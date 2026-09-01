«Как в СВ, но дешевле»: РЖД запускает вагоны-трансформеры с длинными кроватями и повышенным комфортом

РЖД готовит запуск новых вагонов с длинными полками на маршруте Москва - Санкт-Петербург

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появятся новые вагоны с увеличенной шириной и длинными полками. Это решение может заметно повлиять на уровень комфорта пассажиров и задать новый стандарт для российских железных дорог.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появятся новые вагоны с увеличенной шириной и длинными полками. Это решение может заметно повлиять на уровень комфорта пассажиров и задать новый стандарт для российских железных дорог.

На одном из самых востребованных железнодорожных направлений России — между Москвой и Санкт-Петербургом — появятся новые вагоны с длинными полками. Это событие может стать шагом вперёд для национальных перевозок, поскольку речь идёт не просто о прогрессе, а о серьёзной адаптации к комфорту пассажиров.

По словам главы «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Белозёрова, машиностроительные партнёры компании уже получили сертификат соответствия на вагоны габарита Т. Новые вагоны будут шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра по сравнению с привычными моделями. Благодаря этим изменениям полки становятся заметно просторнее, что особенно важно для ночных поездок и длительных маршрутов.

Всего по маршруту Москва — Санкт-Петербург планируется использовать 38 таких вагонов. Это позволит не только повысить уровень комфорта, но и, возможно, привлечь новых пассажиров, которые раньше отдавали предпочтение другим видам транспорта. Как отмечают эксперты, подобные нововведения могут стать ответом на растущие ожидания россиян в части качества железнодорожных услуг.

Запуск новых вагонов с длинными полками может стать не только шагом к повышению комфорта, но и сигналом для других перевозчиков о необходимости обновления подвижного состава. Важное замечание: подобные проекты требуют серьёзных инвестиций и времени на реализацию, однако результаты позволят изменить транспортную ситуацию для миллионов россиян. В ближайшем будущем это может привести к росту популярности поездов на фоне других видов транспорта, особенно на популярных маршрутах между крупными городами страны.

Интересно, что в последние годы российский транспортный рынок активно меняется: производители создают новые стандарты безопасности, а также формируют современные требования к комфорту и эргономике. Например, в автомобильной сфере аналогичные процессы уже привели к отказу от выпуска устаревших моделей, как это произошло с классическими автомобилями, о чём говорилось в материале о причинах снятия с производства ВАЗ-2107 - подробности о технических и экономических барьерах для отступления классики .