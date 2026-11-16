16 ноября 2026, 19:41
РЖД готовит конкуренцию авиаперевозкам: плацкарт заменят вагоны нового формата
РЖД готовит конкуренцию авиаперевозкам: плацкарт заменят вагоны нового формата
РЖД и Федеральная пассажирская компания включили одноэтажные вагоны в планы развития отрасли. В них предусмотрены душ и вендинговые автоматы, а привычный плацкарт обещают оставить в эксплуатации и модернизировать.
РЖД планирует конкурировать с авиаперевозками: в планах компании на будущее — масштабные перемены на российских железных дорогах, которые затронут миллионы пассажиров. Привычные плацкартные вагоны, десятилетиями верно служившие путешественникам, перестанут закупать — на смену им придут новые одноэтажные составы с уровнем сервиса, который раньше казался недостижимым. РЖД и Федеральная пассажирская компания уже зафиксировали эти намерения в своих планах, так что изменения реализуются.
В сцепке вагонов нового формата предусмотрена отдельная сервисная зона с вендинговыми автоматами и душевой кабиной. Именно это отличие и формирует новый облик по сравнению с традиционным плацкартом, хотя пока речь идет лишь о планах закупок, а не о подтвержденном обновлении всего парка.
РЖД и Федеральная пассажирская компания включили переход на одноэтажные конструкции в свои планы на будущее. Вагоны соединяются попарно герметичным переходом. Одну такую сцепку, согласно описанию, сможет обслуживать один проводник. Для пассажира важнее другое: сервисная зона будет располагаться в одном из вагонов и не станет занимать место в каждом.
Внутри обещаны места с USB-розетками и сенсорными панелями, светодиодная подсветка и регулировка температуры. Полки должны стать шире, а туалетов в вагоне будет больше. Упоминаются также улучшенные вибро- и звукоизоляция — характеристики, особенно значимые на ночном маршруте, хотя количественных показателей в исходных данных нет.
Выбор разместят в рамках одной формы: четырехместное размещение планируют предлагать по цене плацкарта, одноместный вариант — по тарифу купе, люкс с индивидуальным туалетом — по цене СВ. Точные тарифы и условия пока не приведены.
Существующие плацкартные вагоны, однако, не должны исчезнуть сразу: их оставят в эксплуатации и модернизируют, обновят интерьер и оборудование. Пассажиры смогут выбирать между обновленной классикой и новым форматом.
Эксперты считают, что новые вагоны смогут привлечь пассажиров других видов транспорта. Пока подтвержденный статус новостей ограничивается планами РЖД и Федеральной пассажирской компании на будущее; точные сроки поставки в исходном сообщении не названы.
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