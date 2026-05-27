В РЖД передумали с обновленными плацкартными вагонами: как это повлияет на комфорт пассажиров

РЖД не будет массово внедрять новые плацкартные вагоны: что изменится для пассажиров

РЖД отказалась от радикальных изменений в плацкартных вагонах, сославшись на консерватизм пассажиров. Однако новые вагоны габарита Т получат улучшения, которые могут изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования.

РЖД отказалась от радикальных изменений в плацкартных вагонах, сославшись на консерватизм пассажиров. Однако новые вагоны габарита Т получат улучшения, которые могут изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования.

Решение РЖД о массовом обновлении новых плацкартных вагонов стало неожиданным для многих, кто следил за экспериментами компании в последние годы. Макеты с капсульными местами, индивидуальными шкафами и необычной компоновкой «ёлочка» так и не вышли за пределы выставочных залов. Главная причина — большинство пассажиров оказались не готовы к резким переменам: привычное пространство и знакомая планировка оказались важнее футуристического дизайна.

Тем не менее, от обновления компания полностью не отказалась. В новых размерах вагонов появились улучшения: поперечные полки становятся длиннее на 14 см, боковые — на 10 см. Для повышения приватности установят шторки, добавят розетки USB, индивидуальное освещение и даже душевые кабины. Как отметил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, ставка делается на создание личного пространства без кардинальной перестройки всего вагона.

Эксперименты с капсульными вагонами выявили ряд неожиданных минусов. Пассажиры жаловались на тесноту, трудности с размещением багажа и сложности с уборкой. Компоновка «ёлочка» оказалась особенно неудобной для длительных поездок — больше суток в таком пространстве находиться тяжело. В итоге РЖД выбрала осторожный путь: сохранить привычный плацкарт, но устранить его основные недостатки — отсутствие приватности, нехватку розеток и плохую вентиляцию.

Судя по данным, обновление плацкартных вагонов может стать компромиссом между привычным форматом и современными требованиями к комфорту. Важно отметить, что плацкарт остаётся наиболее доступным для дальних поездок по России, и любое улучшение напрямую влияет на качество путешествий миллионов людей. Введение шторок и душевых, увеличение длины полок и появление розеток — шаги, которые могут изменить отношение к поездке на поезде даже у самых требовательных пассажиров. При массовом внедрении новые решения будут использовать обратную связь и доступность перемен для пассажиров.

Интересно, что подобные попытки повысить комфорт в российских поездах уже предпринимались. Например, на маршруте между Москвой и Петербургом появился вагон с одноместными купе, где каждый пассажир получает личное пространство и дополнительные услуги. Такой опыт подробно описан в материале о новых стандартах ночных поездок - как в РЖД тестировали купе на популярных направлениях .