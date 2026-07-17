Куда направлены средства РЖД и какие проекты ждут продолжения - подробности

РЖД инвестировали 323,1 млрд рублей в развитие за первое полугодие 2026

РЖД подвели итоги первого полугодия 2026 года. Компания реализует масштабные проекты по всей стране. Инвестиции распределены по ключевым направлениям. Ожидаются новые этапы развития.

РЖД подвели итоги первого полугодия 2026 года. Компания реализует масштабные проекты по всей стране. Инвестиции распределены по ключевым направлениям. Ожидаются новые этапы развития.

В первой половине 2026 года компания РЖД завершила реализацию инвестиционной программы на сумму 323,1 млрд рублей. Эти средства были распределены между несколькими важнейшими направлениями, каждое из которых играет ключевую роль в поддержании и модернизации железнодорожной системы страны, рассказывает Abn.agency.

Значительная часть бюджета - 81,2 млрд рублей - была выделена на капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры. Благодаря этим вложениям удалось обновить пути, повысить надежность и безопасность перевозок, а также подготовить сеть к дальнейшему росту пассажиропотока и грузоперевозок.

Еще одним приоритетом стала закупка новых локомотивов. На эти цели направили 84,9 млрд рублей. Современные локомотивы позволят повысить эффективность перевозок, снизить эксплуатационные расходы и обеспечить более стабильную работу на ключевых направлениях.

Не осталась без внимания и модернизация подвижного состава. На обновление и ремонт локомотивов и пассажирских вагонов было потрачено 46,1 млрд рублей. Это позволит повысить комфорт для пассажиров, а также продлить срок службы техники, что особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации.

В числе стратегических проектов, которые продолжают развиваться, - строительство первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ведутся работы по развитию Восточного полигона и Центрального транспортного узла. Эти направления считаются ключевыми для повышения транспортной доступности и ускорения логистических процессов в стране.

Общий объем инвестиционной программы РЖД на 2026 год составляет 713,6 млрд рублей. Это свидетельствует о масштабных планах компании по дальнейшему развитию инфраструктуры и обновлению технической базы. В ближайшие месяцы ожидается продолжение работ по всем основным направлениям, что должно положительно сказаться на качестве перевозок и уровне сервиса для пассажиров и грузоотправителей.