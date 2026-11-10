Почему верхние полки в купе получат отдельный столик: что еще изменится в вагонах РЖД к 2030 году

10 ноября 2026, 07:42
РЖД обновляет подвижной состав: что изменится для пассажиров верхних полок
РЖД обновляет подвижной состав: что изменится для пассажиров верхних полок
РЖД к 2030 году закупит около 449 новых вагонов. В купе пассажирам верхних полок обещают отдельный откидной столик, в плацкарте места отделят шторками. Полки увеличат до двух метров, появятся индивидуальные розетки с USB и Type-C.
Российские железные дороги готовят масштабное обновление пассажирских вагонов. К 2030 году компания планирует закупить около 449 новых вагонов, включая составы габарита Т. Речь пока идет о концепциях и планах, а не об окончательно утвержденных заявлениях, однако направления изменений уже обозначены. Полностью отказываться от классических плацкартных и купейных составов РЖД не собирается — новые вагоны лишь дополнят существующий парк.
Плацкарт: ставка на личное пространство
В новых плацкартных вагонах основной упор сделан на приватность и комфорт. Каждое спальное место планируют отделить шторкой. У пассажира появится персональный светильник и розетка с USB-портом. Откидной столик позволит перекусить или поработать, не дожидаясь, пока освободится общий. Регулируемые воздуховоды дадут возможность самостоятельно менять направление потока воздуха. На длительных маршрутах предусмотрены душевые кабины.
Купе и СВ: увеличенные полки и новая мебель
В купе и СВ изменения коснутся прежде всего спальных мест и оснащения. Полки планируют увеличить до двух метров. Розетки в купе будут индивидуальными, в том числе с разъемом Type-C. Для хранения вещей предусмотрены сейфы. Климат-контроль получит более тонкую настройку температуры. В СВ верхнюю полку днем можно будет превратить в диван; в некоторых случаях потребуется установка другой многофункциональной мебели.
Отдельный столик для пассажиров верхних полок
Пассажирам верхних полок в новых купейных вагонах обещают отдельный откидной столик. Так РЖД рассчитывает сделать дальнюю поездку более удобной, сохранив при этом привычные классы вагонов.
География и тематические поезда
Новые вагоны будут курсировать по востребованным маршрутам и туристическим направлениям. Среди названных зон — Углич и Челябинск; в планах также упоминается Ижевск. Предусмотрены рейсы в Астраханскую и Тульскую области. Для пассажира это означает появление еще одного варианта поездки, при этом привычные вагоны остаются в парке.
Параллельно с обновлением подвижного состава РЖД развивает тематические поездки. Среди них — «Литературный экспресс» и «Кинорейс», где поездка становится частью культурной программы.
Важное уточнение
После испытаний и сертификации окончательный облик вагонов еще может измениться. Поэтому перед поездкой тип вагона в конкретном составе лучше уточнить заранее.
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