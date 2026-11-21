21 ноября 2026, 17:16
Водород вместо дизеля: российский поезд на топливных элементах отправляется на испытания
Водород вместо дизеля: российский поезд на топливных элементах отправляется на испытания
Сборка трехвагонного поезда на водородных топливных элементах завершается. После сертификации состав планируют вывести на тестовую эксплуатацию в 2027 году. Расчетный запас хода составляет 725 километров.
Для трехвагонного состава водородных топливных элементов заявлен запас хода до 725 километров на одной заправке. Поезд предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог с колеей 1520 миллиметров и позиционируется как первый отечественный пассажирский поезд такого типа для этой колеи.
Водород в топливных элементах преобразуется в электрическую энергию для тягового оборудования. При работе установки предусмотрен водяной пар. Отсутствие выхлопных загрязняющих веществ относится к работе топливных элементов непосредственно на борту.
Сборка поезда в России завершается. Над составом работы предприятия «Трансмашхолдинга». РЖД и правительство Сахалинской области участвуют в проекте при поддержке Минпромторга. Строительство связывают с Демиховским машиностроительным заводом, а поезд получит заводской индексной 62-4584. Поезд направлен на Сахалин для прохождения сертификации и прохождения испытаний.
Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил, что сертификат соответствует требованиям 2027 года. После его получения состав планируют запустить в тестовую версию. Тестовый запуск не означает начала регулярных пассажирских перевозок: сначала поезд должен пройти сертификационные процедуры.
Первую практическую технологию проверку планируют провести в Сахалинской области в рамках развития регионального водородного кластера. Состав предназначен для маршрутов без контактной сети. Там он может заменить дизель-поезда при необходимости построить полноценную электрификацию участка.
Отдельно РЖД восстановили движение поездов на участке Черемуха - Виледь дороги Северной столицы после обрушения пролета моста. Для проезда автомобильной и электрической техники железнодорожники устраивают временные подъезды. Сошедшие с рельсов вагоны убрали, площадку расчистили. На месте пролета возвели насыпь и уложили путь.
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