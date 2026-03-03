РЖД показали вагон-отель: душ, сенсорные панели и неожиданные минусы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 09:46

В РЖД представили обновленный спальный вагон-купе, увеличенными полками и интерьером, вдохновленным яхтами. Новинка уже вызвала споры среди экспертов и пассажиров. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.

На недавней выставке РЖД впервые представил обновленный спальный вагон, который сразу привлек внимание публики. Его концепция строится не на производстве абсолютно новой продукции с нуля, а на позднейшем современном современном этапе купейных вагонов, который осуществляет завод «Вагонреммаш» в Воронеже. Инженеры взяли проверенную платформу и полностью переосмыслили пространство данных, стремясь изменить привычный опыт дальних поездок по России в условиях растущего комфорта.

Главное изменение бросается в глаза сразу: в каждой купе установлено всего две полки, длина увеличена до двух метров, что особенно ценят высокие пассажиры. Интерьер, выполненный в светлых тонах с акцентами черного блеска, отсылает к классическим стенам, создает ощущение преемственности традиций. Однако основная ставка сделана эргономичной и включает в себя: помимо внутреннего места под полкой, для каждого пассажира предусмотрена индивидуальная ниша на спинке дивана, три отделения в общем шкафу и даже специальный антресоль для спортивного инвентаря. Правда, последнее решение уже вызвало вопросы у любителей активного отдыха: если горные лыжи или сноуборд туда поместятся, то длинные беговые лыжи — уже вряд ли ли.

Техническое оснащение купе соответствует стандартам современного отеля. Управление климатом и освещением, включая декоративную подсветку, осуществляется через сенсорную панель. Для развлечений предусмотрены выдвижные экраны, а в пассажирах — розетки, USB-разъемы и сейфы. Электронная таблица информирует о маршруте, температуру можно регулировать по своему усмотрению. Высокий уровень безопасности и комфорта купе: в вагоне появилась душевая кабина, что важно для длительных маршрутов, а также фен, утюг и гладильная доска, превращающие ванну в серьезное путешествие с удобствами.

Впрочем, первые обзоры  выявили и некоторые недочеты, которые предстоит исправить. Пассажиры обращают внимание на то, что дверца антресоли расположена слишком высоко, а дверцы шкафов иногда требуют дополнительной регулировки. Вызывает споры и обилие шкафчиков: для одних маршрутов их может быть слишком много, но для туристических мест это скорее плюс. Кроме того, при разложенных диванах высокие люди могут задевать выступающие элементы мебели, несмотря на скругленные углы.

В РЖД заверили, что все замечания посетителей выставки будут учтены при доработке окончательной версии. Уже к концу года собираются выпустить 28 таких модернизированных вагонов, которые выдут на российские железные дороги. Если проект окажется успешным, он может поставить новый, более высокий планку комфорта для поездов в дальнем следовании по стране.

