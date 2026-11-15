15 ноября 2026, 18:49
58 мест, душ и шторки: «2050.ЛАБ» и ТМХ показали, каким станет плацкарт будущего
58 мест, душ и шторки: «2050.ЛАБ» и ТМХ показали, каким станет плацкарт будущего
«2050.ЛАБ» и ТМХ представили концепт плацкартного вагона, который может изменить привычные поездки на дальние расстояния. Внутри — 58 спальных мест вместо 54, увеличенные полки, персональные розетки и вентиляция у каждого пассажира, плотные шторки для эффекта личного кабинета и душевая кабина. Когда новинка выйдет на маршруты и сколько будет стоить билет — читайте в нашем материале.
На выставке «Транспорт России» был представлен макет плацкартного вагона нового поколения, разработанный исследовательским центром «2050.ЛАБ» совместно с Трансмашхолдингом (ТМХ). Концепт, который может изменить представление о массовых перевозках на дальние расстояния, получил 58 спальных мест вместо привычных 54, а также ряд опций, ранее доступных только в купейных вагонах или поездах повышенного класса.
Больше пространства без потери вместимости
Ключевое отличие нового вагона — использование габарита Т. Кузов стал длиннее на 73 сантиметра и шире на 28 сантиметров по сравнению с эксплуатируемым сейчас стандартом 1-ВМ. Это позволило не только добавить дополнительные места, но и увеличить размеры самих полок. Так, длина поперечных полок выросла на 14 сантиметров (до почти 1,9 метра), а ширина — на 3 сантиметра. Боковые места также стали просторнее: плюс 10 сантиметров в длину и 4 сантиметра в ширину. По замыслу дизайнеров, это должно решить давнюю проблему высоких пассажиров, которым приходилось спать с согнутыми ногами.
«Капсульный» эффект и персональные удобства
В «2050.ЛАБ» концепцию описывают как стремление к максимальной персонализации пространства. Каждое спальное место в новом вагоне оснащено плотной шторкой, создающей эффект личного кабинета. Кроме того, для каждого пассажира предусмотрены индивидуальный светильник, розетка на 220 В и USB-порт, а также собственная система вентиляции с регулировкой воздушного потока. Верхние полки впервые получили отдельные столики, что избавляет от необходимости делить общую поверхность с соседями.
Душ в плацкарте: роскошь или новая норма
Пожалуй, самым радикальным нововведением стало наличие в вагоне душевой кабины. Для плацкартного сегмента, где пассажиры были лишены даже элементарных розеток, это серьезный шаг. Помимо душа, в вагоне предусмотрены два санитарных блока. При отделке используются антибактериальные покрытия, а в санузлах установлены ультрафиолетовые лампы для дополнительной дезинфекции. Впрочем, эксперты отмечают, что душ будет общим для всех 58 пассажиров, что на длинных маршрутах может создать очередь.
Когда поедем?
Несмотря на то что макет уже демонстрируется публике, до реальных поездок еще далеко. На данный момент технические решения существуют в виде проектной документации и выставочного образца. По информации ТМХ, изготовление опытного образца на Тверском вагоностроительном заводе и его сертификация запланированы на конец 2026 года, а серийный выпуск и начало эксплуатации на наиболее востребованных маршрутах ожидаются не ранее 2027 года. Стоимость проезда в новых вагонах и конкретные направления, куда они отправятся в первую очередь, пока не объявлены.
Справка
«2050.ЛАБ» — российская студия промышленного дизайна и исследовательский центр, занимающийся разработкой концепций транспорта будущего. Ранее студия уже работала над проектами модульных вагонов для ТМХ, предлагая нестандартные решения, такие как трансформация нижних полок в кресла для дневных поездок.
Похожие материалы
-
18.11.2026, 20:00
Китайский бизнес-класс и российская плацкарта: почему скоростные поезда сильно отличаются
В Китае дальние и скоростные поезда предлагают разные схемы размещения пассажиров - от открытых спальных полок до кресел бизнес-класса. В России обновление парка идет постепенно: к 2035 году планируют закупить тысячи новых вагонов.Читать далее
-
18.11.2026, 18:30
«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»
В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.Читать далее
-
18.11.2026, 17:39
Капсульные вагоны РЖД планируют вывести на маршруты в 2028 году — что известно
В капсульном вагоне предусмотрят 56 мест в два яруса и отдельное пространство для каждого пассажира. Новый формат обещает быть дешевле классического купе, а его выход на маршруты запланирован на 2028 год.Читать далее
-
18.11.2026, 14:48
Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор вернется на маршрут в ноябре
Первый рейс из Пекина запланирован на 25 ноября, а из Иркутска поезд отправится 28 ноября. Состав № 3/4 будет ходить раз в неделю через Улан-Батор. Билеты на российские и монгольские станции можно купить в кассах РФ за 60 суток до отправления.Читать далее
-
18.11.2026, 08:35
Плацкарт будущего: 58 мест вместо 54, душевая и своя розетка — что изменится в вагонах РЖД
На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкарта с более длинными полками и отдельной душевой. В вагоне предусмотрено 58 мест, у пассажиров будут собственные шторки и светильники, а также розетки.Читать далее
-
18.11.2026, 07:14
Сборка первого российского водородного поезда завершается, намечены первые испытания
Первый российский поезд на водородных топливных элементах собирают для неэлектрифицированных линий: расчетный запас хода трехвагонного состава планируют довести до 725 км. Сертификация и начало тестовой эксплуатации намечены на 2027 год; первые составы хотят направить на Сахалин.Читать далее
-
18.11.2026, 07:02
РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года
В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.Читать далее
-
17.11.2026, 20:31
Купе без соседей за 5000 рублей: чем вагон 1Б «Экспресса» №3/4 отличается от СВ и обычного купе
В вагоне №3 поезда Москва - Санкт-Петербург пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.Читать далее
-
17.11.2026, 18:29
«Экспресс» предложил одноместные купе за 5000-6000 рублей — как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В ночном поезде «Экспресс» №3/4 появился вагон с одноместными купе. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей: в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал, а формат рассчитан на тех, кому важны уединение и полноценный отдых в пути.Читать далее
-
17.11.2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.Читать далее
Похожие материалы
-
18.11.2026, 20:00
Китайский бизнес-класс и российская плацкарта: почему скоростные поезда сильно отличаются
В Китае дальние и скоростные поезда предлагают разные схемы размещения пассажиров - от открытых спальных полок до кресел бизнес-класса. В России обновление парка идет постепенно: к 2035 году планируют закупить тысячи новых вагонов.Читать далее
-
18.11.2026, 18:30
«СВ за полцены»: что скрывается за одноместным купе в ночном «Экспрессе»
В ночном «Экспрессе» №3/4 появился вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 6000 рублей включает завтрак и дополнительные услуги; формат рассчитан на пассажиров, которым важны уединение и отдых без тарифа дорогого СВ.Читать далее
-
18.11.2026, 17:39
Капсульные вагоны РЖД планируют вывести на маршруты в 2028 году — что известно
В капсульном вагоне предусмотрят 56 мест в два яруса и отдельное пространство для каждого пассажира. Новый формат обещает быть дешевле классического купе, а его выход на маршруты запланирован на 2028 год.Читать далее
-
18.11.2026, 14:48
Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор вернется на маршрут в ноябре
Первый рейс из Пекина запланирован на 25 ноября, а из Иркутска поезд отправится 28 ноября. Состав № 3/4 будет ходить раз в неделю через Улан-Батор. Билеты на российские и монгольские станции можно купить в кассах РФ за 60 суток до отправления.Читать далее
-
18.11.2026, 08:35
Плацкарт будущего: 58 мест вместо 54, душевая и своя розетка — что изменится в вагонах РЖД
На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкарта с более длинными полками и отдельной душевой. В вагоне предусмотрено 58 мест, у пассажиров будут собственные шторки и светильники, а также розетки.Читать далее
-
18.11.2026, 07:14
Сборка первого российского водородного поезда завершается, намечены первые испытания
Первый российский поезд на водородных топливных элементах собирают для неэлектрифицированных линий: расчетный запас хода трехвагонного состава планируют довести до 725 км. Сертификация и начало тестовой эксплуатации намечены на 2027 год; первые составы хотят направить на Сахалин.Читать далее
-
18.11.2026, 07:02
РЖД планирует запустить поезд «Великий чайный путь», но не ранее 2027 года
В 2027 году РЖД рассчитывает отправить из Китая международный туристический поезд по российским регионам. Маршрут еще не утвержден: конечной точкой могут стать Москва или Санкт-Петербург, а китайские партнеры попросили включить в него северную столицу.Читать далее
-
17.11.2026, 20:31
Купе без соседей за 5000 рублей: чем вагон 1Б «Экспресса» №3/4 отличается от СВ и обычного купе
В вагоне №3 поезда Москва - Санкт-Петербург пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.Читать далее
-
17.11.2026, 18:29
«Экспресс» предложил одноместные купе за 5000-6000 рублей — как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В ночном поезде «Экспресс» №3/4 появился вагон с одноместными купе. Билет стоит от 5000 до 6000 рублей: в цену входят завтрак и доступ в бизнес-зал, а формат рассчитан на тех, кому важны уединение и полноценный отдых в пути.Читать далее
-
17.11.2026, 14:10
Когда по дорогам России поедут машины без водителя и кто ответит за ДТП
Автономные грузовики российских разработчиков уже прошли более 20 млн км, но отрасль пока работает в экспериментальном правовом режиме. Правительство внесло в Госдуму законопроект с едиными правилами. Ожидаемая дата вступления в силу - 1 сентября 2027 года.Читать далее