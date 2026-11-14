РЖД тестирует спутниковый интернет в поездах: когда связь появится на всех маршрутах

В обычных пассажирских поездах тестируют спутниковую связь «Бюро 1440». Если испытания и развертывание инфраструктуры пройдут успешно, высокоскоростной интернет может появиться во всех поездах в 2028 году. Но сроки зависят от наличия оборудования.

В обычных пассажирских поездах тестируют спутниковую связь «Бюро 1440». Если испытания и развертывание инфраструктуры пройдут успешно, высокоскоростной интернет может появиться во всех поездах в 2028 году. Но сроки зависят от наличия оборудования.

На дальних железнодорожных маршрутах сигнал мобильного телефона может пропадать на перегонах, оставляя пассажира без связи с внешним миром. РЖД рассчитывают решить эту проблему с помощью спутниковой системы. Об испытании оборудования в штатных поездах сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин.

По его словам, на момент заявления вагон-лаборатория с аппаратурой низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» курсировала по железным дорогам около месяца. Проводились испытания прохождения обычных пассажирских составов в разных регионах. Чаркин оценил первые результаты как успешные.

Зачем поездам спутниковая связь

На некоторых маршрутах наземные операторы не обеспечивают устойчивое покрытие, а на перегонах сигнал может полностью исчезнуть. Спутниковая связь подключается там, где обычная мобильная сеть недоступна. Для поездки в дальнее следование это практический вопрос: без надежного канала связи сложнее оставаться на связи в долгом пути.

Отдельная проблема — связь на ведущих магистралях. По словам Чаркина, традиционные методы связи там работают хуже из-за высокой скорости движения. Запуск сервиса он связывает с готовностью работы «Бюро 1440». После ее развертывания РЖД рассчитывают оборудовать поезда и предоставить пассажирскую связь.

Сроки и ограничения проекта

Ранее Чаркин говорил, что высокоскоростной интернет может появиться во всех поездах в 2028 году. Это ориентир, а не утвержденная дата запуска: сроки зависят от того, насколько быстро проект будет обеспечен необходимым оборудованием. Массовое внедрение пока остается открытым вопросом.

Оценки экспертов объясняют такую осторожность. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что покрытие и рабочие спутники станут лучше через несколько лет, поэтому говорить о готовности стандартов раньше времени не стоит. Независимый эксперт Вадим Плесский сомневается, что спутниковый терминал нужен каждому пассажиру. По его словам, можно пользоваться Wi-Fi в вагоне, но точки подключения к внешней сети остаются отдельными.

Для пассажира важен результат внутри вагона: стабильный доступ через Wi-Fi, избавляющий от необходимости искать сигнал по маршруту. РЖД параллельно работает над отечественным стандартом железнодорожной связи. В других проектах компания меняет оснащение вагонов: об оснащении новых вагонов СВ сообщается в связи с появлением полок длиной два метра и душевых кабин.

Испытания спутниковой системы продолжаются, но их расширение зависит от развертывания оборудования и поставок аппаратуры. Ранее названный ориентир для развития высокоскоростного интернета во всех поездах остается прежним: 2028 год.