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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 23:59

Душ, вендинг и USB: какими будут новые вагоны РЖД вместо плацкарта

Душ, вендинг и USB: какими будут новые вагоны РЖД вместо плацкарта

Плацкарт уходит в прошлое: РЖД пересаживает пассажиров в вагоны нового формата с душем и USB — как будем ездить

Душ, вендинг и USB: какими будут новые вагоны РЖД вместо плацкарта

В 2026 году РЖД планирует отказаться от закупок привычных плацкартных вагонов и перейти к одноэтажным составам. В них обещают сервисную зону с душевой, USB-розетки у мест и несколько тарифных вариантов размещения.

В 2026 году РЖД планирует отказаться от закупок привычных плацкартных вагонов и перейти к одноэтажным составам. В них обещают сервисную зону с душевой, USB-розетки у мест и несколько тарифных вариантов размещения.

С 2026 года на российских железных дорогах начнутся масштабные перемены, которые затронут миллионы пассажиров. Привычные плацкартные вагоны, десятилетиями верно служившие путешественникам, перестанут закупать. На смену им придут новые одноэтажные составы с уровнем сервиса, который раньше казался недостижимым. РЖД и Федеральная пассажирская компания уже зафиксировали эти намерения в своих планах, так что изменения реализуются.

В сцепке вагонов нового формата предусмотрена отдельная сервисная зона с вендинговыми автоматами и душевой кабиной. Именно это отличие и формирует новый облик по сравнению с традиционным плацкартом, хотя пока речь идет лишь о планах закупок, а не о подтвержденном обновлении всего парка.

РЖД и Федеральная пассажирская компания включили переход на одноэтажные конструкции в планы до конца 2026 года. Вагоны соединяются попарно герметичным переходом. Одну такую сцепку, согласно описанию, сможет обслуживать один проводник. Для пассажира важнее другое: сервисная зона будет располагаться в одном из вагонов и не станет занимать место в каждом.

Внутри обещаны места с USB-розетками и сенсорными панелями, светодиодная подсветка и регулировка температуры. Полки должны стать шире, а туалетов в вагоне будет больше. Упоминаются также улучшенные вибро- и звукоизоляция — характеристики, особенно значимые на ночном маршруте, хотя количественных показателей в исходных данных нет.

Выбор разместят в рамках одной формы: четырехместное размещение планируют предлагать по цене плацкарта, одноместный вариант — по тарифу купе, люкс с индивидуальным туалетом — по цене СВ. Точные тарифы и условия пока не приведены.

Существующие плацкартные вагоны, однако, не должны исчезнуть сразу: их оставят в эксплуатации и модернизируют, обновят интерьер и оборудование. Пассажиры смогут выбирать между обновленной классикой и новым форматом.

Эксперты считают, что новые вагоны смогут привлечь пассажиров других видов транспорта. Пока подтвержденный статус новостей ограничивается планами РЖД и Федеральной пассажирской компании на 2026 год; точные сроки поставки в исходном сообщении не названы.

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