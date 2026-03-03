РЖД показали вагон-отель: душ, сенсорные панели и неожиданные минусы

3 марта 2026, 09:46
РЖД показала спальный вагон с двухметровыми полками и интерьером в стиле яхты
В РЖД представили обновленный спальный вагон-купе, увеличенными полками и интерьером, вдохновленным яхтами. Новинка уже вызвала споры среди экспертов и пассажиров. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.
На недавней выставке РЖД впервые представил обновленный спальный вагон, который сразу привлек внимание публики. Его концепция строится не на производстве абсолютно новой продукции с нуля, а на позднейшем современном современном этапе купейных вагонов, который осуществляет завод «Вагонреммаш» в Воронеже. Инженеры взяли проверенную платформу и полностью переосмыслили пространство данных, стремясь изменить привычный опыт дальних поездок по России в условиях растущего комфорта.
Главное изменение бросается в глаза сразу: в каждой купе установлено всего две полки, длина увеличена до двух метров, что особенно ценят высокие пассажиры. Интерьер, выполненный в светлых тонах с акцентами черного блеска, отсылает к классическим стенам, создает ощущение преемственности традиций. Однако основная ставка сделана эргономичной и включает в себя: помимо внутреннего места под полкой, для каждого пассажира предусмотрена индивидуальная ниша на спинке дивана, три отделения в общем шкафу и даже специальный антресоль для спортивного инвентаря. Правда, последнее решение уже вызвало вопросы у любителей активного отдыха: если горные лыжи или сноуборд туда поместятся, то длинные беговые лыжи — уже вряд ли ли.
Техническое оснащение купе соответствует стандартам современного отеля. Управление климатом и освещением, включая декоративную подсветку, осуществляется через сенсорную панель. Для развлечений предусмотрены выдвижные экраны, а в пассажирах — розетки, USB-разъемы и сейфы. Электронная таблица информирует о маршруте, температуру можно регулировать по своему усмотрению. Высокий уровень безопасности и комфорта купе: в вагоне появилась душевая кабина, что важно для длительных маршрутов, а также фен, утюг и гладильная доска, превращающие ванну в серьезное путешествие с удобствами.
Впрочем, первые обзоры выявили и некоторые недочеты, которые предстоит исправить. Пассажиры обращают внимание на то, что дверца антресоли расположена слишком высоко, а дверцы шкафов иногда требуют дополнительной регулировки. Вызывает споры и обилие шкафчиков: для одних маршрутов их может быть слишком много, но для туристических мест это скорее плюс. Кроме того, при разложенных диванах высокие люди могут задевать выступающие элементы мебели, несмотря на скругленные углы.
В РЖД заверили, что все замечания посетителей выставки будут учтены при доработке окончательной версии. Уже к концу года собираются выпустить 28 таких модернизированных вагонов, которые выдут на российские железные дороги. Если проект окажется успешным, он может поставить новый, более высокий планку комфорта для поездов в дальнем следовании по стране.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 20:29
Двухэтажные вагоны РЖД: как изменился комфорт и вместимость поездов дальнего следования
Двухэтажные вагоны РЖД заметно увеличили вместимость поездов и предложили пассажирам современный сервис. Однако у таких составов есть свои нюансы, которые стоит учитывать при покупке билета и выборе места. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание.Читать далее
-
02.03.2026, 20:19
Пять тысяч километров на Belgee X70: зимний опыт, неожиданные нюансы и реальные расходы
Belgee X70 прошел испытание зимними дорогами России на маршруте Москва-Ижевск. В материале - детали эксплуатации, неожиданные мелочи, реальные расходы и нюансы, которые проявились только в дальней поездке. Практический опыт для тех, кто выбирает кроссовер для зимы.Читать далее
-
02.03.2026, 19:48
Российская миссия «Луна-27» отправит два аппарата на разные полюса спутника
Впервые в истории отечественной космонавтики «Роскосмос» готовит одновременную посадку двух аппаратов на противоположные полюса Луны. Это решение может повлиять на стратегию освоения спутника Земли и определить новые приоритеты для будущих миссий.Читать далее
-
02.03.2026, 19:40
Кемпер на базе Lada Granta удивил британских экспертов сочетанием цены и оснащения
Автодом на базе Lada Granta оказался в центре внимания зарубежных специалистов благодаря необычному сочетанию доступности и функциональности. Однако эксперты предупреждают о ряде сложностей, которые могут возникнуть у европейских покупателей. В чем особенности этого кемпера и почему он стал предметом обсуждения - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 08:09
Вагоны с одноместными купе: как изменился комфорт поездок в будущем
В поезде «Экспресс» появились спальные вагоны с одноместными купе. Это решение для тех, кто устал от случайных попутчиков и хочет тишины в пути. Разбираемся, чем такие вагоны отличаются от обычных и почему они востребованы именно сейчас.Читать далее
-
02.03.2026, 06:28
Escape Pod: новый взгляд на кемпинг - обновленный прицеп для сложных маршрутов
Goldfields Campers & Caravans выпустила обновленный Escape Pod - прицеп-кемпер, рассчитанный на длительные автономные поездки и сложные условия. Новая версия стала просторнее, получила расширенное оснащение и ориентирована на тех, кто ценит комфорт даже вдали от цивилизации.Читать далее
-
01.03.2026, 07:03
Mercedes-Benz Sprinter превратили в роскошный автодом с уровнем комфорта городской квартиры
Современные автодома уже не уступают по комфорту обычным квартирам. Новый проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и длинной базой удивляет продуманным оснащением и возможностями для автономных путешествий. Почему такие решения становятся все популярнее - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 18:57
Французский Tiny House Patricia: почему этот дом на колесах не похож ни на один другой
Tiny House Patricia - не просто очередной дом на колесах с хитроумными решениями для экономии места. Его главная особенность - атмосфера настоящего уюта и жизни, которую редко встретишь в подобных проектах. В чем секрет французского подхода и почему этот дом вызывает столько эмоций - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 18:14
Рейсы Петербург — Дубай приостановлены после ударов США и Израиля по Ирану
Рейсы из Петербурга в Дубай отменены: Аэрофлот и Emirates приостановили полёты из-за обострения на Ближнем Востоке. Пассажирам предложат перенос дат или возврат средств. Ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой.Читать далее
