи и инженерной мысли, который ежедневно соединяет Москву и Санкт-Петербург. Почему этот маршрут до сих пор остается эталоном комфорта и стиля, и какие детали делают его уникальным для пассажиров сегодня - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.05.2026, 15:54
РЖД запускает новые купе и капсульные вагоны: как изменится комфорт в поездах
В ближайшие годы РЖД полностью обновит формат пассажирских вагонов: появятся более просторные купе и капсульные места. Уже с 2026 года на ключевых маршрутах начнут курсировать новые вагоны, а к 2028 году ожидается запуск капсульных решений. Это может изменить привычный уровень комфорта и приватности для миллионов пассажиров.Читать далее
