Куда направлены средства РЖД и какие проекты ждут продолжения - подробности

17 июля 2026, 11:23
РЖД инвестировали 323,1 млрд рублей в развитие за первое полугодие 2026
РЖД инвестировали 323,1 млрд рублей в развитие за первое полугодие 2026
РЖД подвели итоги первого полугодия 2026 года. Компания реализует масштабные проекты по всей стране. Инвестиции распределены по ключевым направлениям. Ожидаются новые этапы развития.
В первой половине 2026 года компания РЖД завершила реализацию инвестиционной программы на сумму 323,1 млрд рублей. Эти средства были распределены между несколькими важнейшими направлениями, каждое из которых играет ключевую роль в поддержании и модернизации железнодорожной системы страны, рассказывает Abn.agency.
Значительная часть бюджета - 81,2 млрд рублей - была выделена на капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры. Благодаря этим вложениям удалось обновить пути, повысить надежность и безопасность перевозок, а также подготовить сеть к дальнейшему росту пассажиропотока и грузоперевозок.
Еще одним приоритетом стала закупка новых локомотивов. На эти цели направили 84,9 млрд рублей. Современные локомотивы позволят повысить эффективность перевозок, снизить эксплуатационные расходы и обеспечить более стабильную работу на ключевых направлениях.
Не осталась без внимания и модернизация подвижного состава. На обновление и ремонт локомотивов и пассажирских вагонов было потрачено 46,1 млрд рублей. Это позволит повысить комфорт для пассажиров, а также продлить срок службы техники, что особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации.
В числе стратегических проектов, которые продолжают развиваться, - строительство первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ведутся работы по развитию Восточного полигона и Центрального транспортного узла. Эти направления считаются ключевыми для повышения транспортной доступности и ускорения логистических процессов в стране.
Общий объем инвестиционной программы РЖД на 2026 год составляет 713,6 млрд рублей. Это свидетельствует о масштабных планах компании по дальнейшему развитию инфраструктуры и обновлению технической базы. В ближайшие месяцы ожидается продолжение работ по всем основным направлениям, что должно положительно сказаться на качестве перевозок и уровне сервиса для пассажиров и грузоотправителей.
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