Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 16:18

РЖД готовит запуск новых плацкартных вагонов с капсульными местами и душем

Это уже не плацкарт: РЖД показала революционные капсулы с душем — когда ждать и на каких маршрутах запустят первыми

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового поколения с капсульными местами, индивидуальными шторками и душевой. Это решение обещает изменить привычный формат поездок, повысить комфорт и приватность, а также предложить новые стандарты для дальних маршрутов.

РЖД анонсировала масштабное обновление плацкартных вагонов, которое может изменить представление о поездках на дальние расстояния. Уже к 2027 году пассажиры смогут воспользоваться новым форматом — индивидуальными капсульными местами, где каждый получит личное пространство и дополнительные удобства. Это не просто косметические изменения: речь идёт о принципиально новом уровне комфорта для тех, кто привык к плацкарту, но хочет большей уединённости.

Как отмечает замглавы РЖД, закупка новых вагонов габарита Т запланирована на 2027 год. Новые составы станут шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра, что позволит увеличить вместимость до 58 мест за счёт дополнительного четырёхместного отсека. Поперечные и боковые полки станут длиннее и шире — это особенно оценят высокие пассажиры, которым больше не придётся спать, поджимая ноги.

Каждое место будет оборудовано индивидуальной шторкой, светильником, воздуховодом, розетками USB и 220 В, а также столиком. Больше не нужно делить пространство с соседями — приватность выходит на первый план.

Впервые в плацкартных вагонах появятся отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты. Ранее такие опции были доступны только в купе более высокого класса. Для дальних маршрутов это серьёзное преимущество, особенно в летний период. Система кондиционирования, выполненная в «тропическом» исполнении, позволит легче переносить жару.

Сертификация новых вагонов завершится в 2026 году, а серийное производство начнётся годом позже. Первыми вагоны увидят пассажиры на самых загруженных направлениях — Москва — Санкт-Петербург и на южных маршрутах. В РЖД подчёркивают: главная задача — создать для путешественника личное пространство, где можно изолироваться от соседей и полноценно отдохнуть в пути. Такой формат рассчитан прежде всего на одного пассажира, который ценит конфиденциальность, но не готов платить за купе. Для семей и компаний сохранятся привычные купе и плацкарты.

Однако массового внедрения сразу не будет. Проект требует значительных вложений и связан с рисками, поэтому сначала пройдут тестовые рейсы, где оценят спрос и выявят возможные недостатки. Скептики опасаются, что закрытые капсулы могут нарушить традиционную атмосферу плацкарта — с разговорами и домашней едой. Кроме того, такой формат кажется слишком закрытым для российского менталитета. Самым интригующим остаётся вопрос цены: в РЖД обещают, что стоимость будет ниже купейной, но точные цифры пока не разглашаются.

