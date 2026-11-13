РЖД показали вагон, где душ будет в каждом купе: Билеты обещают по цене обычного купе, запуск уже через три года

13 ноября 2026, 06:54
РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест
РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест
В новом проекте РЖД пассажирам обещают душ и туалет в каждом купе, а билеты - по цене обычного купейного вагона. Состав на 36 мест может выйти на маршруты через два-три года после утверждения проекта.
В декабре 2025 года купейные и штабные вагоны нового поколения начали курсировать в составе поезда «Красная стрела» между Москвой и Санкт-Петербургом. В их санузлах уже оборудована отдельная душевая кабина. Теперь РЖД проектирует другой уровень приватности: в новом двухэтажном вагоне санузел должен находиться внутри каждого купе.
Проект рассчитан на 36 пассажиров — примерно столько же, сколько вмещает обычный купейный вагон. Предусматриваются одноместные и двухместные блоки — при условии, что билеты будут продавать по цене стандартного купе, а не СВ. Для одного пассажира запланировано кресло-кровать; в варианте для пары дополнительно предусмотрена откидная семейная полка.
Личный санузел и облегченный кузов
Отдельный туалет и душ в каждом блоке избавляют пассажиров от необходимости пользоваться общим санузлом вагона. Внутри также предусмотрены кондиционер и климат-контроль. Освещение будет индивидуальным, для вещей предусмотрен встроенный сейф. Проект включает высокоскоростной доступ в интернет и розетку.
Для отделки используются антибактериальные материалы. Воздух должен обеззараживаться с помощью системы фильтрации, которая, согласно описанию проекта, призвана снизить риск распространения вирусных инфекций. Это заявленные свойства конструкции, а не подтвержденные результаты эксплуатации готовой машины.
Конструкторы рассчитывают почти на треть уменьшить массу по сравнению с экономическими моделями. В конструкции кузова используются алюминий и композиты; согласно описанию проекта, снижение массы позволит сократить затраты на проект. Ожидается и меньший износ железнодорожных путей.
Подобные решения уже применяются в Европе и Азии, но относятся к премиальному сегменту. РЖД заявляет о проекте цены на проезд на уровне традиционного купе. Если проект утвердят, выход вагонов на основные маршруты возможен через два-три года. Среди рассматриваемых направлений — поезд из Москвы в Санкт-Петербург и маршрут до Казани. Отдельно упоминается линия между Москвой и Сочи.
Планировка этажей также различается: второй этаж открывает лучший обзор из окна, первый удобнее при высадке на промежуточных станциях.
Другие пассажирские проекты РЖД
Параллельно компания разрабатывает вагон увеличенного габарита «Т» вместимостью до 58 мест. Его кузов будет примерно на 28 см шире и на 73 см длиннее стандартного. В санузле предусмотрены два туалета и отдельная душевая кабина.
В салоне заявлены розетка на 220 В и USB-порты. Пассажиры имеют индивидуальное освещение, места оборудуют шторами и регулировкой вентиляции. Спальные полки станут больше; на верхние добавят ступеньки. Начало серийного производства вагона габарита «Т» намечено на 2027 год.
В другом двухэтажном вагоне для межрегиональных перевозок на первом этаже планируют разместить четырехместные семейные купе, а наверху — кресла. Там же оборудуют детскую зону. Для маленьких пассажиров предусмотрены накладки на унитазы; возле умывальников устанавливаются ступеньки.
Среди железнодорожных разработок остается и капсульный вагон с индивидуальными местами и персональными удобствами: его планируют реализовать до 2028 года при успешном проведении испытаний и получении необходимых сертификатов.
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