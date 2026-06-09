РЖД показали вагон-отель: душ, сенсорные панели и неожиданные минусы для пассажиров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 06:28

РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок

РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок

РЖД показали вагон-отель: душ, сенсорные панели и неожиданные минусы для пассажиров

РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок

Модернизированный спальный вагон РЖД с увеличенными полками и современным оснащением вызвал бурное обсуждение среди экспертов и пассажиров. Новинка может изменить стандарты комфорта на российских железных дорогах, но не обошлось без спорных решений.

Модернизированный спальный вагон РЖД с увеличенными полками и современным оснащением вызвал бурное обсуждение среди экспертов и пассажиров. Новинка может изменить стандарты комфорта на российских железных дорогах, но не обошлось без спорных решений.

Модернизация спальных вагонов РЖД стала одной из самых перспективных тем для российских пассажиров в 2026 году. На выставке компания впервые продемонстрировала обновленный купейный вагон, который сразу привлек внимание сочетанием двухметровых полок и интерьера, вдохновленного яхтенной эстетикой. Это решение не только меняет привычный облик поездов, но и поднимает планку комфорта для дальних маршрутов.

Вместо четырех стандартных полок теперь в купе только две, но их длина увеличилась до двух метров. Такое новшество особенно ценят высокие пассажиры, которые раньше мирились с теснотой. Светлый интерьер с черными акцентами создает ощущение простора и современности, а детали оформления отсылают к классическим яхтам. Для каждого пассажира предусмотрены ниши, три отделения в общем шкафу и антресоль для спортивного инвентаря. Однако уже сейчас отмечено, что длинные лыжи в антресоль не помещаются, что может стать проблемой для любителей активного отдыха.

Техническое оснащение соответствует современным технологиям: управление климатом и освещением осуществляется через сенсорную панель, для развлечений предусмотрены выдвижные экраны. В каждом купе есть розетка, USB-разъемы и сейфы, а также электронная таблица с информацией о маршруте и температуре. Важным новшеством стала душевая кабина — раньше такую опцию можно было встретить только в поездах премиум-класса. Также в вагоне есть фен, утюг и гладильная доска.

Несмотря на очевидные плюсы, первые отзывы выявили и ряд недочетов. Пассажиры отмечают, что дверца антресоли расположена слишком высоко, а дверцы шкафов требуют доработки. Некоторые считают, что шкаф с большим количеством отделений избыточен для определенных маршрутов, но для туристических поездок это скорее преимущество. Высокие пассажиры также жалуются на выступающие элементы мебели, которые могут мешать при разложенных диванах, несмотря на скругленные углы.

Планируется, что до конца года по российским железным дорогам отправятся 28 таких модернизированных вагонов. Если проект окажется успешным, он может установить новый стандарт комфорта для поездов дальнего следования. Для сравнения, в других странах также активно внедряются инновации в пассажирских перевозках: например, развитие роботакси и новых сервисов обсуждается в отдельном материале о внедрении беспилотных автомобилей в городах мира . Это обуславливает общую тенденцию к повышению уровня сервиса и комфорта на транспорте.

Обновление вагонов РЖД может стать важным шагом для всей отрасли, если компания учтет замечаниями пассажиров и специалистов при доработке конечной версии.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Иваново Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться