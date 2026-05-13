РЖД представило новый вагон СВ с увеличенными полками, сейфами и нишей для лыж, пообещав учесть мнение пассажиров перед запуском серии

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 13:15

РЖД показал новый вагон СВ: увеличенные полки, ниши для инвентаря и современный интерьер

В рамках выставки «Транспорт России» РЖД представил обновленный вагон СВ с удлиненными спальными полками, нишей для спортивного инвентаря и современным интерьером. Компания собирает отзывы пассажиров, чтобы доработать финальный вариант. Новые решения в дизайне и функционале могут изменить привычный комфорт дальних поездок.

РЖД представило обновлённый вагон СВ с улучшенным комфортом на выставке «Транспорт России». Это событие вызвало интерес не только у специалистов, но и у обычных пассажиров: компания впервые открыто заявила, что намерена учесть мнение пользователей перед запуском новой концепции в серию.

Главное новшество — увеличенная длина спальных полок: теперь они стали длиннее на 16 дюймов (около 40 см), что особенно важно для высоких пассажиров. Двухметровая полка легко трансформируется в полноценное спальное место с матрасом, что заметно повышает уровень комфорта. В интерьере преобладают тёплые тона, создающие ощущение уюта и приватности.

Вместо привычных крючков для одежды появились шкафчики, а над спальными местами разместили закрытые полки для ручной клади. Это решение позволяет рационально использовать пространство и избежать захламленности в купе. Особое внимание уделили любителям активного отдыха: теперь в каждом купе есть ниша для перевозки спортивного инвентаря, например сноуборда или лыж.

Оснащение нового вагона включает энергосберегающие светильники, мониторы с русскоязычным интерфейсом и дистанционным управлением, а также розетки 220 В, USB‑разъемы и разъемы типа C. Для безопасности и удобства предусмотрены кнопки вызова проводника и персональные сейфы. В коридоре установлены электронные табло, кулеры с питьевой водой и контейнеры для раздельного сбора отходов. В служебном купе появились сейфы для хранения личных вещей сотрудников, термопоты и капсульные кофемашины.

Разработчики отказались от некоторых спорных решений: не стали расширять полки, не предусмотрели шкаф в купе и не сделали дверь для объединения двух купе в одно пространство. По словам представителей РЖД, эти изменения были сделаны после анализа пожеланий пассажиров и экспертов.

В ближайшее время компания планирует получить обратную связь от пользователей, чтобы определить, какие элементы нового дизайна действительно востребованы. Итоговое решение о массовом переоборудовании вагонов будет принято только после тщательного анализа. Подобный подход может стать новым стандартом для российских железных дорог, ставящим во главу угла удобство и эффективность.

