Как выглядит купе будущего от РЖД и почему высоким пассажирам там тесно — узнали и рассказываем

Чем новое купе РЖД отличается от старого и стоит ли ждать перемен

В обновленном вагоне РЖД сделали две полки длиной два метра и добавили душевую. Посетители выставки заметили неудобную высоту антресоли и вопросы к размещению лыж. К концу года планируют выпустить 28 таких вагонов.

В обновленном вагоне РЖД сделали две полки длиной два метра и добавили душевую. Посетители выставки заметили неудобную высоту антресоли и вопросы к размещению лыж. К концу года планируют выпустить 28 таких вагонов.

РЖД продолжает работу над повышением комфорта пассажиров в дальних поездах. В рамках этого направления был представлен обновленный купейный вагон, в котором продуманы как мелочи повседневного быта, так и оснащение для длительных маршрутов.

Обновленный вагон, который планируют запустить в серию вызвал как положительные, так и отрицательные отзывы. Первые замечания касаются ежедневных мелочей: дверца антресоли расположена высоко, шкафы иногда требуют регулировки. Для пассажиров важна такая деталь: от удобства хранения зависит, насколько свободным остается место в купе.

Мест для багажа здесь предусмотрено много. Под полкой есть внутренний отсек, а на спинке дивана расположена индивидуальная ниша. Общий шкаф разделен на три отделения. Для спортивного инвентаря предусмотрена антресоль: горные лыжи или сноуборды могут туда поместиться, а вот длинные беговые лыжи, вероятно, нет.

Планировка рассчитана на двух пассажиров: в каждом купе установлены две полки длиной два метра. Подобный размер особенно важен для высоких людей. Интерьер оформлен в светлых тонах, а черные глянцевые акценты придают классическому облику вагонов современный вид.

За комфорт в поездке отвечает и оснащение. Климатом и освещением, включая декоративную подсветку, можно управлять с сенсорной панели. Для развлечений предусмотрены выдвижные экраны. Пассажирам доступны розетки и USB-разъемы. В купе есть сейфы. Электронная таблица маршрутов показывает информацию, а температуру можно регулировать.

На длительных маршрутах пригодится душевая кабина. В вагоне также предусмотрены фен и утюг, для одежды есть гладильная доска.

В основе проекта лежит проверенная платформа купейных вагонов завода «Вагонреммаш», созданная не с нуля. РЖД представили обновленную версию на выставке. Посетители также обращают внимание на мебель: при разложенных диванах высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы, несмотря на скругленные углы. Избыток шкафчиков одни считают неудобством, однако для туристических маршрутов такое решение может оказаться плюсом.

В РЖД заверили, что замечания учтены при доработке окончательной версии. К концу года планируют выпустить 28 модернизированных вагонов для российских железных дорог. Проект может задать более высокую планку комфорта в дальних поездах.