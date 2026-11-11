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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 12:59

Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменилось для путешественников

Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменилось для путешественников

РЖД внедряют принципиально новые вагоны с капсульными купе, где каждый пассажир получает больше личного пространства и приватности

Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменилось для путешественников

В новых вагонах РЖД спальные места отделят личными шторками или дверцами, а пассажирам добавят розетки и вентиляцию. Кузов стал выше на 28 см и длиннее на 75 см: это позволит разместить десять капсул вместо девяти.

В новых вагонах РЖД спальные места отделят личными шторками или дверцами, а пассажирам добавят розетки и вентиляцию. Кузов стал выше на 28 см и длиннее на 75 см: это позволит разместить десять капсул вместо девяти.

В сегменте железнодорожных перевозок появился проект, который обещает сделать приватные поездки доступнее: конструкция вагонов была переработана так, чтобы предложить пассажирам больше пространства и уединения в среднем ценовом сегменте. Рассказываем, какие изменения внесены в конструкцию, что они дают на практике и на каком этапе находится запуск.

Конструкция и компоновка

Кузов новых вагонов увеличили на 28 см по высоте и на 75 см по длине. Эти изменения должны дать пассажирам больше места внутри капсул и расширить проходы. Переработка конструкции позволила добавить еще одну секцию: теперь в вагоне предусмотрено десять капсул вместо стандартных девяти. Спальные места стали длиннее, а багажные отделения разместили у ног, чтобы ручная кладь оставалась рядом. Для высоких пассажиров дополнительная длина спального места особенно важна.

Оснащение капсул

Каждое место отделено личной шторкой или дверцей. Внутри предусмотрены индивидуальный светильник и вентиляция; для зарядки есть USB-разъем и розетка на 220 В. Подобный набор раньше был характерен для дорогих билетов, а теперь его планируют предложить в среднем ценовом сегменте.

Позиционирование

Капсулы рассчитаны прежде всего на одиночных путешественников, которым важна приватность без оплаты классического купе. Для семей и компаний плацкарт остается отдельным вариантом. По заявленному позиционированию, капсульное место будет дешевле купе, сохраняя однако более высокий уровень уединения, чем в плацкартном вагоне.

Задержка запуска и испытания

Запуск задержался из-за замены импортных деталей на отечественные и азиатские аналоги, плюс перенастройки производственных линий. По описанию проекта, испытания на ходу и краш-тесты завершились успешно. Согласно описанию проекта, первые экземпляры подготовлены к эксплуатации; испытания на ходу и краш-тесты прошли успешно.

Практическая ценность

Практическая ценность технического обновления зависит от того, насколько оно меняет повседневное использование. Похожий подход применен в материале о Lada Niva Legend, где рассматриваются изменения конструкции автомобиля. В случае с поездом ключевыми особенностями стали индивидуальное место и доступ к розеткам.

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