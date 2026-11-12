Почти четверть парка обновят: станет ли лучше в плацкарте и купе и что получит пассажир

РЖД и «Трансмашхолдинг» обновят почти четверть парка Федеральной пассажирской компании

РЖД и Трансмашхолдинг заключили семилетний контракт стоимостью 237 млрд рублей. Он предусматривает поставку более 3,7 тысячи вагонов, почти четверти парка ФПК. Часть заказа перевозчик сможет скорректировать.

РЖД и Трансмашхолдинг заключили семилетний контракт стоимостью 237 млрд рублей. Он предусматривает поставку более 3,7 тысячи вагонов, почти четверти парка ФПК. Часть заказа перевозчик сможет скорректировать.

На III Российском инвестиционном форуме в Сочи РЖД и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о поставке более 3,7 тыс. вагонов. Стоимость контракта — 237 млрд рублей, а обновление затронет почти четверть парка АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), работающего на дальних маршрутах. Поставки рассчитаны на семь лет.

Ключевая особенность заказа — разделение на обязательную и гибкую части. Твердо законтрактованы 2 644 вагона, еще 1 086 единиц ФПК сможет корректировать под свои потребности. Такая структура оставляет перевозчику возможность менять состав поставок, не отказываясь от основной программы обновления, — для пассажира здесь важны и масштаб замены, и свобода выбора перевозчика между разными типами вагонов.

В заказ входят одноэтажные и двухэтажные модели, а также вагоны с местами для сидения, включая купейные и плацкартные. Отдельно предусмотрены штабные вагоны и вагоны-рестораны. Разнообразие типов должно помочь учитывать особенности маршрутов и потребности пассажиров дальнего следования. Именно состав парка определит, насколько обновление будет заметно в поездках, хотя конкретные характеристики каждой модели еще не раскрыты. Из ожидаемых улучшений отдельно названы шумоизоляция, энергоэффективность и безопасность новых вагонов.

Отметим, что закупка касается перевозчика, а не выбора личного автомобиля: для сравнения, в разборе покупки Granta показан расчет одного владельца при переходе с подержанной машины на новую.

Ранее РЖД анонсировала тестовые испытания новых плацкартных вагонов другого производителя, но сведений об итогах этих испытаний нет. Подписанный же контракт предусматривает поставку вагонов в течение семи лет — то есть заметная часть нововведений проявится не сразу, а по мере выхода парка на линии.