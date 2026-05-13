Плацкарт 2026: розетки, шторки, кулер и диваны — что меняют в российских поездах

13 мая 2026, 19:25
РЖД обновляет плацкарт: новые решения для комфорта и приватности пассажиров
РЖД раскрыла детали масштабной реновации плацкартных вагонов: сохранение привычной планировки, но с внедрением современных удобств и повышением уровня приватности. Новые решения призваны сделать поездки комфортнее и безопаснее для всех категорий пассажиров. Почему эти перемены важны именно сейчас - в нашем материале.
РЖД готовит масштабное обновление плацкартных вагонов, которое может изменить привычный облик российских поездов. В представленном проекте основной акцент сделан на повышение комфорта и приватности, но при этом сохранена традиционная планировка со спальными местами в каждом отсеке. Такой подход позволит снизить затраты на переоборудование и при этом предложить существенно новый уровень сервиса.
Один из главных нововведений — застеклённые шторки для каждого места. Теперь пассажиры смогут отгородиться, закрыть своё пространство от посторонних взглядов — то, что раньше было доступно только в купе. Как отмечают в РЖД, новые перегородки с подъёмными лестницами и шторками создают ощущение почти как в отдельном купе: приватность можно будет обеспечить в любой момент поездки.
В обновлённых спальных местах появились мягкие диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетка 220 В и USB-порты. Для бережного хранения вещей предусмотрены специальные ниши в изголовьях кроватей и увеличенные багажные полки. Пассажирам верхних полок больше не нужно спускаться вниз, чтобы воспользоваться столиком: между верхними местами устанавливают небольшие столики с подстаканниками, что особенно удобно во время обеда или перекуса в пути.
Коридоры рядом с туалетами также ожидают серьёзных перемен. По задумке разработчиков, они станут просторнее и светлее, а сами туалеты оснастят пеленальными столиками, сушилками для рук, автоматическими диспенсерами для мыла и полотенец. В каждом санузле предусмотрен гигиенический душ, что особенно актуально для семей с детьми и длительных поездок.
Зона для набора воды тоже меняется: вместо привычного титана (котла) будет установлен современный кулер с сенсорной панелью. Также через него можно будет заказать еду прямо на своём месте. Купе проводников оснастят микроволновой печью, чтобы пассажиры могли разогреть еду. В тамбурах появятся вендинговые автоматы, которые позволяют приобрести напитки и снеки без лишних хлопот.
Все изменения направлены на то, чтобы сделать поездку в плацкарте максимально комфортной и современной, не теряя при этом доступности и привычной обстановки. В РЖД считают, что новые решения помогут привлечь больше пассажиров и повысить лояльность к железнодорожному транспорту в условиях растущей конкуренции с другими видами перевозок.
