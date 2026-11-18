РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года

В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.

В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.

Китайские партнеры подтвердили интерес к поездке по России и предложили включить в маршрут Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, как передают «Коммерсантъ» и «Ведомости Санкт-Петербург».

Интерес китайских партнеров проявился после ознакомительного рейса, который РЖД организовали для представителей туристического рынка Китая. Компания планирует запустить международный туристический поезд в 2027 году. Он отправится из Китая и пройдет через российские регионы, однако маршрут и организацию перевозок еще прорабатывают. Стартовой точкой может стать Пекин или один из северных районов Китая; среди российских вариантов рассматриваются Москва и Санкт-Петербург.

Название «Великий чайный путь» пока рабочее. Оно отсылает к историческому торговому маршруту XVIII и XIX веков: по нему китайский чай через Монголию и Сибирь доставляли в Россию, а затем в Европу. Будущий туристический поезд не будет буквально повторять торговую трассу. Проект объединит культурные и природные достопримечательности России и Китая.

В ознакомительном рейсе участвовали 15 человек из туристической отрасли и медиа, включая представителей турагентств и туроператоров, блогеров и журналистов. С 28 июля по 7 августа делегация проехала около 5600 км на составе «Байкальская сказка». Из Улан-Удэ поезд направился в Иркутск, затем прошел через Красноярск и Новосибирск. После Екатеринбурга и Перми состав прибыл в Москву.

Гости знакомились с городами и музеями, а местную кухню пробовали в ходе программы. Одной из главных точек стал Байкал. Участникам также представили туристическую концепцию будущего маршрута, рассказал Колесников.

По словам Колесникова, китайские партнеры предложили добавить к Москве Санкт-Петербург, РЖД рассматривает этот вариант. Петербург может войти в маршрут наряду со столицей или стать конечной станцией. Более конкретные параметры перевозок ожидаются ближе к весне, после согласования проекта и необходимых договоренностей.