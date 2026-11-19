РЖД готовят плацкарт на 58 мест с душевой и личными шторами — когда ждать на маршруте

До конца 2026 года РЖД рассчитывает запустить плацкартные вагоны на 58 мест с душевой и двумя санитарными зонами. У каждого места предусмотрят шторку и USB-розетку; светильник будет отдельным. Цены и даты выхода на маршруты пока не объявлены.

До конца 2026 года РЖД рассчитывает запустить плацкартные вагоны на 58 мест с душевой и двумя санитарными зонами. У каждого места предусмотрят шторку и USB-розетку; светильник будет отдельным. Цены и даты выхода на маршруты пока не объявлены.

В открытом плацкартном вагоне личное пространство зависит от расположения полки и общей компоновки вагона. В проекте РЖД эту проблему предлагают решить подвесными шторками у каждого места: пассажир сможет отгородиться от соседей и прохода. Новый вагон габарита Т отличает привычный плацкартный формат за счет измененной компоновки салона и увеличенного внутреннего места.

Изменится и размер спальных мест

Боковые полки станут длиннее на 10 см и шире на 4 см, а поперечные прибавят 14 см в длину и 3 см в ширину. В сообщениях о проекте также приводится длина полки почти 1,9 м. Увеличенные размеры вагона позволят разместить дополнительное оборудование без ощутимого роста габаритов.

Оснащение станет удобнее для индивидуального пользования. У каждого пассажира будут розетка на 220 В с USB-портом и отдельный светильник. Для обдува предусмотрен воздуховод; рядом будет столик. Свое освещение позволит читать или работать, не мешая соседям, а розетку не придется делить с другими пассажирами.

Вместимость вагона составит 58 мест, на четыре больше, чем в привычном плацкарте, рассчитанном на 54 пассажира. РЖД обновляет плацкарт для массового сегмента, сохраняя прежний класс обслуживания. В проекте предусмотрены две санитарные комнаты; отдельно оборудуют душевую кабину.

Именно эти удобства обычно связывают с более дорогими классами обслуживания, однако стоимость билетов для новых вагонов пока не объявлена. Не определены и возможные доплаты за пользование душевой. Публикации описывают проект как модернизацию бюджетного плацкарта.

Опытный образец планируют изготовить совместно с Тверским вагоностроительным заводом в конце 2026 года. РЖД рассчитывает завершить сертификацию вагона в том же году, а испытания связывают с 2027-м. Начало закупок также ожидается в 2027 году. О планах и оснащении вагона сообщал Vgudok; проект комментировал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Точные сроки появления вагонов на дальних направлениях и цены не названы. В материале такое зонирование также сопоставляется с поездами Европы и Азии; для российских пассажиров новые вагоны должны стать альтернативой авиа- и автотранспорту.