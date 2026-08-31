Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 17:55

РЖД меняет плацкарт: новые вагоны с душем, розетками и индивидуальными столиками

РЖД меняет плацкарт: новые вагоны с душем, розетками и индивидуальными столиками

Вытянуться в полный рост и принять душ — обновление плацкартных вагонов РЖД удивит даже бывалых путешественников

РЖД меняет плацкарт: новые вагоны с душем, розетками и индивидуальными столиками

К 2027 году РЖД внедряет плацкартные вагоны с обновленной планировкой, где появятся душ, розетки и личные столики. Это решение может повлиять на привычный уровень комфорта и доступности для пассажиров, особенно на дальних маршрутах.

К 2027 году РЖД внедряет плацкартные вагоны с обновленной планировкой, где появятся душ, розетки и личные столики. Это решение может повлиять на привычный уровень комфорта и доступности для пассажиров, особенно на дальних маршрутах.

Обновление плацкартных вагонов РЖД — событие, которое может изменить представление о дальних поездках по России. К 2027 году на маршруты выходят принципиально новые планировки: больше мест, оконные столики, розетки с USB, душ и улучшенная вентиляция. Для миллионов пассажиров это не просто косметические изменения, а шаг к более современному и удобному путешествию.

Долгие годы плацкарт оставался символом стабильной доступности, но и строгости: полки, общий стандартный столик, борьба за розетку и очередь в туалет. Теперь вместимость увеличится с 54 до 58 человек, однако благодаря продуманной эргономике сжатость пространства не должна ощущаться. Поперечные спальные места станут длиннее на 14 см, боковые — на 10 см, что позволит взрослым вытягиваться в полный рост. Перепланировка сохраняет личное пространство, не жертвуя удобствами ради увеличения числа мест.

Одно из главных нововведений — откидная столешница в каждом спальном месте, включая верхние полки. Раньше пассажиры с «верхов» спускались к общему столику, теперь у каждого появится свой мини-столик. На каждую полку устанавливают индивидуальный светильник, розетку с USB и шторку на окно. Это создаёт ощущение личной зоны, где можно читать, работать или смотреть фильм, не обращая внимания на соседей.

В новых вагонах предусмотрена отдельная душевая кабина — раньше такой комфорт был только в купе и СВ. Количество туалетов увеличено до двух, что должно сократить очереди, особенно утром. На каждом месте появляются воздуховоды с регулировкой потока, что избавляет верхние полки от духоты, а нижние — от сквозняков. Температуру можно будет настраивать индивидуально, без участия проводника и без открытых форточек.

Плацкарт остаётся самым доступным и востребованным способом для дальних поездок по России. Важно, чтобы после реформ стоимость билетов оставалась приемлемой для большинства пассажиров. Отдельные решения уже применяются в поездах, но для российского эконом-сегмента это первый опыт такого масштаба. Если проект реализуют в срок, поездка на дальние расстояния станет заметно комфортнее: можно будет вытянуться в полный рост, поужинать за своим столиком и принять душ перед прибытием.

РЖД внедряет новые технологии и обновляет подвижной состав, чтобы соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности. Внедрение новых плацкартных вагонов с улучшенной планировкой может стать шагом вперёд в развитии доступных и удобных мест для поездок на большие расстояния. Для многих пассажиров такие перемены означают не только повышение уровня сервиса, но и возможность путешествовать с привычным комфортом даже в эконом-классе. Судя по имеющимся данным, если проект будет реализован в срок, это станет шагом вперёд для всей отрасли.

Аналогичная тенденция к повышению уровня комфорта наблюдается и в сегменте автодомов: например, серийный автодом на базе УАЗ «Байкал» также ориентирован на удобство и новые решения для путешествий, о чём подробнее можно узнать в материале о современных российских автодомах .

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