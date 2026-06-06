Душевые кабины и индивидуальные розетки - как изменится комфорт в плацкарте РЖД

РЖД меняет плацкарт: душевые, розетки и биометрия в новых вагонах дальнего следования

В 2026 году РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с душевыми, удлиненными полками и биометрической посадкой. Это решение может изменить представление о комфорте в долгих поездках и повысить привлекательность железнодорожного транспорта для россиян.

В 2026 году РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с душевыми, удлиненными полками и биометрической посадкой. Это решение может изменить представление о комфорте в долгих поездках и повысить привлекательность железнодорожного транспорта для россиян.

Внедрение новых плацкартных вагонов РЖД может стать одним из самых передовых изменений для пассажиров российских поездов за последние годы. Компания обеспечивает повышение уровня комфорта на самых востребованных маршрутах, где люди проводят в пути несколько суток. Теперь в плацкарте появляются душевые кабины, розетки и USB-порты, а спальные полки станут длиннее и шире. Это решение выглядит как ответ на давние жалобы пассажиров на тесноту и отсутствие личного пространства.

В каждом новом купе предусмотрены светильники, вентиляционные решетки и шторки для каждого места. Подобный подход позволяет создать ощущение приватности даже в общем пространстве. Для семей с детьми и высоких пассажиров удлиненные полки — реальное облегчение. Кроме того, в вагоне теперь будет два туалета и отдельная душевая, что заметно повышает санитарный уровень поездки.

Генеральный директор РЖД сообщил, чтобы при выборе маршрутов для запуска новых вагонов учитывались не только ограничения движения, но и пожелания отдельных пассажиров. Это может стать основанием для формирования нового стандарта комфорта в российских поездах. Параллельно компания тестирует ускоренную биометрическую посадку: на некоторых маршрутах «Ласточек» из Москвы уже можно пройти контроль за 10 секунд. В будущем эта технология может быть внедрена и на дальних направлениях.

Интересно, что похожие перемены происходят и в других странах. Например, в Китае плацкартные вагоны эволюционировали от советских стандартов к современным капсульным решениям с индивидуальными шторками, розетками и ортопедическими спинками. Однако большинство пассажиров КНР по-прежнему ездят в старых вагонах, а новые конструктивные решения в основном внедряются на скоростных линиях. Российский опыт может стать применимым для других стран, где массовые перевозки остаются актуальными.

Судя по имеющимся данным, разработка конструкторской документации для новых вагонов все еще продолжается, но эта работа запланирована на следующий год. Для российских пассажиров это не только вопрос удобства, но и показатель того, что железнодорожный транспорт действительно отвечает реальным запросам людей. Если проект будет реализован полностью, плацкарта может стать не только самым доступным, но и одним из самых удобных способов передвижения на большие расстояния по России.

По данным исследований, около 60% пассажиров выбирают плацкарт из-за доступных цен, несмотря на скромный уровень комфорта. Новые вагоны способны изменить эту ситуацию: душевые, розетки и занавески делают вагон более современным и удобным. Важно отметить, что обновление парка плацкартных вагонов — часть масштабной программы развития пассажирского состава РЖД. Особое внимание уделяется направлениям, где поездка занимает несколько суток подряд. На этом этапе стоит вспомнить, как российский рынок уже справился с крупными обновлениями, например, выход новых моделей «Волга» на базе Geely также стал ведущим событием для транспортной отрасли.