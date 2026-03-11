Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 10:39

РЖД показали новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем

Вагоны с интерьером в стиле яхты и индивидуальными нишами — как изменится комфорт поездок

РЖД представили обновленный спальный вагон-купе с двухметровыми полками, душевой кабиной и интерьером в стиле яхты. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах и уже вызвала интерес у экспертов. Какие детали удивили пассажиров и когда ждать такие вагоны на маршрутах - в материале.

Рынок железнодорожных перевозок в России получил новый импульс: РЖД представили обновленный спальный вагон-купе, который сразу же привлек внимание пассажиров и специалистов. Причина проста — впервые за долгое время в привычном формате появились решения, способные изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования.

Главная особенность конструкции нового вагона — всего две полки в каждом купе, длина которых составляет два метра. Это решение по достоинству оценят высокие пассажиры, которым раньше приходилось мириться с теснотой. Теперь можно вытянуться в полный рост, не упираясь в стену. Интерьер выполнен в светлых тонах с лаконичными черными деталями, что создает ощущение простора и современности. Вдохновением для дизайнеров послужили яхты, и это заметно в продуманности каждой детали.

Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя максимально комфортно. У каждого есть ниша в спинке дивана, три отделения в общем шкафу и отдельный антресоль для спортивного инвентаря. Однако не обошлось без нюансов: длинные беговые лыжи в антресоль не поместятся, а вот сноуборд или горные лыжи — без проблем. Для обычных путешественников обилие шкафчиков может показаться избыточным, но для туристов это скорее плюс.

Технологическое оснащение купе соответствует современным гостиницам. Сенсорная панель позволяет регулировать климат и освещение, включая декоративную подсветку. Для развлечений предусмотрены выдвижные экраны, у каждого места есть розетка, USB-разъемы и сейф. Электронная панель информирует о маршруте, а температуру можно настроить индивидуально.

Особое внимание уделено удобству в пути: в вагоне появилась душевая кабина, что особенно актуально для длительных поездок. Дополнительно доступны фен, утюг и гладильная доска — теперь привести себя в порядок можно прямо в поезде, не дожидаясь прибытия в пункт назначения.

Первые отзывы пассажиров выявили и некоторые недостатки. Например, дверца антресоли расположена слишком высоко, а дверцы шкафов иногда требуют дополнительной регулировки. Высокие люди на разложенных диванах могут задевать выступающие элементы мебели, несмотря на скругленные углы. Тем не менее, большинство отмечают, что уровень комфорта заметно вырос.

В РЖД пообещали учесть все замечания при доработке окончательной версии вагона. Уже к концу года планируется выпустить 28 таких модернизированных вагонов. Если проект окажется успешным, он может задать новые стандарты для российских поездов дальнего следования.

