Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 11:42

РЖД меняет формат поездов: капсульные вагоны заменят купе и плацкарт

РЖД меняет формат поездов: капсульные вагоны заменят купе и плацкарт

Революция в РЖД уже близко: капсульные вагоны заменят привычные поезда уже через два года

РЖД меняет формат поездов: капсульные вагоны заменят купе и плацкарт

В ближайшие годы привычные купе и плацкартные вагоны на российских железных дорогах уступят место новым форматам. Уже к 2028 году появятся капсульные вагоны, которые обещают повысить комфорт и приватность в дальних поездках. Это решение может изменить представление о путешествиях на поезде для миллионов россиян.

В ближайшие годы привычные купе и плацкартные вагоны на российских железных дорогах уступят место новым форматам. Уже к 2028 году появятся капсульные вагоны, которые обещают повысить комфорт и приватность в дальних поездках. Это решение может изменить представление о путешествиях на поезде для миллионов россиян.

Рынок железнодорожных перевозок в России стоит на пороге масштабных перемен. Уже к 2028 году привычные купе и плацкартные вагоны могут уйти в прошлое: на смену им приходят инновационные капсульные вагоны, рассчитанные на индивидуальный комфорт каждого пассажира. Это решение обещает не только повысить уровень приватности, но и сделать дальние поездки более удобными для тех, кто ценит личное пространство.

Причиной для изменений стали многочисленные жалобы пассажиров на тесноту, шум и отсутствие уединения в старых вагонах. РЖД решила внедрить вагоны увеличенного габарита «Т», которые шире и длиннее стандартных. Это позволило реализовать новые планировки: уже в 2026 году на маршруты выйдут первые поезда с модернизированными плацкартами, СВ и ресторанами. В обновлённых плацкартных вагонах появится десять отсеков вместо девяти, а полки станут длиннее — особенно это оценят высокие пассажиры.

Главная новинка ожидается к 2028 году — капсульные вагоны. В отличие от привычных открытых пространств, здесь каждый путешественник получает отдельную капсулу с усиленной звукоизоляцией, двумя режимами освещения и собственной нишей для багажа. Концепция вдохновлена японскими поездами, но адаптирована под российские реалии и длительные маршруты.

Капсульный формат рассчитан прежде всего на одиночных пассажиров, которым важно уединение, но не хочется переплачивать за целое купе. Для семей и компаний друзей такие вагоны не подойдут — здесь ставка делается на приватность и тишину. Как отмечают эксперты, подобные решения уже доказали свою эффективность в других странах, а теперь могут изменить и российский рынок перевозок.

Капсульные вагоны могут стать новым стандартом для российских поездов дальнего следования. Важно отметить, что их внедрение не отменяет полностью классические форматы — они останутся для тех, кто предпочитает путешествовать компанией или семьёй. Введение новых вагонов связано с необходимостью обновления подвижного состава, а также с растущими требованиями пассажиров к комфорту. По оценкам специалистов, подобные изменения способны повысить привлекательность железнодорожных перевозок и сделать их более конкурентоспособными на фоне других видов транспорта.

Проект капсульных вагонов обсуждается с 2020 года, но его запуск неоднократно откладывался из-за технологических сложностей и необходимости модернизации инфраструктуры. Сейчас планы стали более конкретными, и уже в ближайшие годы пассажиры смогут оценить новый уровень комфорта. Интерес к инновациям в транспорте растёт: например, в материале о современных технологиях защиты автомобилей от коррозии также подчеркивается важность внедрения новых стандартов для повышения качества и безопасности.

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