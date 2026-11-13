РЖД показали вагон, где душ будет в каждом купе: Билеты обещают по цене обычного купе, запуск уже через три года

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 06:54

РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест

РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест

РЖД показали вагон, где душ будет в каждом купе: Билеты обещают по цене обычного купе, запуск уже через три года

РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест

В новом проекте РЖД пассажирам обещают душ и туалет в каждом купе, а билеты - по цене обычного купейного вагона. Состав на 36 мест может выйти на маршруты через два-три года после утверждения проекта.

В новом проекте РЖД пассажирам обещают душ и туалет в каждом купе, а билеты - по цене обычного купейного вагона. Состав на 36 мест может выйти на маршруты через два-три года после утверждения проекта.

В декабре 2025 года купейные и штабные вагоны нового поколения начали курсировать в составе поезда «Красная стрела» между Москвой и Санкт-Петербургом. В их санузлах уже оборудована отдельная душевая кабина. Теперь РЖД проектирует другой уровень приватности: в новом двухэтажном вагоне санузел должен находиться внутри каждого купе.

Проект рассчитан на 36 пассажиров — примерно столько же, сколько вмещает обычный купейный вагон. Предусматриваются одноместные и двухместные блоки — при условии, что билеты будут продавать по цене стандартного купе, а не СВ. Для одного пассажира запланировано кресло-кровать; в варианте для пары дополнительно предусмотрена откидная семейная полка.

Личный санузел и облегченный кузов

Отдельный туалет и душ в каждом блоке избавляют пассажиров от необходимости пользоваться общим санузлом вагона. Внутри также предусмотрены кондиционер и климат-контроль. Освещение будет индивидуальным, для вещей предусмотрен встроенный сейф. Проект включает высокоскоростной доступ в интернет и розетку.

Для отделки используются антибактериальные материалы. Воздух должен обеззараживаться с помощью системы фильтрации, которая, согласно описанию проекта, призвана снизить риск распространения вирусных инфекций. Это заявленные свойства конструкции, а не подтвержденные результаты эксплуатации готовой машины.

Конструкторы рассчитывают почти на треть уменьшить массу по сравнению с экономическими моделями. В конструкции кузова используются алюминий и композиты; согласно описанию проекта, снижение массы позволит сократить затраты на проект. Ожидается и меньший износ железнодорожных путей.

Подобные решения уже применяются в Европе и Азии, но относятся к премиальному сегменту. РЖД заявляет о проекте цены на проезд на уровне традиционного купе. Если проект утвердят, выход вагонов на основные маршруты возможен через два-три года. Среди рассматриваемых направлений — поезд из Москвы в Санкт-Петербург и маршрут до Казани. Отдельно упоминается линия между Москвой и Сочи.

Планировка этажей также различается: второй этаж открывает лучший обзор из окна, первый удобнее при высадке на промежуточных станциях.

Другие пассажирские проекты РЖД

Параллельно компания разрабатывает вагон увеличенного габарита «Т» вместимостью до 58 мест. Его кузов будет примерно на 28 см шире и на 73 см длиннее стандартного. В санузле предусмотрены два туалета и отдельная душевая кабина.

В салоне заявлены розетка на 220 В и USB-порты. Пассажиры имеют индивидуальное освещение, места оборудуют шторами и регулировкой вентиляции. Спальные полки станут больше; на верхние добавят ступеньки. Начало серийного производства вагона габарита «Т» намечено на 2027 год.

В другом двухэтажном вагоне для межрегиональных перевозок на первом этаже планируют разместить четырехместные семейные купе, а наверху — кресла. Там же оборудуют детскую зону. Для маленьких пассажиров предусмотрены накладки на унитазы; возле умывальников устанавливаются ступеньки.

Среди железнодорожных разработок остается и капсульный вагон с индивидуальными местами и персональными удобствами: его планируют реализовать до 2028 года при успешном проведении испытаний и получении необходимых сертификатов.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Республика Татарстан Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться