Новые купе, плацкарт и двухэтажные вагоны: что изменится для пассажиров после рекордной сделки РЖД

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 08:16

РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан

РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан

Новые купе, плацкарт и двухэтажные вагоны: что изменится для пассажиров после рекордной сделки РЖД
РЖД заключила крупнейший за последние годы контракт на поставку пассажирских вагонов, что может изменить стандарты комфорта и безопасности на российских железных дорогах. Сделка затрагивает почти четверть всего парка и рассчитана на семь лет.

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 08:16

РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан

Новые купе, плацкарт и двухэтажные вагоны: что изменится для пассажиров после рекордной сделки РЖД

РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан Фото: РЖД
РЖД заключила крупнейший за последние годы контракт на поставку пассажирских вагонов, что может изменить стандарты комфорта и безопасности на российских железных дорогах. Сделка затрагивает почти четверть всего парка и рассчитана на семь лет.

РЖД обновит четверть парка: контракт на 3,7 тысячи новых вагонов подписан

РЖД заключила крупнейший за последние годы контракт на поставку пассажирских вагонов, что может изменить стандарты комфорта и безопасности на российских железных дорогах. Сделка затрагивает почти четверть всего парка и рассчитана на семь лет.

Масштабное обновление пассажирского парка железных дорог выходит на новый уровень: РЖД и Трансмашхолдинг подписали соглашение о поставке более 3,7 тысяч современных вагонов. Документ был оформлен на III Российском инвестиционном форуме в Сочи, который обеспечивает стратегическую прибыльность сделки для транспортной отрасли страны.

Согласно условиям контракта, в течение семи лет, парк АО «Федеральная пассажирская компания» заполняется вагонами разных типов — от купейных и плацкартных до штабных и ресторанов. Из общего объема 2 644 вагона будут изготовлены в обязательном порядке, а еще 1 086 единиц могут быть скорректированы по желанию заказчика. Общая стоимость сделки — 237 млрд рублей, что делает ее одной из самых крупных в истории российского железнодорожного машиностроения.

Особое внимание уделяется разнообразию подвижного состава: в контракте предусмотрены как одноэтажные, так и двухэтажные вагоны, включая модели с местами для сидения. Такой подход позволяет гибко реагировать на каждого пассажира и маршрут, а также повысить уровень сервиса на дальних направлениях.

Эксперты отмечают, что обновление почти четверти парка АО «ФПК» может стать драйвером для всей отрасли. Современные вагоны отличаются повышенной шумоизоляцией, энергоэффективностью и повышенным уровнем безопасности. Это особенно актуально на фоне растущих требований к качеству перевозок.

Ранее в РЖД уже анонсировали тестовые испытания новых плацкартных вагонов от другого производителя, что свидетельствует о системном подходе к прогрессу.

АО «Федеральная пассажирская компания» остается ключевым перевозчиком на дальних маршрутах, входя в структуру РЖД. Введение новых вагонов может не только повысить комфортность поездок, но и задать новые ориентиры для развития пассажирских перевозок в России. Судя по масштабам сделок и заявленным характеристикам, пассажиры смогут рассчитывать на более современные условия уже в ближайшие годы. Важно, что подобные шаги позволяют поддерживать конкурентоспособность железнодорожного транспорта и соответствовать мировым стандартам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Инвестиции, Железные дороги
Добавить в избранное на сайте


Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Калининград Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
О проекте Реклама Карта портала FAQ по сайту
Калуга Калининград Иваново Москва Санкт-Петербург
Число просмотров и посетителей за 24 часа
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться