31 августа 2026, 08:16
РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан
31 августа 2026, 08:16
РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан
Новые купе, плацкарт и двухэтажные вагоны: что изменится для пассажиров после рекордной сделки РЖД
РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан
РЖД заключила крупнейший за последние годы контракт на поставку пассажирских вагонов, что может изменить стандарты комфорта и безопасности на российских железных дорогах. Сделка затрагивает почти четверть всего парка и рассчитана на семь лет.
Масштабное обновление пассажирского парка железных дорог выходит на новый уровень: РЖД и Трансмашхолдинг подписали соглашение о поставке более 3,7 тысяч современных вагонов. Документ был оформлен на III Российском инвестиционном форуме в Сочи, который обеспечивает стратегическую прибыльность сделки для транспортной отрасли страны.
Согласно условиям контракта, в течение семи лет, парк АО «Федеральная пассажирская компания» заполняется вагонами разных типов — от купейных и плацкартных до штабных и ресторанов. Из общего объема 2 644 вагона будут изготовлены в обязательном порядке, а еще 1 086 единиц могут быть скорректированы по желанию заказчика. Общая стоимость сделки — 237 млрд рублей, что делает ее одной из самых крупных в истории российского железнодорожного машиностроения.
Особое внимание уделяется разнообразию подвижного состава: в контракте предусмотрены как одноэтажные, так и двухэтажные вагоны, включая модели с местами для сидения. Такой подход позволяет гибко реагировать на каждого пассажира и маршрут, а также повысить уровень сервиса на дальних направлениях.
Эксперты отмечают, что обновление почти четверти парка АО «ФПК» может стать драйвером для всей отрасли. Современные вагоны отличаются повышенной шумоизоляцией, энергоэффективностью и повышенным уровнем безопасности. Это особенно актуально на фоне растущих требований к качеству перевозок.
Ранее в РЖД уже анонсировали тестовые испытания новых плацкартных вагонов от другого производителя, что свидетельствует о системном подходе к прогрессу.
АО «Федеральная пассажирская компания» остается ключевым перевозчиком на дальних маршрутах, входя в структуру РЖД. Введение новых вагонов может не только повысить комфортность поездок, но и задать новые ориентиры для развития пассажирских перевозок в России. Судя по масштабам сделок и заявленным характеристикам, пассажиры смогут рассчитывать на более современные условия уже в ближайшие годы. Важно, что подобные шаги позволяют поддерживать конкурентоспособность железнодорожного транспорта и соответствовать мировым стандартам.
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