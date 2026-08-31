Новый плацкарт РЖД: душевая, шторки и +4 места. Что изменится для пассажиров с 2027 года

РЖД готовят новый плацкарт: индивидуальные шторки, розетки и душ для дальних поездок

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового поколения. В них обещают больше личного пространства, индивидуальные розетки и даже душевую кабину. Это может изменить представление о дальних поездках и повысить комфорт для пассажиров.

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового поколения. В них обещают больше личного пространства, индивидуальные розетки и даже душевую кабину. Это может изменить представление о дальних поездках и повысить комфорт для пассажиров.

Появление макета нового плацкартного вагона от РЖД вызвало живой интерес среди пассажиров и экспертов. Впервые за долгие годы в открытом вагоне появилась возможность уединиться: каждое спальное место будет оснащено плотной шторкой, индивидуальным столиком, светильником, розеткой и USB-разъемом. Теперь даже с верхней полки не прийдется опускаться ради чашки чая или зарядки для телефона — все необходимое будет под рукой.

Вместо привычных 54 мест, новый вагон рассчитан на 58 пассажиров. Это стало возможным благодаря увеличенному габариту Т: полки удлинили примерно на 14 см и расширили на 3 см, боковые места - на 10 и 4 см соответственно. При этом удалось добавить еще один четырехместный отсек, не жертвуя комфортом. Для высоких пассажиров это особенно актуально: теперь вытянуться можно без компромиссов.

Особое внимание уделяли мелочам, которые раньше раздражали многих. Индивидуальный светильник и розетка 220V теперь есть у каждого, регулируемый воздуховод позволяет настраивать поток воздуха под себя.

Впервые в плацкартном вагоне оборудована отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты. Для дальних маршрутов это может стать настоящим прорывом: теперь даже в долгой поездке можно будет освежиться, не выходя за пределы вагона.

Пока речь идет о макете, который был представлен на выставке «Транспорт России». Для начала следующего этапа предстоит разработать документацию, построить опытный образец и пройти сертификацию. Массовые закупки новых вагонов запланированы на 2027 год, после чего их направят на самые востребованные направления. Классическая схема с соседями напротив принципиальна, но теперь между пассажирами появляется долгожданная возможность уединиться за шторкой.

Введение новых плацкартных вагонов может изменить подход к поездкам в российских поездах. Такие решения уже давно востребованы на зарубежных рынках, а теперь становятся реальностью и для российских пассажиров. Важное замечание: запуск новых вагонов не приводит к сокращению мест, а наоборот - увеличивает вместимость. Это может стать основанием для повышения эффективности железнодорожных перевозок на фоне авиа- и автобусных маршрутов.