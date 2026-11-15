58 мест, душ и шторки: «2050.ЛАБ» и ТМХ показали, каким станет плацкарт будущего

«2050.ЛАБ» и ТМХ представили концепт плацкартного вагона, который может изменить привычные поездки на дальние расстояния. Внутри — 58 спальных мест вместо 54, увеличенные полки, персональные розетки и вентиляция у каждого пассажира, плотные шторки для эффекта личного кабинета и душевая кабина. Когда новинка выйдет на маршруты и сколько будет стоить билет — читайте в нашем материале.

«2050.ЛАБ» и ТМХ представили концепт плацкартного вагона, который может изменить привычные поездки на дальние расстояния. Внутри — 58 спальных мест вместо 54, увеличенные полки, персональные розетки и вентиляция у каждого пассажира, плотные шторки для эффекта личного кабинета и душевая кабина. Когда новинка выйдет на маршруты и сколько будет стоить билет — читайте в нашем материале.

На выставке «Транспорт России» был представлен макет плацкартного вагона нового поколения, разработанный исследовательским центром «2050.ЛАБ» совместно с Трансмашхолдингом (ТМХ). Концепт, который может изменить представление о массовых перевозках на дальние расстояния, получил 58 спальных мест вместо привычных 54, а также ряд опций, ранее доступных только в купейных вагонах или поездах повышенного класса.

Больше пространства без потери вместимости

Ключевое отличие нового вагона — использование габарита Т. Кузов стал длиннее на 73 сантиметра и шире на 28 сантиметров по сравнению с эксплуатируемым сейчас стандартом 1-ВМ. Это позволило не только добавить дополнительные места, но и увеличить размеры самих полок. Так, длина поперечных полок выросла на 14 сантиметров (до почти 1,9 метра), а ширина — на 3 сантиметра. Боковые места также стали просторнее: плюс 10 сантиметров в длину и 4 сантиметра в ширину. По замыслу дизайнеров, это должно решить давнюю проблему высоких пассажиров, которым приходилось спать с согнутыми ногами.

«Капсульный» эффект и персональные удобства

В «2050.ЛАБ» концепцию описывают как стремление к максимальной персонализации пространства. Каждое спальное место в новом вагоне оснащено плотной шторкой, создающей эффект личного кабинета. Кроме того, для каждого пассажира предусмотрены индивидуальный светильник, розетка на 220 В и USB-порт, а также собственная система вентиляции с регулировкой воздушного потока. Верхние полки впервые получили отдельные столики, что избавляет от необходимости делить общую поверхность с соседями.

Душ в плацкарте: роскошь или новая норма

Пожалуй, самым радикальным нововведением стало наличие в вагоне душевой кабины. Для плацкартного сегмента, где пассажиры были лишены даже элементарных розеток, это серьезный шаг. Помимо душа, в вагоне предусмотрены два санитарных блока. При отделке используются антибактериальные покрытия, а в санузлах установлены ультрафиолетовые лампы для дополнительной дезинфекции. Впрочем, эксперты отмечают, что душ будет общим для всех 58 пассажиров, что на длинных маршрутах может создать очередь.

Когда поедем?

Несмотря на то что макет уже демонстрируется публике, до реальных поездок еще далеко. На данный момент технические решения существуют в виде проектной документации и выставочного образца. По информации ТМХ, изготовление опытного образца на Тверском вагоностроительном заводе и его сертификация запланированы на конец 2026 года, а серийный выпуск и начало эксплуатации на наиболее востребованных маршрутах ожидаются не ранее 2027 года. Стоимость проезда в новых вагонах и конкретные направления, куда они отправятся в первую очередь, пока не объявлены.

Справка

«2050.ЛАБ» — российская студия промышленного дизайна и исследовательский центр, занимающийся разработкой концепций транспорта будущего. Ранее студия уже работала над проектами модульных вагонов для ТМХ, предлагая нестандартные решения, такие как трансформация нижних полок в кресла для дневных поездок.