Автор: Мария Степанова

23 мая 2026, 08:06

Как будут выглядеть поездки в плацкартах: конфиденциальность, эргономика и капсульные решения

РЖД и ФПК анонсировали масштабное обновление плацкартных вагонов: теперь пассажиров ждут капсульные спальные места, раздвижные перегородки и индивидуальные зоны отдыха. Это может изменить стандарт поездок на дальние расстояния в России.

В 2026 году РЖД и Федеральная пассажирская компания произведут качественное обновление плацкартных вагонов, что может заметно изменить привычный облик российских поездов. На фоне растущего интереса к развитию туризма и увеличению пассажиропотока компании предложили три принципиально новые концепции организации пространства в плацкартах. Речь идет о решениях, которые раньше были доступны только в более дорогих классах.

Первый вариант — плацкарта с раздвижными перегородками между спальными местами. Такие конструкции позволяют создать личное пространство даже в самом бюджетном вагоне. Для пассажиров боковых полок предусмотрены стулья и выдвижные ящики для багажа, что делает их поездку более удобной и организованной.

Вторая концепция разработана по образу капсульных отелей: каждый пассажир получает полностью изолированное спальное место, длина полки которого увеличена более чем на 20 сантиметров. Это особенно актуально для людей высокого роста, которым раньше приходилось мириться с теснотой. Такой подход представляет собой плацкарту в формате современных капсульных отелей, где конфиденциальность и тишина становятся стандартом.

Третий вариант — компактная капсульная планировка с индивидуальными отсеками для отдыха. Несмотря на то, что длина спального места увеличилась незначительно, каждый путешественник получает свою личную зону, что особенно важно для тех, кто ценит уединение даже в условиях массовых перевозок.

Внедрение новых плацкартных вагонов направлено на то, чтобы привлечь пассажиров, которые раньше выбирали купе или другие более дорогие классы. Теперь даже в плацкарте можно сохранять конфиденциальность и комфорт, что особенно важно для длительных поездок. Согласно имеющимся данным, массовый запуск новых вагонов в ближайшее время пока обсуждается, однако курс на модернизацию подтвержден официально.

Для справки: в России ежегодно поездами дальнего следования пользуются десятки миллионов человек, плацкарта остается самым популярным и доступным классом обслуживания. Обновление парка вагонов позволит повысить качество перевозок, сделать путешествия более привлекательными и поддержать развитие внутреннего туризма. Важно отметить, что новые концепции учитывают современные требования к эргономике, безопасности и личному пространству, которые могут стать новым стандартом для российских железных дорог.

