РЖД показали вагон-отель: душ, сенсорные панели и неожиданные минусы для пассажиров

9 июня 2026, 06:28
РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок
РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок
Модернизированный спальный вагон РЖД с увеличенными полками и современным оснащением вызвал бурное обсуждение среди экспертов и пассажиров. Новинка может изменить стандарты комфорта на российских железных дорогах, но не обошлось без спорных решений.
Модернизация спальных вагонов РЖД стала одной из самых перспективных тем для российских пассажиров в 2026 году. На выставке компания впервые продемонстрировала обновленный купейный вагон, который сразу привлек внимание сочетанием двухметровых полок и интерьера, вдохновленного яхтенной эстетикой. Это решение не только меняет привычный облик поездов, но и поднимает планку комфорта для дальних маршрутов.
Вместо четырех стандартных полок теперь в купе только две, но их длина увеличилась до двух метров. Такое новшество особенно ценят высокие пассажиры, которые раньше мирились с теснотой. Светлый интерьер с черными акцентами создает ощущение простора и современности, а детали оформления отсылают к классическим яхтам. Для каждого пассажира предусмотрены ниши, три отделения в общем шкафу и антресоль для спортивного инвентаря. Однако уже сейчас отмечено, что длинные лыжи в антресоль не помещаются, что может стать проблемой для любителей активного отдыха.
Техническое оснащение соответствует современным технологиям: управление климатом и освещением осуществляется через сенсорную панель, для развлечений предусмотрены выдвижные экраны. В каждом купе есть розетка, USB-разъемы и сейфы, а также электронная таблица с информацией о маршруте и температуре. Важным новшеством стала душевая кабина — раньше такую опцию можно было встретить только в поездах премиум-класса. Также в вагоне есть фен, утюг и гладильная доска.
Несмотря на очевидные плюсы, первые отзывы выявили и ряд недочетов. Пассажиры отмечают, что дверца антресоли расположена слишком высоко, а дверцы шкафов требуют доработки. Некоторые считают, что шкаф с большим количеством отделений избыточен для определенных маршрутов, но для туристических поездок это скорее преимущество. Высокие пассажиры также жалуются на выступающие элементы мебели, которые могут мешать при разложенных диванах, несмотря на скругленные углы.
Планируется, что до конца года по российским железным дорогам отправятся 28 таких модернизированных вагонов. Если проект окажется успешным, он может установить новый стандарт комфорта для поездов дальнего следования. Для сравнения, в других странах также активно внедряются инновации в пассажирских перевозках: например, развитие роботакси и новых сервисов обсуждается в отдельном материале о внедрении беспилотных автомобилей в городах мира . Это обуславливает общую тенденцию к повышению уровня сервиса и комфорта на транспорте.
Обновление вагонов РЖД может стать важным шагом для всей отрасли, если компания учтет замечаниями пассажиров и специалистов при доработке конечной версии.
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