РЖД показали концепт двухэтажного вагона с детской игровой зоной — но сроки запуска не известны

В новом концепте РЖД нижний этаж отведен для восьми купе на 32 пассажира, а на верхнем разместили 22 кресла и детскую игротеку. Для маленьких путешественников предусмотрели отдельные решения и в санузлах; срок появления вагона в поездах пока неизвестен.

В новом концепте РЖД нижний этаж отведен для восьми купе на 32 пассажира, а на верхнем разместили 22 кресла и детскую игротеку. Для маленьких путешественников предусмотрели отдельные решения и в санузлах; срок появления вагона в поездах пока неизвестен.

РЖД не стоит на месте и движется в сторону повышения комфорта пассажиров, в том числе детей. Так, в новом концепте вагона, для маленьких пассажиров предусмотрели изменения даже в санузлах: там появятся детские сиденья и ступеньки-подставки. С их помощью дети смогут самостоятельно дотянуться до раковины и помыть руки.

Эти решения вошли в концепцию двухэтажного вагона, который РЖД представит на XX Международном форуме и выставке «Транспорт России» прошедшей в Москве с 18 по 20 ноября 2026 года. На выставке представлены макеты, а не готовых серийных вагонов. Как сообщает РБК, на первом уровне разместятся восемь четырехместных купе, всего в них смогут проехать 32 пассажира. Проект совместно разрабатывают Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочерняя структура РЖД и «Трансмашхолдинг».

На втором этаже предусмотрели 22 пассажирских кресла и игровое пространство для детей. Игровую зону разделят на отрасли для разных занятий. Для подвижной игры «Твистер» предлагается отдельная площадка. Отдельные места отведены для настольных игр и рисования. В проекте также включены занятия для развития мелкой моторики. Здесь установлены интерактивные сенсорные панели и игровые приставки. Рядом с игровой зоной предусмотрят места для отдыха сопровождающих взрослых, пишет «РЖД-Партнер» .

Для подвижной игры «Твистер» предлагается отдельная площадка. Также будут предоставлены столики с играми для развития мелкой моторики. Для отдыха предусмотрены мягкие пуфики.

О проекте такого вагона стало известно в октябре: ФПК работает над ним вместе с «Трансмашхолдингом». Тогда генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов рассказал о совместной разработке концепции. Инициатива рассчитана на семейные поездки на дальние расстояния.

По плану вагоны планируют вывести на маршруты в начале 2028 года. Но возможно срок выхода обновленного вагона будет изменен, как уже было с ранее представленным концептом плацкартного вагона, который должен повысить комфорт и уровень приватности.